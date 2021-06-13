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Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса
Лидеры страны "большой семерки" в воскресенье призвали к проведению транспаретного расследования в Китае причин возникновения коронавируса COVID-19
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финальное коммюнике.
"Мы призываем провести своевременный, траспарентный второй этап расследования о происхождении COVID-19", - говорится в документе.
"В частности, как и рекомендовали эксперты, такую работу следует провести в Китае", - отмечается в коммюнике.
Лидеры G7 также подчеркнули, что в рамках борьбы против COVID-19 намерены бесплатно передать для вакцинации в других государствах 1 млрд доз вакцин.
Топ комментарии
+3 Меркава
показать весь комментарий13.06.2021 18:56
+2 я гражданин Украины
показать весь комментарий13.06.2021 17:35
+2 Дмитрий Шкицкий
показать весь комментарий13.06.2021 17:38
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Вероятней всего его завезли инопланетяне
Что тут раследовать?
думаю вкотре висловлять стурбованість!!!
не вірю їм!!!
ну зовсім!!!!