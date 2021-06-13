12-летний мальчик поскользнулся и упал в реку Черемош на Ивано-Франковщине. Спасатели подняли на берег тело ребенка, - ГСЧС

13 июня в 8:03 горные спасатели подняли на берег тело ребенка, который накануне вечером упал в реку Черемош в районе села Тюдов Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС области.

"12 июня в 20:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в области поступило сообщение о том, что в селе Тюдов Косовского района, находясь на отдыхе поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош мальчик (предварительно 12 лет)", - следует из сообщения.

По словам очевидцев установлено, что на реке Черемош находилось 3 детей, один из которых поскользнулся на камнях и упал в реку, после чего ребенка понесло вниз по течению.

В 21:12 на место происшествия прибыла местная пожарная команда поселка Куты, в 21:14 – спасатели Государственной пожарно-спасательной части №14.

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Спасатели совместно с сотрудниками полиции и местным населением выставили 2 наблюдательных поста на "Выжницком мосту" и в районе АЗС с. Тюдов. Проводился осмотр местности и береговой линии реки Черемош.

В 7:30 местные жители обнаружили тело ребенка у правого берега р. Черемош в с. Тюдив на расстоянии ориентировочно 2 км от места происшествия.

Сегодня утром горные спасатели подняли на берег тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски.





