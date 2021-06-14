Фондовий ринок і накопичувальні пенсії будуть запускати в Україні паралельно, - Шмигаль
Фондовий ринок в Україні планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку.
Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи економічні підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.
Прем'єр зазначив, що уряд, ЄБРР, ACC і USAID уклали меморандум про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках.
"Це важливий крок для створення Фондового ринку в Україні. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Підвищиться рівень прозорості та якість корпоративного управління.Держава отримає збільшення інвестицій – нові робочі місця – економічний розвиток", - підкреслив Шмигаль.
Також він повідомив, що в рамках концепції створення Фондового ринку планується розвиток товарної біржі, де буде проходити торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами і т. П.
"Створення разом з інституційними інвесторами та міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес та держава", - написав глава уряду.
Будь ласка, зачекайте...
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Бенефіціари - учні тих же злодіїв90-х.
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https://mobile.twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko
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В пятницу НБУ выдал 14-ти банкам 9,1 млрд грн 5-летнего кредита.
Сумма больше, чем за предыдущие 3 месяца вместе взятые.
Это - эмиссия, которая далее пойдет на покупку ОВГЗ.
Бюджет - спасен, но денежная база прибавит сразу 1,5%. 27 - не надолго!
Мы на пороге курсового скачка!
Бо якісь компанійки користаються природніми копалинами, частину отримують місцеві бюджети, але по Конституції надра належать українському народові.
Але ж по факту на Волині нині копає бурштин Коломойський. Обставили все так ніби законно.
Приват міг тріснути після виведення п'яти млрд доларів. І той бородатий злодій ховається за президентом України, матьїхріму...
Украи́нская фо́ндовая би́ржа - первый на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине организованный рынок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8 ценных бумаг . Зарегистрирована 29 октября 1991 года в форме закрытого акционерного общества (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE ЗАО ). С июня 1998 года по апрель 2008 года имела статус саморегулируемой организации. Член Исполнительного комитета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6 Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж .
Имеет 2 филиала: в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Ивано-Франковске , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове . Этот Шмыгаль вообще хоть что-нибудь знает?
А в цей час клептократи стирять бабки.
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Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
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- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
PS: Убедительно прошу ни когда не говорите - что пенсионера кто то кормит, отдайте заработанное! Пока что пенсионеры как и работающие, кормят безграмотных, ожиревших и обнаглевших чиновников-бездельников, с космическими "зарплатами"!