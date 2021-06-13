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Новости Коронавирус и карантин
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Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса

Страны

Лидеры страны "большой семерки" в воскресенье призвали к проведению транспаретного расследования в Китае причин возникновения коронавируса COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финальное коммюнике.

"Мы призываем провести своевременный, траспарентный второй этап расследования о происхождении COVID-19", - говорится в документе.

"В частности, как и рекомендовали эксперты, такую работу следует провести в Китае", - отмечается в коммюнике.

Лидеры G7 также подчеркнули, что в рамках борьбы против COVID-19 намерены бесплатно передать для вакцинации в других государствах 1 млрд доз вакцин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G7 одобрили распределение 2,3 млрд доз вакцин среди бедных стран, - Меркель

G7 (833) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А чоловік позаду чекає своєї черги, по виразу обличчя видно.
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13.06.2021 18:56
+2
сьмішні вони ... Сі Цзіньпінь посьміхаеться...
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13.06.2021 17:35
+2
ни хао...Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса - Цензор.НЕТ 2730
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13.06.2021 17:38
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дай Бог.
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13.06.2021 17:32 Ответить
А если выясниться, что вирус таки напечатали, что тогда?
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13.06.2021 17:34 Ответить
тогда компенсируют убытки
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13.06.2021 22:45 Ответить
сьмішні вони ... Сі Цзіньпінь посьміхаеться...
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13.06.2021 17:35 Ответить
ни хао...Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса - Цензор.НЕТ 2730
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13.06.2021 17:38 Ответить
Сбежал из лаборатории Уханя? Это фантастика.

Вероятней всего его завезли инопланетяне
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13.06.2021 17:56 Ответить
Полицейский в Сан-Франциско ругает мужчину за то, что тот не надел маску во время пандемии испанского гриппа, 1918 год.

Країни "Великої сімки" закликали до об'єктивного розслідування причин появи коронавірусу - Цензор.НЕТ 289
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13.06.2021 18:13 Ответить
че за...?
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13.06.2021 18:17 Ответить
А чоловік позаду чекає своєї черги, по виразу обличчя видно.
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13.06.2021 18:56 Ответить
Ноаороссийск > завод микробиологии "Вектор"> русское ************* (авария) > вспышка пневмрнии осенью в россии.
Что тут раследовать?
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13.06.2021 18:18 Ответить
У любого рукотворного вируса есть свои отпечатки пальцев , т.е. по ним можно сказать кто его сделал, в какой лаборатории и т.д. и т.п.. Может пора кацапо вирусологов за жабры брать с Вектора!?
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13.06.2021 18:55 Ответить
Тому ніякого об"єктивного розслідування і не буде. Бо, не дай Бог, вийдуть слідчі зовсім не на призначених винуватців, і навіть не на кацапів...
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13.06.2021 22:08 Ответить
і що вони зроблять???
думаю вкотре висловлять стурбованість!!!
не вірю їм!!!
ну зовсім!!!!
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13.06.2021 19:15 Ответить
.. проверить все фарм компании и причастных лиц к афере с поголовной вакцинацией !!!
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13.06.2021 19:34 Ответить
простуду исследуют
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13.06.2021 20:36 Ответить
 
 