Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб
Британія готова до діалогу з Російською Федерацією. Однак, попередила її про відповідь на ворожі дії.
Про це заявив в інтерв'ю Sky News глава МЗС Британії Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він зазначив, що двері дипломатії завжди відкриті при готовності демонструвати кращу манеру поведінки.
"Ми повинні адаптуватися до нових загроз, з якими стикаємося, і будемо робити це, абсолютно чітко даючи зрозуміти Росії та іншим ворожим державам, що ми будемо закликати їх до відповідальності і змусимо платити за зловмисні дії", - сказав Рааб.
Топ коментарі
+13 Александр Ивашин #418386
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+7 юрий П #410481
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