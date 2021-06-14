С начала июня на водных объектах Украины погибли почти 40 человек, 8 из них - дети, - ГСЧС

С начала первого летнего месяца на водных объектах Украины уже погибли почти 40 человек, 8 из них - дети.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Статистика погибших в воде поражает, поскольку с начала первого летнего месяца на водных объектах Украины уже погибли почти 40 человек. Хуже всего, что и количество утонувших детей в летний период традиционно растет...", - сказано в сообщении.

Так, за первый месяц лета на водоемах страны уже погибли 8 детей. Всего с начала года вода унесла жизни 27 юных граждан Украины.

Спасатели также напомнили, что запрещено во время отдыха у водоемов:

- купание детей без сопровождения взрослых;

- заходить глубже, чем по пояс детям, которые не умеют плавать;

- купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

- вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

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- прыгать в воду с лодок, катеров, мостов, сооружений не предназначенных для этого;

- купаться в одиночестве;

- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

- плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;

- употреблять спиртные напитки до и во время купания;

- подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

- допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

- подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться.

"Также помните, что надувной матрас достаточно сомнительным средством для плавания, тем более на море, где часто поднимается ветер. К сожалению, отдыхающие часто медлят предупреждением специалистами Службы спасения и используют надувные матрасы во время отдыха на водоемах. Нередко это приводит к трагическим последствиям, в частности к утоплению", - добавили в ГСЧС.