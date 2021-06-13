РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8891 посетитель онлайн
Новости
43 866 65

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису. ФОТО

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису. ФОТО

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису озвучивания и дубляжа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"12 июня в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинском-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время мероприятий контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму. Правоохранителям 59-летняя россиянка сообщила, что направляется в Одессу, чтобы выступить в театре. Женщина известна в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица", - говорится в сообщении. 

 Поскольку на оккупированный полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда, во въезде на территорию Украины ей отказали. Также пограничники запретили ей въезд в Украину сроком на три года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трем россиянам и двум полякам запрещен въезд в Украину после их участия в съемках кино в оккупированном Крыму

Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису 01
Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису 02

Госпогранслужба (6370) запрет (1704)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
непонятно, до 11.6.2023 заборонен вьезд, и на три года. Сейчас 2021 год, кто погранцов математике учил?)))
показать весь комментарий
13.06.2021 15:53
+21
С челабинска. Ну и сиди в своей тайге. Нет,лезут к людям. Тараканы.
показать весь комментарий
13.06.2021 16:10
+18
По данным «Думской», речь идет о Ларисе Брохман, солистке бардовского трио «Мультики», озвучивавшей мультфильмы «Чебурашка», «Фиксики» и другие. В 2016 году она участвовала в фестивале авторской песни «Встреча с юностью», который прошел в крымской Алуште.
https://myrotvorets.center/criminal/brokhman-larisa-efimovna/ Занесена в базу центра «Миротворец».
показать весь комментарий
13.06.2021 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ваши петухи запрещают сразу на 25, да, набутылочное?
показать весь комментарий
13.06.2021 16:18 Ответить
три года от вчерашней даты оканчиваются в 2024 году (сейчас 2021 год), а в паспорте запрет по 2023 год. Погранцы перебухали?*
показать весь комментарий
13.06.2021 18:26 Ответить
Все кто лезет в Украину с РФ - это не просто артисты или журналисты или еще кто, это шпионы, диверсанты и всякая нечисть. Нормальный человек не будет лезть в оккупированную страну, зная, что оккупанта тут ненавидят и их не должно быть априори.
показать весь комментарий
13.06.2021 20:24 Ответить
тебе так хочется про полтора лимона арбайтеров в кацапию... ручеек с Украины пересыхает, кацапье уже воет, что некому заменить отказавшихся ехать в лаптестан заробитчан, пуйло умоляет президента таджиков присылать раб силы больше... таджики по металитету вам ближе, тоже азиаты...
показать весь комментарий
14.06.2021 09:30 Ответить
не надо поекапываться чтобы понять что лишнехромосомный набутылочник
показать весь комментарий
14.06.2021 10:58 Ответить
Во - первых уже ездят намного меньше чем раньше, во вторых, не должны ездить, а едут потому что власть сатанинская позволяет это делать и не создает нормальные условия для работы в Украине.
показать весь комментарий
15.06.2021 19:54 Ответить
непонятно, до 11.6.2023 заборонен вьезд, и на три года. Сейчас 2021 год, кто погранцов математике учил?)))
показать весь комментарий
13.06.2021 15:53 Ответить
и зачем замылили вьездной штамп Латвии там ничего секретного нет как это соприкасается с вьездом в Крым?
показать весь комментарий
13.06.2021 15:57 Ответить
Запретить могли раньше например еще в прошлом году и тогда же пошел отсчет. А сейчас по факту поставили штамп. (в этой теории меня смущает только совпадение дат 11.06 начала отсчета и пересечения границы через 1 год)
показать весь комментарий
13.06.2021 16:00 Ответить
дата штампа-вчерашний день. По идее, до 11.06.24г. должно быть, а не 23г.)
показать весь комментарий
13.06.2021 17:33 Ответить
