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Новости Политика Украины
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ВР (28728) пенсионная реформа (1144) пенсионный взнос (46) пенсия (2135) прожиточный минимум (178) Министерство социальной политики (856) Лазебная Марина (141)

Стратегические задачи Минсоцполитики – внедрение обязательных пенсионных накоплений и урегулирование размера прожиточного минимума, - Лазебная

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стратегические задачи Минсоцполитики – внедрение обязательных пенсионных накоплений и урегулирование размера прожиточного минимума, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная считает стратегическими внедрение двух задач – обязательного пенсионного накопления и урегулирование вопроса размера прожиточного минимума.

Об этом она заявила в ходе выступления в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам министра, правительство в феврале подало в парламент пакет законопроектов, которые комплексно меняют законодательство по прожиточному минимуму. Лазебная рассказала, что принятие этих законопроектов позволит справедливо рассчитать прожиточный минимум.

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Она подчеркнула, что внедрение обязательного пенсионного накопления предусмотрено программой президента, а правительство сейчас работает над этим вопросом

"Для нас важным является постепенный переход к накопительным пенсиям, финансирование досрочных пенсий работникам, которые работают в тяжелых и вредных условиях", - рассказала глава Минсоцполитики.

Лазебная подчеркнула, что сейчас у украинцев пенсионные накопления составляют меньше одной десятой процента ВВП страны.

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"Весь мир понимает, что из-за демографических изменений, только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию. Нужно дополнять их пенсионными накоплениями", - добавила министр.
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Топ комментарии
+7
только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию

Ты овца тупая не понимаешь, шо нужно подымать экономику, выводить всех из тени и возвращать гастербайтор назад, шоб они тут могли работать и платить налоги. И будет тогда и на пенсии и на все остальное...
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04.06.2021 10:55
+4
А шо это такие за демографические изминения, если у нас до пенсии хрен доживешь еще, курва ты зеленая?
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04.06.2021 10:54
+3
другими словами - хотите быть счастливыми и обеспеченными Пенсионерами в Украине - ужимайтесь сейчас, откладывайте - и если доживете и если банк не обанкротится вкладывая накопления в различные сомнительные проекты - то получите свой кукиш..Там и потом - а банкиры будут жить хорошо здесь и сейчас. В этом и есть как говорят хитрецы - "большая разница"
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04.06.2021 10:56
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Правила форума Совет форумчан
А шо это такие за демографические изминения, если у нас до пенсии хрен доживешь еще, курва ты зеленая?
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04.06.2021 10:54 Ответить
только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию

Ты овца тупая не понимаешь, шо нужно подымать экономику, выводить всех из тени и возвращать гастербайтор назад, шоб они тут могли работать и платить налоги. И будет тогда и на пенсии и на все остальное...
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04.06.2021 10:55 Ответить
А як повертати заробітчан?Силою?
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04.06.2021 10:57 Ответить
створенням робочих місць... але у країні де немає стабільності, президент ніяк олігархів за яйця не повісить та йде війна, на якій на коптер, захист або звичайні речі для фронту збирають по копійці звичайні люди, а багатії сидять у ресторанах - це божевілля
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04.06.2021 11:04 Ответить
Ось дивись,у Польщі робочих місць вистачає навіть Українцям,а Поляки чомусь їдуть працювати до Норвегії та Британії,чому?
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04.06.2021 11:10 Ответить
робочі місця, у більшості своїй - це некваліфікований робочий труд у Гданську на Сточні, на заводах, де на конвейєрі монотонна робота, на будовах, на м'ясі - одним словом де пил, запахи фарби, холодно або дихати сваркою та аргоном.
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04.06.2021 11:26 Ответить
Так все згідно реформи від 2017 року))
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04.06.2021 10:55 Ответить
и посадить беню на цепь, охранять сбережения. Под бениной охраной все ваши сбережения в надежных лапах, тьфу, руках.
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04.06.2021 10:54 Ответить
Беню нужно просто убить со снайперской винтовки. Думаю найти крейзи атошника и винтовку не проблема, просто никто еще не додумался шо так можна
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04.06.2021 10:56 Ответить
подтяните депутатские зарплаты к прожиточному минимуму. и пусть потом решают надо поднимать зарплаты или нет...
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04.06.2021 10:55 Ответить
они не с зарплат харчуются - там за каждый закон, проголосованный "как надо" заинтересованные лица неплохо кормят
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04.06.2021 10:59 Ответить
другими словами - хотите быть счастливыми и обеспеченными Пенсионерами в Украине - ужимайтесь сейчас, откладывайте - и если доживете и если банк не обанкротится вкладывая накопления в различные сомнительные проекты - то получите свой кукиш..Там и потом - а банкиры будут жить хорошо здесь и сейчас. В этом и есть как говорят хитрецы - "большая разница"
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04.06.2021 10:56 Ответить
уже прибарахлилась-внукам хватит. а где брать деньги, чтобы откладывать не хочешь рассказать?
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04.06.2021 11:22 Ответить
Цікаво подивитися на людей,які понесуть свої гроші у фонди. Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна - Цензор.НЕТ 2695
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04.06.2021 11:26 Ответить
Подивіться на зевиборців.
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04.06.2021 11:50 Ответить
"Весь мир понимает, что из-за демографических изменений, только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию. Нужно дополнять их пенсионными накоплениями", - добавила министр.Источник: https://censor.net/ru/n3269446

Стратегічні завдання Мінсоцполітики - впровадження обов'язкових пенсійних накопичень і врегулювання розміру прожиткового мінімуму, - Лазебна - Цензор.НЕТ 7735
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04.06.2021 11:32 Ответить
курвп говноЗЕкловпнская
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04.06.2021 11:52 Ответить
Чергове Велике крадівництво в пенсіонерів. Накопичать пенсійні грощі, а потім вкрадуть.
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04.06.2021 11:52 Ответить
только вот прожиточный минимум почемуто не учитывает коммунальную оплату превыша-
ющую минимальную пенсию..... гдеж столько собак набрать на продажу и кто их купит ???
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04.06.2021 14:18 Ответить
ОБЪЯСНИТЕ мне ...!!! ЗАЧЕМ ввожить "обязательное пенсионное накопление", если существую депозиты в банках или сам себе отложил под матрас - не раздаривая барыгам !? Это же по сути тоже самое !!!

Я лично могу их желание ввести это "обязательное" лишь с одной целью - УКАСТЬ И ЭТО У НАС !!!!
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04.06.2021 16:33 Ответить
 
 