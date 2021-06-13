Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису. ФОТО

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису озвучивания и дубляжа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"12 июня в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинском-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица", - говорится в сообщении.

Поскольку на оккупированный полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Также пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года.

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