Вы не поняли! Запрет устанавливается, не с того момента как тормознули на границе, а с момента попадания в список. Т.е. есть решение НСБО или СБУ о запрете посещения на 3 года следующему списку лиц.... При этом эти лица, могут и не пытаться въехать и штампа у них не будет! Как только попытаются въехать, им ставят штамп с датой, проставления штампа, и ПРИЧИНОЙ отказа "Запрет на 3 года" (именно причина, указанная в списке запрета, а не ОСТАВШИЙСЯ срок!) и конечной датой окончания действия.
Т.е., решение о запрете, вынесено 06.20 и заканчивается 06.23. А 06.21 она просто попыталась въехать и получила штамп в паспорте!!!!
показать весь комментарий
14.06.2021 09:38 Ответить
Понятно, спасибо за разъяснения.
показать весь комментарий
16.06.2021 18:01 Ответить
там 4ка, просто руку повело, або лінії зі штампу так злились з чорнилами
показать весь комментарий
13.06.2021 16:02 Ответить
там точно трійка.
показать весь комментарий
13.06.2021 19:52 Ответить
навіщо тоді закарлючка до гори на початку написання, тим паче що є чиста трійка. можливо що це спроба виправлення
показать весь комментарий
13.06.2021 20:47 Ответить
ну не вчитель початкових класів писав!
показать весь комментарий
13.06.2021 21:34 Ответить
Там є ще й дві "чистих" четвірки - "№ 48 / 104".
І виглядають вони зовсім не так, як та трійка із "закарлючкою догори".
показать весь комментарий
14.06.2021 11:05 Ответить
це лише підтверджує що четвірки у людини можуть мати різний вигляд, коли швидко пишеш таке буває
показать весь комментарий
14.06.2021 11:41 Ответить
Можуть мати (це не заборонено), але, як правило, мають приблизно однаковий вигляд. Тим більше в недовгих записах, як у тому паспорті. Там є, наприклад, схожі один на одного три нулі, а також аж чотири двійки.
А от проблеми лише з другою четвіркою та другою трійкою. Схоже на те, що їх виправляли. Як на мене, другу трійку починали писати як "7", але потім виправили на "3".
показать весь комментарий
14.06.2021 13:30 Ответить
100% хто там працює, всіх звільнити за пособництво.
показать весь комментарий
13.06.2021 17:29 Ответить
Их не учили складывать....Их учили отнимать и делить.
показать весь комментарий
13.06.2021 18:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/397401: "кто погранцов математике учил?"
Імовірно, викладачі того самого Криворізького вишу, де Зе отримав диплом "йуриста".
показать весь комментарий
14.06.2021 11:01 Ответить
Ничего , гундосый впустит , как и доктора аблана
показать весь комментарий
13.06.2021 15:55 Ответить
Детский лепет. С актрисами они воюют. Настоящих агентов вылавливайте, "герои охраны границы".
показать весь комментарий
13.06.2021 15:59 Ответить
По данным «Думской», речь идет о Ларисе Брохман, солистке бардовского трио «Мультики», озвучивавшей мультфильмы «Чебурашка», «Фиксики» и другие. В 2016 году она участвовала в фестивале авторской песни «Встреча с юностью», который прошел в крымской Алуште.
https://myrotvorets.center/criminal/brokhman-larisa-efimovna/ Занесена в базу центра «Миротворец».
показать весь комментарий
13.06.2021 16:00 Ответить
Не знала що Крим окупований? Ну то сиди в рашці і далі
показать весь комментарий
13.06.2021 16:00 Ответить
С челабинска. Ну и сиди в своей тайге. Нет,лезут к людям. Тараканы.
показать весь комментарий
13.06.2021 16:10 Ответить
Ця не подружка Зєлі, як покидьок Баста, який також виступав в окупованому Криму.
Того Баканов впустив і дозволив заробити грошенят в Україні.
показать весь комментарий
13.06.2021 16:12 Ответить
Надо же,в Украине засекретили фамилию актрисы! К чему бы это?!
показать весь комментарий
13.06.2021 16:18 Ответить
Пусть сидит в своей челябе, нечего к людям нормальным соваться
показать весь комментарий
13.06.2021 16:20 Ответить
Would it make any difference? I honestly don't know any artists from Russia.
показать весь комментарий
13.06.2021 16:56 Ответить
Да у них всё засекречено, даже морду им слабо показать...
показать весь комментарий
13.06.2021 19:31 Ответить
НЕХАЙ ЩАСТИТЬ!
показать весь комментарий
13.06.2021 16:44 Ответить
А фамилию держат в секрете... а то вдруг репутация испортится
показать весь комментарий
13.06.2021 16:52 Ответить
Це, щоб ЗЄ не звинуватили в антисемітизмі, Брохман, "аднако"
показать весь комментарий
13.06.2021 18:10 Ответить
Гуглится на раз:

