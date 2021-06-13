Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису. ФОТО
Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису озвучивания и дубляжа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"12 июня в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинском-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица", - говорится в сообщении.
Поскольку на оккупированный полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Также пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года.
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Т.е., решение о запрете, вынесено 06.20 и заканчивается 06.23. А 06.21 она просто попыталась въехать и получила штамп в паспорте!!!!
І виглядають вони зовсім не так, як та трійка із "закарлючкою догори".
А от проблеми лише з другою четвіркою та другою трійкою. Схоже на те, що їх виправляли. Як на мене, другу трійку починали писати як "7", але потім виправили на "3".
Імовірно, викладачі того самого Криворізького вишу, де Зе отримав диплом "йуриста".
https://myrotvorets.center/criminal/brokhman-larisa-efimovna/ Занесена в базу центра «Миротворец».
Того Баканов впустив і дозволив заробити грошенят в Україні.
Лари́са Ефи́мовна Бро́хман (род. 28 января 1962, Челябинск) - российская актриса озвучивания и дубляжа, певица, солистка бардовского трио «Мультики», лауреат Ильменского (1985 год), Грушинского (1986 год) и Всесоюзного фестивалей авторской песни.
може она и не за этим ехала.
может она хотела чтобы "не пропустили", а "пропустили", а ?
по кругу например и обратно
анонимность, как вижу, соблюдена.... чем не вариант ?
Ти ба, як гучно відзвітували прикордонники!
А про те, що перед цим впустили в Україну більш відомих махрових кримнашистів Басту і Моргенштерна, - у Держприкордонслужбі чомусь скромно промовчали і не повідомили.