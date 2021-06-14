Від початку червня на водних об'єктах України загинули майже 40 осіб, 8 із них - діти, - ДСНС

Від початку першого літнього місяця на водних об'єктах України вже загинули майже 40 осіб, 8 із них - діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Статистика загиблих у воді вражає, адже від початку першого літнього місяця на водних об’єктах України вже загинуло майже 40 людей. Найгірше, що і кількість потонулих дітей у літній період традиційно зростає...", - сказано в повідомленні.

Так, за перший місяць літа на водоймах країни вже загинули 8 дітей. Загалом від початку року вода забрала життя 27 юних громадян України.

Рятувальники також нагадали, що заборонено під час відпочинку біля водойм:

- купання дітей без супроводу дорослих;

- заходити глибше, ніж до поясу дітям, які не вміють плавати;

- купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади і не обладнані для купання людей;

- вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

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- стрибати у воду з човнів, катерів, мостів, споруд, не призначених для цього;

- купатися наодинці;

- використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, не передбачені для плавання;

- плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, не відведених для купання;

- вживати спиртні напої до і під час купання;

- підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

- допускати у воді небезпечні ігри, пов'язані з обмеженням руху рук і ніг;

- подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати.

"Також пам'ятайте, що надувний матрац є доволі сумнівним засобом для плавання, тим паче на морі, де часто піднімається вітер. На жаль, відпочивальники часто зволікають попередженням фахівцями Служби порятунку і використовують надувні матраци під час відпочинку на водоймах. Нерідко це призводить до трагічних наслідків, зокрема до утоплення", - додали в ДСНС.