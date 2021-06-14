Фондовий ринок і накопичувальні пенсії будуть запускати в Україні паралельно, - Шмигаль

Фондовий ринок в Україні планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи економічні підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що уряд, ЄБРР, ACC і USAID уклали меморандум про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках.

"Це важливий крок для створення Фондового ринку в Україні. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Підвищиться рівень прозорості та якість корпоративного управління.Держава отримає збільшення інвестицій – нові робочі місця – економічний розвиток", - підкреслив Шмигаль.

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Також він повідомив, що в рамках концепції створення Фондового ринку планується розвиток товарної біржі, де буде проходити торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами і т. П.

"Створення разом з інституційними інвесторами та міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес та держава", - написав глава уряду.