Стратегические задачи Минсоцполитики – внедрение обязательных пенсионных накоплений и урегулирование размера прожиточного минимума, - Лазебная
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Министр социальной политики Марина Лазебная считает стратегическими внедрение двух задач – обязательного пенсионного накопления и урегулирование вопроса размера прожиточного минимума.
Об этом она заявила в ходе выступления в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам министра, правительство в феврале подало в парламент пакет законопроектов, которые комплексно меняют законодательство по прожиточному минимуму. Лазебная рассказала, что принятие этих законопроектов позволит справедливо рассчитать прожиточный минимум.
Она подчеркнула, что внедрение обязательного пенсионного накопления предусмотрено программой президента, а правительство сейчас работает над этим вопросом
"Для нас важным является постепенный переход к накопительным пенсиям, финансирование досрочных пенсий работникам, которые работают в тяжелых и вредных условиях", - рассказала глава Минсоцполитики.
Лазебная подчеркнула, что сейчас у украинцев пенсионные накопления составляют меньше одной десятой процента ВВП страны.
"Весь мир понимает, что из-за демографических изменений, только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию. Нужно дополнять их пенсионными накоплениями", - добавила министр.
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Ты овца тупая не понимаешь, шо нужно подымать экономику, выводить всех из тени и возвращать гастербайтор назад, шоб они тут могли работать и платить налоги. И будет тогда и на пенсии и на все остальное...
ющую минимальную пенсию..... гдеж столько собак набрать на продажу и кто их купит ???
Я лично могу их желание ввести это "обязательное" лишь с одной целью - УКАСТЬ И ЭТО У НАС !!!!