Фондовый рынок и накопительные пенсии будут запускать в Украине параллельно, - Шмыгаль

Фондовый рынок в Украине планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию.

Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя экономические итоги недели, передает Цензор.НЕТ.

Премьер отметил, что правительство, ЕБРР, ACC и USAID заключили меморандум о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках.

"Это важный шаг для создания Фондового рынка в Украине. Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Повысится уровень прозрачности и качество корпоративного управления. Государство получит увеличение инвестиций – новые рабочие места – экономическое развитие", – подчеркнул Шмыгаль.

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Также он сообщил, что в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет проходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и т. п.

"Создание совместно с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь к нему значительно больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство", – написал глава правительства.