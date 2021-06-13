РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4500 посетителей онлайн
Новости Фото
11 237 10

12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку Черемош на Ивано-Франковщине. Спасатели подняли на берег тело ребенка, - ГСЧС

13 июня в 8:03 горные спасатели подняли на берег тело ребенка, который накануне вечером упал в реку Черемош в районе села Тюдов Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС области.

"12 июня в 20:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет)", - следует из сообщения.

По словам очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось 3 детей, один из которых поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

В 21:12 на место происшествия прибыла местная пожарная команда поселка Куты, в 21:14 – спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пчелы убили мужчину возле Ривного

Спасатели совместно с сотрудниками полиции и местным населением выставили 2 наблюдательных поста на "Выжницком мосту" и в районе АЗС с. Тюдов. Проводился осмотр местности и береговой линии реки Черемош.

В 7:30 местные жители обнаружили тело ребенка у правого берега р. Черемош в с. Тюдив на расстоянии ориентировочно 2 км от места происшествия.

Сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.

12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку Черемош на Ивано-Франковщине. Спасатели подняли на берег тело ребенка, - ГСЧС 01
12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку Черемош на Ивано-Франковщине. Спасатели подняли на берег тело ребенка, - ГСЧС 02
12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку Черемош на Ивано-Франковщине. Спасатели подняли на берег тело ребенка, - ГСЧС 03

Автор: 

дети (6491) смерть (9218) ГСЧС (4965) Ивано-Франковская область (920) река (111)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Про рятувальників не скажу, але ви точно не сплавлялися по Черемошу. Дуже швидка течія в цей час, великі валуни, гостре каміння. Смерть могла настати моментально через удар. Тимбільше це дитина. Дуже шкода.
Така краса природи і біда ходять поруч.
показать весь комментарий
13.06.2021 09:58
+6
і шо тут клоунського? це саме дішманське обладнання. Нічого супер крутого я на них не побачив. Чи ви вважаєте шо вони повинні були на дерев'яному плоту плисти, без жилетів, гідрокостюмів і шоломі? До речі один якраз там і сидить без шолома чим порушує правила безпеки. А колір червоний, тому що він помітний, не будуть же вони в камуфляж одягатись.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:43
+5
Ці "спасателі" - то суцільна показуха з розбазарюванням бюджету (читай - наших податків). Розцяцьковані, екіпіровані (добре, що хоч навчилися одягати на камеру), з човнами, гвинтокрилами...захмарними зарплатами, пенсіями, званнями, державних службовців. А ТОЛКУ?
ДСНС мала би запобігати бідам, а не демонстративно-показово (на відосіка) витягувати трупи з води (чи знімати кота з черешні...)
показать весь комментарий
13.06.2021 09:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці "спасателі" - то суцільна показуха з розбазарюванням бюджету (читай - наших податків). Розцяцьковані, екіпіровані (добре, що хоч навчилися одягати на камеру), з човнами, гвинтокрилами...захмарними зарплатами, пенсіями, званнями, державних службовців. А ТОЛКУ?
ДСНС мала би запобігати бідам, а не демонстративно-показово (на відосіка) витягувати трупи з води (чи знімати кота з черешні...)
показать весь комментарий
13.06.2021 09:22 Ответить
Про рятувальників не скажу, але ви точно не сплавлялися по Черемошу. Дуже швидка течія в цей час, великі валуни, гостре каміння. Смерть могла настати моментально через удар. Тимбільше це дитина. Дуже шкода.
Така краса природи і біда ходять поруч.
показать весь комментарий
13.06.2021 09:58 Ответить
Я виріс на Черемоші, біля Кутів (Косівського р-ну). А через міст на Черемоші м. Віжниця (Чернівецька обл). Це Вам екскурс до географії мого краю. А ще - коли гуцула питають: "Як задалеко від Кутів до ВіжнИці?" Він відповідає - "Як від піхви до гузиці!" (себто - через місточок). А що "не сплавлявся" - то точно. Сплавляються туристи, екскурсанти і інші дилетанти. Гуцулам "сплавлятися " не потрібно - вони там жиють і сплавляють ліс (ведуть дараби).
Хлопчину шкода, але в горах дітей треба пантрувати, Черемош щороку, скільки пам"ятаю, збирає такий "урожай"... і Тисина, і Прут.
показать весь комментарий
13.06.2021 15:06 Ответить
развели клоунов-дармоедов
показать весь комментарий
13.06.2021 10:00 Ответить
і шо тут клоунського? це саме дішманське обладнання. Нічого супер крутого я на них не побачив. Чи ви вважаєте шо вони повинні були на дерев'яному плоту плисти, без жилетів, гідрокостюмів і шоломі? До речі один якраз там і сидить без шолома чим порушує правила безпеки. А колір червоний, тому що він помітний, не будуть же вони в камуфляж одягатись.
показать весь комментарий
13.06.2021 10:43 Ответить
так а что они делать должны были в данной ситуации?
ходить рядом с каждым мальчиком в стране 24/7?
показать весь комментарий
13.06.2021 12:21 Ответить
Тебе до них не взяли, бо ти дебіл?
показать весь комментарий
13.06.2021 12:32 Ответить
Смотрю и о*уеваю с увиденного Никто и не думал высказать соболезнование семье утонувшего Все только о спасателях, о оснастке и тд. Человеческая жизнь никому не интересна. Соболезную семье утонувшего Вечная память ему.
показать весь комментарий
13.06.2021 12:47 Ответить
Звичайно, ми співчуваємо рідним і близьким. Просто хочемо розібратися в ситуації і винести якісь уроки. Ось тут і виникають запитання. Саме до сім'ї. Це діти - точно не з дитячих таборів, що сплавляються по річці. Тому що вони були б відповідно захищені: шоломи, жилети, відповідне взуття. Та й до кожної маленької групи дітей прикріплений інструктор.
Чи це місцеві діти, чи відпочиваючі, і де були батьки в цей час?
показать весь комментарий
13.06.2021 14:07 Ответить
Не так важливо самі чи в таборі Факт те що втопився. Перекладати вино на інших всі добре вміют...Хто не ходив по гірських річках, по руслу рік, той не зрозуміє що таке послизнутись Достатньо стати на слизький камінь..Все .Ти вже не контролюєш ситуацию А тут ще й підняття рівня води Гострі брили, камені Жаль хлопчину Вічна йому пам*ять.
показать весь комментарий
13.06.2021 14:40 Ответить
 
 