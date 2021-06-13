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12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС

13 червня в 8:03 гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, яка напередодні ввечері впала в річку Черемош в районі села Тюдів Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС області.

"12 червня о 20:50 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС в області надійшло повідомлення про те, що в селі Тюдів Косівського району, перебуваючи на відпочинку, послизнувся на каменях і впав у річку Черемош хлопчик (попередньо 12 років)", - слідує з повідомлення.

За словами очевидців встановлено, що на річці Черемош було  3 дітей, один хлопчик послизнувся на каменях і впав у річку, після чого дитину понесло вниз за течією.

О 21:12 на місце події прибула місцева пожежна команда селища Кути, о 21:14 - рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини №14.

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Рятувальники спільно з співробітниками поліції і місцевим населенням виставили 2 спостережні пости на "Вижницькому мосту" і в районі АЗС с. Тюдів. Проводився огляд місцевості і берегової лінії річки Черемош.

О 7:30 місцеві жителі виявили тіло дитини біля правого берега р. Черемош в с. Тюдів на відстані орієнтовно 2 км від місця події.

Сьогодні вранці гірські рятувальники підняли на берег тіло дитини, яку шукали.

12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС 01
12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС 02
12-річний хлопчик послизнувся і впав у річку Черемош на Івано-Франківщині. Рятувальники підняли на берег тіло дитини, - ДСНС 03

діти (5064) смерть (6746) ДСНС (5105) Івано-Франківська область (949) ріка (194)


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Топ коментарі
+11
Про рятувальників не скажу, але ви точно не сплавлялися по Черемошу. Дуже швидка течія в цей час, великі валуни, гостре каміння. Смерть могла настати моментально через удар. Тимбільше це дитина. Дуже шкода.
Така краса природи і біда ходять поруч.
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13.06.2021 09:58
+6
і шо тут клоунського? це саме дішманське обладнання. Нічого супер крутого я на них не побачив. Чи ви вважаєте шо вони повинні були на дерев'яному плоту плисти, без жилетів, гідрокостюмів і шоломі? До речі один якраз там і сидить без шолома чим порушує правила безпеки. А колір червоний, тому що він помітний, не будуть же вони в камуфляж одягатись.
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13.06.2021 10:43
+5
Ці "спасателі" - то суцільна показуха з розбазарюванням бюджету (читай - наших податків). Розцяцьковані, екіпіровані (добре, що хоч навчилися одягати на камеру), з човнами, гвинтокрилами...захмарними зарплатами, пенсіями, званнями, державних службовців. А ТОЛКУ?
ДСНС мала би запобігати бідам, а не демонстративно-показово (на відосіка) витягувати трупи з води (чи знімати кота з черешні...)
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13.06.2021 09:22
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Ці "спасателі" - то суцільна показуха з розбазарюванням бюджету (читай - наших податків). Розцяцьковані, екіпіровані (добре, що хоч навчилися одягати на камеру), з човнами, гвинтокрилами...захмарними зарплатами, пенсіями, званнями, державних службовців. А ТОЛКУ?
ДСНС мала би запобігати бідам, а не демонстративно-показово (на відосіка) витягувати трупи з води (чи знімати кота з черешні...)
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13.06.2021 09:22 Відповісти
Про рятувальників не скажу, але ви точно не сплавлялися по Черемошу. Дуже швидка течія в цей час, великі валуни, гостре каміння. Смерть могла настати моментально через удар. Тимбільше це дитина. Дуже шкода.
Така краса природи і біда ходять поруч.
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13.06.2021 09:58 Відповісти
Я виріс на Черемоші, біля Кутів (Косівського р-ну). А через міст на Черемоші м. Віжниця (Чернівецька обл). Це Вам екскурс до географії мого краю. А ще - коли гуцула питають: "Як задалеко від Кутів до ВіжнИці?" Він відповідає - "Як від піхви до гузиці!" (себто - через місточок). А що "не сплавлявся" - то точно. Сплавляються туристи, екскурсанти і інші дилетанти. Гуцулам "сплавлятися " не потрібно - вони там жиють і сплавляють ліс (ведуть дараби).
Хлопчину шкода, але в горах дітей треба пантрувати, Черемош щороку, скільки пам"ятаю, збирає такий "урожай"... і Тисина, і Прут.
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13.06.2021 15:06 Відповісти
развели клоунов-дармоедов
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13.06.2021 10:00 Відповісти
і шо тут клоунського? це саме дішманське обладнання. Нічого супер крутого я на них не побачив. Чи ви вважаєте шо вони повинні були на дерев'яному плоту плисти, без жилетів, гідрокостюмів і шоломі? До речі один якраз там і сидить без шолома чим порушує правила безпеки. А колір червоний, тому що він помітний, не будуть же вони в камуфляж одягатись.
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13.06.2021 10:43 Відповісти
так а что они делать должны были в данной ситуации?
ходить рядом с каждым мальчиком в стране 24/7?
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13.06.2021 12:21 Відповісти
Тебе до них не взяли, бо ти дебіл?
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13.06.2021 12:32 Відповісти
Смотрю и о*уеваю с увиденного Никто и не думал высказать соболезнование семье утонувшего Все только о спасателях, о оснастке и тд. Человеческая жизнь никому не интересна. Соболезную семье утонувшего Вечная память ему.
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13.06.2021 12:47 Відповісти
Звичайно, ми співчуваємо рідним і близьким. Просто хочемо розібратися в ситуації і винести якісь уроки. Ось тут і виникають запитання. Саме до сім'ї. Це діти - точно не з дитячих таборів, що сплавляються по річці. Тому що вони були б відповідно захищені: шоломи, жилети, відповідне взуття. Та й до кожної маленької групи дітей прикріплений інструктор.
Чи це місцеві діти, чи відпочиваючі, і де були батьки в цей час?
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13.06.2021 14:07 Відповісти
Не так важливо самі чи в таборі Факт те що втопився. Перекладати вино на інших всі добре вміют...Хто не ходив по гірських річках, по руслу рік, той не зрозуміє що таке послизнутись Достатньо стати на слизький камінь..Все .Ти вже не контролюєш ситуацию А тут ще й підняття рівня води Гострі брили, камені Жаль хлопчину Вічна йому пам*ять.
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13.06.2021 14:40 Відповісти
 
 