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Новини
2 031 20

Фондовий ринок і накопичувальні пенсії будуть запускати в Україні паралельно, - Шмигаль

Фондовий ринок і накопичувальні пенсії будуть запускати в Україні паралельно, - Шмигаль

Фондовий ринок в Україні планується запускати паралельно з другим рівнем накопичувальної пенсійної системи, що сприятиме його розвитку.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, підбиваючи економічні підсумки тижня, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр зазначив, що уряд, ЄБРР, ACC і USAID уклали меморандум про створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках.

"Це важливий крок для створення Фондового ринку в Україні. Наші громадяни отримають нові можливості у вигляді фінансових інструментів для заощадження та інвестування. Бізнес отримає довгостроковий та більш дешевий ресурс для розвитку власних підприємств. Підвищиться рівень прозорості та якість корпоративного управління.Держава отримає збільшення інвестицій – нові робочі місця – економічний розвиток", - підкреслив Шмигаль.

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Також він повідомив, що в рамках концепції створення Фондового ринку планується розвиток товарної біржі, де буде проходити торгівля сільськогосподарською продукцією, енергетичними товарами і т. П.

"Створення разом з інституційними інвесторами та міжнародними партнерами єдиного товарного ринку дозволить залучити на нього значно більше іноземних гравців, від чого точно виграє український бізнес та держава", - написав глава уряду.

Автор: 

пенсійна реформа (726) пенсія (1581) фондовий ринок (293) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+13
От скажіть, який дурак буде 20 років відкладати частину зарплати у фонд, який з ймовірністю 99 , 99 % пограбують ?
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14.06.2021 09:11
+8
До того часу він зникне "как с бельіх яблонь дьім". Вже проходили в 90-х.
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14.06.2021 09:16
+7
В нашій країні немає накопичувальної системи для пенсій, бо стабільності немає і крадуть забагато. Немає фінансової міці. Як щось трапиться, всі накопичені зчезнуть, як партійна каса СРСР і усі пенсіонери зостануться з носом.
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14.06.2021 09:14
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От скажіть, який дурак буде 20 років відкладати частину зарплати у фонд, який з ймовірністю 99 , 99 % пограбують ?
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14.06.2021 09:11 Відповісти
До того часу він зникне "как с бельіх яблонь дьім". Вже проходили в 90-х.
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14.06.2021 09:16 Відповісти
Я навіть думаю, грошики будуть витягувати поступово. Поки там ніц не лишиться.
Бенефіціари - учні тих же злодіїв90-х.
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14.06.2021 09:18 Відповісти
Накопичуйте пенсії в ЗебілБанку! Фондовый рынок и накопительные пенсии будут запускать в Украине параллельно, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2233
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14.06.2021 09:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko
https://mobile.twitter.com/_Smithchenko


https://mobile.twitter.com/_Smithchenko

https://mobile.twitter.com/_Smithchenko Адам Смит @_Smithchenko

https://mobile.twitter.com/_Smithchenko https://mobile.twitter.com/_Smithchenko



В пятницу НБУ выдал 14-ти банкам 9,1 млрд грн 5-летнего кредита.
Сумма больше, чем за предыдущие 3 месяца вместе взятые.
Это - эмиссия, которая далее пойдет на покупку ОВГЗ.
Бюджет - спасен, но денежная база прибавит сразу 1,5%. 27 - не надолго!
Мы на пороге курсового скачка!

Фондовий ринок і накопичувальні пенсії будуть запускати в Україні паралельно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8303
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14.06.2021 10:25 Відповісти
Чому не зробити державний фонд, який би заробляв на надрах - бурштин, вугілля, деревина, газ, нафта, таким чином примножуючи вклади людей ?
Бо якісь компанійки користаються природніми копалинами, частину отримують місцеві бюджети, але по Конституції надра належать українському народові.
Але ж по факту на Волині нині копає бурштин Коломойський. Обставили все так ніби законно.
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14.06.2021 09:14 Відповісти
В нашій країні немає накопичувальної системи для пенсій, бо стабільності немає і крадуть забагато. Немає фінансової міці. Як щось трапиться, всі накопичені зчезнуть, як партійна каса СРСР і усі пенсіонери зостануться з носом.
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14.06.2021 09:14 Відповісти
Навіть у банк неохоче гроші кладуть. Бо самі знаєте..
Приват міг тріснути після виведення п'яти млрд доларів. І той бородатий злодій ховається за президентом України, матьїхріму...
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14.06.2021 09:19 Відповісти
Так ПриватБанк і так зсунувся геть. То відділення в кожному провулку були, а тут головний офіс в місті хрена знайдеш.
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14.06.2021 09:26 Відповісти
Фондовый рынок был создан еще 30 лет назад.
Украи́нская фо́ндовая би́ржа - первый на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украине организованный рынок https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8 ценных бумаг . Зарегистрирована 29 октября 1991 года в форме закрытого акционерного общества (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE ЗАО ). С июня 1998 года по апрель 2008 года имела статус саморегулируемой организации. Член Исполнительного комитета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6 Федерации Евро-Азиатских фондовых бирж .
Имеет 2 филиала: в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA Ивано-Франковске , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харькове . Этот Шмыгаль вообще хоть что-нибудь знает?
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14.06.2021 09:20 Відповісти
Головне надути щоки і зробити гучний пук, який перетвориться на пшик.
А в цей час клептократи стирять бабки.
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14.06.2021 09:50 Відповісти
можно уточнить, какой финансовый термин обозначает слово "деградировала" и к чему или от чего надо считать, чтобы получить 18000%? на момент введения в обиход курс был 1,76 за доллар, любезно подсказывает интернет.
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14.06.2021 09:49 Відповісти
Какие накопительные системы могут с нищенскими зарплатами?
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14.06.2021 09:28 Відповісти
"Это важный шаг для создания Фондового рынка в Украине. Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Повысится уровень прозрачности и качество корпоративного управления. Государство получит увеличение инвестиций - новые рабочие места - экономическое развитие", - подчеркнул Шмыгаль.

****
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей.
.......
- Не беспокойтесь, - сказал Остап, - мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости. Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
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14.06.2021 09:47 Відповісти
и тут остапа понесло
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14.06.2021 09:57 Відповісти
Сначала были гуляния, потом начались расстрелы. Потом решили совместить.
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14.06.2021 10:04 Відповісти
Любопытно, в накопительной пенсии, как я понял, эти деньги будут работать, от сюда возникают вопросы: 1. будут ли начисляться проценты на вложенные деньги, или как с ПФ? 2. Что будет с накопленными деньгами, если человек умрёт, отдадут ли эти деньги родственникам, или государство их присвоит, как с ПФ? 3. Какие гарантии что накопления не исчезнут? 4. На сколько лет разделены выплаты суммы накопленной пенсии?
PS: Убедительно прошу ни когда не говорите - что пенсионера кто то кормит, отдайте заработанное! Пока что пенсионеры как и работающие, кормят безграмотных, ожиревших и обнаглевших чиновников-бездельников, с космическими "зарплатами"!
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14.06.2021 10:23 Відповісти
вот же гады...
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14.06.2021 11:46 Відповісти
всё делается по лекалам кремлёвской банды,чтоб полностью из народа сделать рабов.
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14.06.2021 11:56 Відповісти
 
 