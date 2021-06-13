Прикордонники не пропустили в Україну російську актрису. ФОТО

Прикордонники не пропустили в Україну російську актрису озвучування і дубляжу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби.

"12 червня в пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну прибула громадянка РФ. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в Криму.

Правоохоронцям 59-річна росіянка повідомила, що прямує в Одесу, щоб виступити в театрі. Жінка відома в Росії акторка озвучування та дубляжу, а також співачка.

Оскільки на півострів вона потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду, у в’їзді на територію України їй відмовили. Крім того, прикордонники заборонили їй в’їзд в Україну терміном на три роки", - йдеться у повідомленні.

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