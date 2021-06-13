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Країни "Великої сімки" закликали до об'єктивного розслідування причин появи коронавірусу
Лідери країн "Великої сімки" в неділю закликали до проведення транспаретного розслідування в Китаї причин виникнення коронавірусу COVID-19.
Як передає ЦензорНЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на фінальне комюніке.
"Ми закликаємо провести своєчасний, траспарентний другий етап розслідування про походження COVID-19", - йдеться в документі.
"Зокрема, як і рекомендували експерти, таку роботу слід провести в Китаї", - наголошується в комюніке.
Лідери G7 також підкреслили, що в межах боротьби із COVID-19 мають намір безкоштовно передати для вакцинації в інших державах 1 млрд доз вакцин.
Топ коментарі
+3 Меркава
показати весь коментар13.06.2021 18:56
+2 я гражданин Украины
показати весь коментар13.06.2021 17:35
+2 Дмитрий Шкицкий
показати весь коментар13.06.2021 17:38
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Вероятней всего его завезли инопланетяне
Что тут раследовать?
думаю вкотре висловлять стурбованість!!!
не вірю їм!!!
ну зовсім!!!!