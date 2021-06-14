62 населені пункти в семи областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Через негоду без електроенергії залишилися 62 населені пункти в семи областях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 7 год. 14 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 62 населені пункти у 7 областях, а саме: Львівська – 30, Київська – 16, Сумська – 4, Дніпропетровська – 4, Кіровоградська – 3, Донецька – 3 та Запорізька – 2", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що станом на 7 год. 14 червня у м. Дніпро в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах внаслідок ускладнення погодних умов (інтенсивні дощі) залишаються частково підтопленими 11 приватних житлових будинків та 70 дворогосподарств (із 2 червня було частково підтоплено 109 приватних житлових будинків та 200 дворогосподарств). Жертв та постраждалих немає.

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Роботи з відкачування води тривають. Підрозділами ДСНС протягом доби 13 червня відкачано 12 тис. 464 м3 води (з початку робіт – 302 тис. 541 м3 води). Рівень води поступово знижується. До робіт від ДСНС залучено 15 осіб та 9 од. техніки (з них 6 мотопомп).