Лари́са Ефи́мовна Бро́хман (род. 28 января 1962, Челябинск) - российская актриса озвучивания и дубляжа, певица, солистка бардовского трио «Мультики», лауреат Ильменского (1985 год), Грушинского (1986 год) и Всесоюзного фестивалей авторской песни.
показать весь комментарий
13.06.2021 16:54 Ответить
.

може она и не за этим ехала.
может она хотела чтобы "не пропустили", а "пропустили", а ?
по кругу например и обратно
анонимность, как вижу, соблюдена.... чем не вариант ?
показать весь комментарий
13.06.2021 17:00 Ответить
Нечего тут заниматься дубляжом - хватает своих дублядей.
показать весь комментарий
13.06.2021 17:01 Ответить
почему пену не использовали?
показать весь комментарий
13.06.2021 17:17 Ответить
Шо ім у нас як медом намазано!!! Війна в нас .. і нічого шастать Вороги росіяне для нас..вороги ..Чи ім не доходить
показать весь комментарий
13.06.2021 17:26 Ответить
Нефиг шастать окупантам по нашей земле 😉
показать весь комментарий
13.06.2021 17:35 Ответить
А вот не надо запрещать, если приехал вдруг, после незаконного пересечения границы, или пойман, надо сажать! На **********, 5 лет дают, при первой попытки!
показать весь комментарий
13.06.2021 17:59 Ответить
******* шоли.
показать весь комментарий
13.06.2021 18:30 Ответить
І чого вони сюди пруться, мало їм тундри і тайги??
показать весь комментарий
13.06.2021 18:48 Ответить
Как они выяснили, что она была в Крыму?
показать весь комментарий
13.06.2021 19:56 Ответить
думаю там есть кому увидеть так же как и в дыре
показать весь комментарий
14.06.2021 08:40 Ответить
Ах ты пела - это дело, так пойди и попляши.
показать весь комментарий
13.06.2021 20:10 Ответить
Мокшанскую вонючку надо было задержать, подопрашивать месяц, а потом оштрафовать на 100 000 грн.... И оставитьна зоне на 5 лет....
показать весь комментарий
14.06.2021 00:08 Ответить
І весь цей час годувати за рахунок українських платників податку?
показать весь комментарий
14.06.2021 08:29 Ответить
А может Вы и правы - для экономии наших с Вами денег на кормёжке преступников тюрьмы надо ликвидировать. Пусть преступники гуляют на свободе, пусть останется безнаказанным враг, пусть продолжает припеваючи жить на свободе насильник, поимевший Вас и всё Ваше семейство....Я - за экономию на баланде!!
показать весь комментарий
14.06.2021 12:00 Ответить
хорошо но мало.... надо бы поощютимее и кратно 10годам шо там мелочиться
показать весь комментарий
14.06.2021 08:39 Ответить
на все життя треба не пускати
показать весь комментарий
14.06.2021 09:16 Ответить
паралельно їз забороною в,їзду, таким особам потрібно узаконити виписувати чималий штраф(відпускати після його сплати), вони тоді пертись в Україну не будуть... обійдуться окупованим кримом.
показать весь комментарий
14.06.2021 09:38 Ответить
Прикордонники не пропустили в Україну російську актрису - Цензор.НЕТ 7035"
показать весь комментарий
14.06.2021 10:09 Ответить
"Пограничники не пропустили в Украину российскую актрису. Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы." ©
Ти ба, як гучно відзвітували прикордонники!
А про те, що перед цим впустили в Україну більш відомих махрових кримнашистів Басту і Моргенштерна, - у Держприкордонслужбі чомусь скромно промовчали і не повідомили.
показать весь комментарий
14.06.2021 10:56 Ответить
может лезвием подтереть и замазать штрихом и как новый ксива)
показать весь комментарий
14.06.2021 11:48 Ответить
 
 