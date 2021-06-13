Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб

Британія готова до діалогу з Російською Федерацією. Однак, попередила її про відповідь на ворожі дії.

Про це заявив в інтерв'ю Sky News глава МЗС Британії Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що двері дипломатії завжди відкриті при готовності демонструвати кращу манеру поведінки.

"Ми повинні адаптуватися до нових загроз, з якими стикаємося, і будемо робити це, абсолютно чітко даючи зрозуміти Росії та іншим ворожим державам, що ми будемо закликати їх до відповідальності і змусимо платити за зловмисні дії", - сказав Рааб.

Також читайте: Глава МЗС Великої Британії Рааб вважає, що РФ покриває кіберзлочинців