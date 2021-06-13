Прикордонники не пропустили в Україну російську актрису. ФОТО
Прикордонники не пропустили в Україну російську актрису озвучування і дубляжу.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.
"12 червня в пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну прибула громадянка РФ. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в Криму.
Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі. Жінка відома в Росії акторка озвучування та дубляжу, а також співачка.
Оскільки на півострів вона потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду, у в’їзді на територію України їй відмовили. Крім того, прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном на три роки", - йдеться у повідомленні.
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Т.е., решение о запрете, вынесено 06.20 и заканчивается 06.23. А 06.21 она просто попыталась въехать и получила штамп в паспорте!!!!
І виглядають вони зовсім не так, як та трійка із "закарлючкою догори".
А от проблеми лише з другою четвіркою та другою трійкою. Схоже на те, що їх виправляли. Як на мене, другу трійку починали писати як "7", але потім виправили на "3".
Імовірно, викладачі того самого Криворізького вишу, де Зе отримав диплом "йуриста".
https://myrotvorets.center/criminal/brokhman-larisa-efimovna/ Занесена в базу центра «Миротворец».
Того Баканов впустив і дозволив заробити грошенят в Україні.
Лари́са Ефи́мовна Бро́хман (род. 28 января 1962, Челябинск) - российская актриса озвучивания и дубляжа, певица, солистка бардовского трио «Мультики», лауреат Ильменского (1985 год), Грушинского (1986 год) и Всесоюзного фестивалей авторской песни.
може она и не за этим ехала.
может она хотела чтобы "не пропустили", а "пропустили", а ?
по кругу например и обратно
анонимность, как вижу, соблюдена.... чем не вариант ?
Ти ба, як гучно відзвітували прикордонники!
А про те, що перед цим впустили в Україну більш відомих махрових кримнашистів Басту і Моргенштерна, - у Держприкордонслужбі чомусь скромно промовчали і не повідомили.