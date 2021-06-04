Стратегические задачи Минсоцполитики – внедрение обязательных пенсионных накоплений и урегулирование размера прожиточного минимума, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная считает стратегическими внедрение двух задач – обязательного пенсионного накопления и урегулирование вопроса размера прожиточного минимума.

Об этом она заявила в ходе выступления в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам министра, правительство в феврале подало в парламент пакет законопроектов, которые комплексно меняют законодательство по прожиточному минимуму. Лазебная рассказала, что принятие этих законопроектов позволит справедливо рассчитать прожиточный минимум.

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Она подчеркнула, что внедрение обязательного пенсионного накопления предусмотрено программой президента, а правительство сейчас работает над этим вопросом

"Для нас важным является постепенный переход к накопительным пенсиям, финансирование досрочных пенсий работникам, которые работают в тяжелых и вредных условиях", - рассказала глава Минсоцполитики.

Лазебная подчеркнула, что сейчас у украинцев пенсионные накопления составляют меньше одной десятой процента ВВП страны.

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"Весь мир понимает, что из-за демографических изменений, только за счет вкладов работающих, уже никогда не будет возможности дать пенсионерам достойную пенсию. Нужно дополнять их пенсионными накоплениями", - добавила министр.