62 населенных пункта в семи областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Вследствие непогоды без электроэнергии остались 62 населенных пункта в семи областях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч. 14 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская - 30, Киевская - 16, Сумская - 4, Днепропетровская - 4, Кировоградская - 3, Донецкая - 3 и Запорожская - 2", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что по состоянию на 7 ч. 14 июня в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах в результате осложнения погодных условий (интенсивные дожди) остаются частично подтопленными 11 частных жилых домов и 70 дворов (с 2 июня было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 дворов). Жертв и пострадавших нет.

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Работы по откачке воды продолжаются. Подразделения ГСЧС в течение суток 13 июня откачали 12 тыс. 464 м3 воды (с начала работ - 302 тыс. 541 м3 воды). Уровень воды постепенно снижается. К работам от ГСЧС привлечено 15 человек и 9 ед. техники (из них 6 мотопомп).