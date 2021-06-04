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Новини Політика України
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ВР (11731) пенсійна реформа (456) пенсійний внесок (18) пенсія (922) прожитковий мінімум (71) Міністерство соціальної політики (594) Лазебна Марина (136)

Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна вважає стратегічним впровадження двох завдань - обов'язкового пенсійного накопичення та врегулювання питання розміру прожиткового мінімуму.

Про це вона заявила у виступі у Верховній Раді під час Години запитань до уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами міністерки, уряд у лютому подав до парламенту пакет законопроєктів, які комплексно змінюють законодавство щодо прожиткового мінімуму. Лазебна розповіла, що ухвалення цих законопроєктів дозволить справедливо розрахувати прожитковий мінімум.

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Вона наголосила, що впровадження обов'язкового пенсійного накопичення передбачено програмою президента, а уряд зараз працює над цим питанням.

"Для нас важливим є поступовий перехід до накопичувальних пенсій, фінансування дострокових пенсій працівникам, які працюють у важких і шкідливих умовах", - розповіла глава Мінсоцполітики.

Лазебна зауважила, що зараз в українців пенсійні накопичення становлять менш як одну десяту відсотка ВВП країни.

"Весь світ розуміє, що через демографічні зміни, лише за рахунок вкладів працюючих, вже ніколи не буде можливості дати пенсіонерам гідну пенсію. Потрібно доповнювати їх пенсійними накопиченнями", - додала міністерка.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию

Ты овца тупая не понимаешь, шо нужно подымать экономику, выводить всех из тени и возвращать гастербайтор назад, шоб они тут могли работать и платить налоги. И будет тогда и на пенсии и на все остальное...
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04.06.2021 10:55
+4
А шо это такие за демографические изминения, если у нас до пенсии хрен доживешь еще, курва ты зеленая?
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04.06.2021 10:54
+3
другими словами - хотите быть счастливыми и обеспеченными Пенсионерами в Украине - ужимайтесь сейчас, откладывайте - и если доживете и если банк не обанкротится вкладывая накопления в различные сомнительные проекты - то получите свой кукиш..Там и потом - а банкиры будут жить хорошо здесь и сейчас. В этом и есть как говорят хитрецы - "большая разница"
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04.06.2021 10:56
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А шо это такие за демографические изминения, если у нас до пенсии хрен доживешь еще, курва ты зеленая?
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04.06.2021 10:54 Відповісти
только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию

Ты овца тупая не понимаешь, шо нужно подымать экономику, выводить всех из тени и возвращать гастербайтор назад, шоб они тут могли работать и платить налоги. И будет тогда и на пенсии и на все остальное...
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04.06.2021 10:55 Відповісти
А як повертати заробітчан?Силою?
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04.06.2021 10:57 Відповісти
створенням робочих місць... але у країні де немає стабільності, президент ніяк олігархів за яйця не повісить та йде війна, на якій на коптер, захист або звичайні речі для фронту збирають по копійці звичайні люди, а багатії сидять у ресторанах - це божевілля
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04.06.2021 11:04 Відповісти
Ось дивись,у Польщі робочих місць вистачає навіть Українцям,а Поляки чомусь їдуть працювати до Норвегії та Британії,чому?
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04.06.2021 11:10 Відповісти
робочі місця, у більшості своїй - це некваліфікований робочий труд у Гданську на Сточні, на заводах, де на конвейєрі монотонна робота, на будовах, на м'ясі - одним словом де пил, запахи фарби, холодно або дихати сваркою та аргоном.
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04.06.2021 11:26 Відповісти
Так все згідно реформи від 2017 року))
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04.06.2021 10:55 Відповісти
и посадить беню на цепь, охранять сбережения. Под бениной охраной все ваши сбережения в надежных лапах, тьфу, руках.
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04.06.2021 10:54 Відповісти
Беню нужно просто убить со снайперской винтовки. Думаю найти крейзи атошника и винтовку не проблема, просто никто еще не додумался шо так можна
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04.06.2021 10:56 Відповісти
подтяните депутатские зарплаты к прожиточному минимуму. и пусть потом решают надо поднимать зарплаты или нет...
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04.06.2021 10:55 Відповісти
они не с зарплат харчуются - там за каждый закон, проголосованный "как надо" заинтересованные лица неплохо кормят
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04.06.2021 10:59 Відповісти
другими словами - хотите быть счастливыми и обеспеченными Пенсионерами в Украине - ужимайтесь сейчас, откладывайте - и если доживете и если банк не обанкротится вкладывая накопления в различные сомнительные проекты - то получите свой кукиш..Там и потом - а банкиры будут жить хорошо здесь и сейчас. В этом и есть как говорят хитрецы - "большая разница"
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04.06.2021 10:56 Відповісти
уже прибарахлилась-внукам хватит. а где брать деньги, чтобы откладывать не хочешь рассказать?
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04.06.2021 11:22 Відповісти
Цікаво подивитися на людей,які понесуть свої гроші у фонди. Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2695
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04.06.2021 11:26 Відповісти
Подивіться на зевиборців.
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04.06.2021 11:50 Відповісти
"Весь мир понимает, что из-за демографических изменений, только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию. Нужно дополнять их пенсионными накоплениями", - добавила министр.Источник: https://censor.net/ru/n3269446

Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна - Цензор.НЕТ 7735
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04.06.2021 11:32 Відповісти
курвп говноЗЕкловпнская
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04.06.2021 11:52 Відповісти
Чергове Велике крадівництво в пенсіонерів. Накопичать пенсійні грощі, а потім вкрадуть.
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04.06.2021 11:52 Відповісти
только вот прожиточный минимум почемуто не учитывает коммунальную оплату превыша-
ющую минимальную пенсию..... гдеж столько собак набрать на продажу и кто их купит ???
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04.06.2021 14:18 Відповісти
ОБЪЯСНИТЕ мне ...!!! ЗАЧЕМ ввожить "обязательное пенсионное накопление", если существую депозиты в банках или сам себе отложил под матрас - не раздаривая барыгам !? Это же по сути тоже самое !!!

Я лично могу их желание ввести это "обязательное" лишь с одной целью - УКАСТЬ И ЭТО У НАС !!!!
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04.06.2021 16:33 Відповісти
 
 