12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС
13 червня в 8:03 гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, яка напередодні ввечері впала в річку Черемош в районі села Тюдів Івано-Франківської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС області.
"12 червня о 20:50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, послизнувся на каменях і впав у річку Черемош хлопчик (попередньо 12 років)", - слідує з повідомлення.
За словами очевидців встановлено, що на річці Черемош було 3 дітей, один хлопчик послизнувся на каменях і впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.
О 21:12 на місце події прибула місцева пожежна команда селища Кути, о 21:14 - рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №14.
Рятувальники спільно з співробітниками поліції і місцевим населенням виставили 2 спостережні пости на "Вижницькому мосту" і в районі АЗС с. Тюдів. Проводився огляд місцевості і берегової лінії річки Черемош.
О 7:30 місцеві жителі виявили тіло дитини біля правого берега р. Черемош в с. Тюдів на відстані орієнтовно 2 км від місця події.
Сьогодні вранці гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, яку шукали.
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ДСНС мала би запобігати бідам, а не демонстративно-показово (на відосіка) витягувати трупи з води (чи знімати кота з черешні...)
Така краса природи і біда ходять поруч.
Хлопчину шкода, але в горах дітей треба пантрувати, Черемош щороку, скільки пам"ятаю, збирає такий "урожай"... і Тисина, і Прут.
ходить рядом с каждым мальчиком в стране 24/7?
Чи це місцеві діти, чи відпочиваючі, і де були батьки в цей час?