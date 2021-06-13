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Новини Коронавірус і карантин
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Країни "Великої сімки" закликали до об'єктивного розслідування причин появи коронавірусу

Країни

Лідери країн "Великої сімки" в неділю закликали до проведення транспаретного розслідування в Китаї причин виникнення коронавірусу COVID-19.

Як передає ЦензорНЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на фінальне комюніке.

"Ми закликаємо провести своєчасний, траспарентний другий етап розслідування про походження COVID-19", - йдеться в документі.

"Зокрема, як і рекомендували експерти, таку роботу слід провести в Китаї", - наголошується в комюніке.

Лідери G7 також підкреслили, що в межах боротьби із COVID-19 мають намір безкоштовно передати для вакцинації в інших державах 1 млрд доз вакцин.

Читайте також: Лідери G7 схвалили розподіл 2,3 млрд доз вакцин серед бідних країн, - Меркель

Автор: 

G-7 G7 (1032) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+3
А чоловік позаду чекає своєї черги, по виразу обличчя видно.
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13.06.2021 18:56
+2
сьмішні вони ... Сі Цзіньпінь посьміхаеться...
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13.06.2021 17:35
+2
ни хао...Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса - Цензор.НЕТ 2730
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13.06.2021 17:38
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дай Бог.
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13.06.2021 17:32 Відповісти
А если выясниться, что вирус таки напечатали, что тогда?
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13.06.2021 17:34 Відповісти
тогда компенсируют убытки
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13.06.2021 22:45 Відповісти
сьмішні вони ... Сі Цзіньпінь посьміхаеться...
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13.06.2021 17:35 Відповісти
ни хао...Страны "Большой семерки" призвали к объективному расследованию причин появления коронавируса - Цензор.НЕТ 2730
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13.06.2021 17:38 Відповісти
Сбежал из лаборатории Уханя? Это фантастика.

Вероятней всего его завезли инопланетяне
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13.06.2021 17:56 Відповісти
Полицейский в Сан-Франциско ругает мужчину за то, что тот не надел маску во время пандемии испанского гриппа, 1918 год.

Країни "Великої сімки" закликали до об'єктивного розслідування причин появи коронавірусу - Цензор.НЕТ 289
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13.06.2021 18:13 Відповісти
че за...?
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13.06.2021 18:17 Відповісти
А чоловік позаду чекає своєї черги, по виразу обличчя видно.
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13.06.2021 18:56 Відповісти
Ноаороссийск > завод микробиологии "Вектор"> русское ************* (авария) > вспышка пневмрнии осенью в россии.
Что тут раследовать?
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13.06.2021 18:18 Відповісти
У любого рукотворного вируса есть свои отпечатки пальцев , т.е. по ним можно сказать кто его сделал, в какой лаборатории и т.д. и т.п.. Может пора кацапо вирусологов за жабры брать с Вектора!?
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13.06.2021 18:55 Відповісти
Тому ніякого об"єктивного розслідування і не буде. Бо, не дай Бог, вийдуть слідчі зовсім не на призначених винуватців, і навіть не на кацапів...
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13.06.2021 22:08 Відповісти
і що вони зроблять???
думаю вкотре висловлять стурбованість!!!
не вірю їм!!!
ну зовсім!!!!
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13.06.2021 19:15 Відповісти
.. проверить все фарм компании и причастных лиц к афере с поголовной вакцинацией !!!
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13.06.2021 19:34 Відповісти
простуду исследуют
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13.06.2021 20:36 Відповісти
 
 