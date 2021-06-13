Країни "Великої сімки" закликали до об'єктивного розслідування причин появи коронавірусу

Лідери країн "Великої сімки" в неділю закликали до проведення транспаретного розслідування в Китаї причин виникнення коронавірусу COVID-19.

Як передає ЦензорНЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на фінальне комюніке.

"Ми закликаємо провести своєчасний, траспарентний другий етап розслідування про походження COVID-19", - йдеться в документі.

"Зокрема, як і рекомендували експерти, таку роботу слід провести в Китаї", - наголошується в комюніке.

Лідери G7 також підкреслили, що в межах боротьби із COVID-19 мають намір безкоштовно передати для вакцинації в інших державах 1 млрд доз вакцин.

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