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Новини
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Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб

Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб

Британія готова до діалогу з Російською Федерацією. Однак, попередила її про відповідь на ворожі дії.

Про це заявив в інтерв'ю Sky News глава МЗС Британії Домінік Рааб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що двері дипломатії завжди відкриті при готовності демонструвати кращу манеру поведінки.

"Ми повинні адаптуватися до нових загроз, з якими стикаємося, і будемо робити це, абсолютно чітко даючи зрозуміти Росії та іншим ворожим державам, що ми будемо закликати їх до відповідальності і змусимо платити за зловмисні дії", - сказав Рааб.

Також читайте: Глава МЗС Великої Британії Рааб вважає, що РФ покриває кіберзлочинців

Велика Британія (5541) росія (64911) Рааб Домінік (29)


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Топ коментарі
+13
Потери єкономики РФ измеряются в сотнях миллиардов долларов , плюс стагнация - результат действия санкций с 2014г.
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13.06.2021 14:28
+9
Прошло 7 лет...прошло 17 лет..."Мы заставим РФ платить за злонамеренные действия" .
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13.06.2021 14:23
+7
слова,слова....где ваша сладость.
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13.06.2021 14:26
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Прошло 7 лет...прошло 17 лет..."Мы заставим РФ платить за злонамеренные действия" .
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13.06.2021 14:23 Відповісти
Потери єкономики РФ измеряются в сотнях миллиардов долларов , плюс стагнация - результат действия санкций с 2014г.
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13.06.2021 14:28 Відповісти
Плюс торговля с Макшанией плюс покупка алюминия нефти газа леса и прочее и прочее...Какая потеря? Посмотри на дворец Вовы Пу.
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13.06.2021 14:39 Відповісти
Дворец с перепугу ободрали до бетона , на что смотреть ? На вьіброшенньій в помойку миллиард долларов , украденньій у россиян ?
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13.06.2021 14:44 Відповісти
На сколько матерям,потерявшим сыновей ,легче от этого?Тем более,если бы не США,эта ссаная европа вообще бы ничего не "ввела"
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13.06.2021 14:44 Відповісти
Европу назьівают "ссаной" только российские тролли. Чьих будешь , холоп ?
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13.06.2021 14:46 Відповісти
Не тошни)Европу называют "ссаной" все,кто не воет общим хором,а реально смотрит на вещи.О "Северном потоке" слыхал?Участник секты Пэрэмог Сывочолого Гэтьмана)
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13.06.2021 14:55 Відповісти
слова,слова....где ваша сладость.
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13.06.2021 14:26 Відповісти
Поки не почнеться третя світова, будуть лише пусті балачки.
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13.06.2021 14:26 Відповісти
Такие речи это прекрасно!
Главное, что бы слова не расходились с делом.
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13.06.2021 14:31 Відповісти
Трепач. Как и Чемберлен.
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13.06.2021 15:08 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Не сравнивайте СЭРА Чемберлена с ЛАКЕЕМ шмыгалем.
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13.06.2021 15:24 Відповісти
паРаша считается с силой... Как Турки сбили самолет рашистов то тут же присмерели... Валить кацаполв - тогда дойдет. Отключить от Свифт. Скоро они сами Х.уйла свергнут
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13.06.2021 14:33 Відповісти
Кацапи - це і є колективний *****.
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13.06.2021 14:35 Відповісти
Торговая блокада Макшании, запрет на сообщение с макаками, отключение от интернет, арест и конфискация всех зарубежных активов Мордора. Начинать нужно с этого. Еще 7 лет тому назад. А не языком молоть.
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13.06.2021 14:43 Відповісти
Мокша пол Лондона скупила, вот где настоящие рычаги влияния на козломордых и их политику!
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13.06.2021 14:44 Відповісти
Ахметов тоже в Лондоне неплохо устроился , семья его там живет.
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13.06.2021 14:49 Відповісти
Спецслужбы Украины под организованной преступностью связанной с Россией и под агентурой России и власть Украины тоже под ними. Украинскому народу нужна помощь спецслужб Великобритании и США для очищения Украины от русских спецслужб и орг. преступности! Это главное зло, которое нужно победить в Украине!
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13.06.2021 15:00 Відповісти
Главное зло - это "какаяразница" и "хотьповеселимся" в головах украинских граждан. А чистить после нас наше говно никто кроме нас самих не будет.
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13.06.2021 15:16 Відповісти
Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб - Цензор.НЕТ 1085.
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13.06.2021 15:19 Відповісти
І скільки конкретно ти коштуєш?А твої ми?...Вас шо , х.йло на бабки кинув за те що творить останні сім років?
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13.06.2021 15:19 Відповісти
Ми змусимо РФ платити за зловмисні дії, - глава МЗС Британії Рааб - Цензор.НЕТ 3722.
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13.06.2021 15:29 Відповісти
Знайшовся невідомий фанат десь в Московії.Кажуть, що затримався перед вильотом до Женеви, щоб зробити це фото!.
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13.06.2021 15:29 Відповісти
По-моему единственный урон который может нанести и наносит уже много лет, причем весьма приличный, это то что Британия прячет у себя кацапских воров, которые везут в Лондон сотни миллиардов денег из бюджета рашки.
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13.06.2021 15:32 Відповісти
мне нравится старушка Британия, они всегда максимально жестко с москаликами себя вела.
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13.06.2021 15:45 Відповісти
За Скрипалей уже обещали жасточайшие санкции. Ау! Англо-саксы, где вы?
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14.06.2021 11:15 Відповісти
Кто там заставит? Тьфу, чмошники!
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16.06.2021 17:51 Відповісти
 
 