Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса

Лидеры страны "большой семерки" в воскресенье призвали к проведению транспаретного расследования в Китае причин возникновения коронавируса COVID-19

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на финальное коммюнике.

"Мы призываем провести своевременный, траспарентный второй этап расследования о происхождении COVID-19", - говорится в документе.

"В частности, как и рекомендовали эксперты, такую работу следует провести в Китае", - отмечается в коммюнике.

Лидеры G7 также подчеркнули, что в рамках борьбы против COVID-19 намерены бесплатно передать для вакцинации в других государствах 1 млрд доз вакцин.

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