Пчелы убили мужчину возле Ривного
На Ривненщине 61-летний мужчина погиб от укусов пчел.
Как сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ривненского областного совета, после обеда 10 июня медики получили вызов с просьбой о помощи. Речь шла о том, что в селе Малый Шпаков Ривненского района пчелы покусали мужчину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Через несколько минут медики прибыли на место вызова, но увидели мужчину уже без признаков жизни.
"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - отмечается в сообщении центра со ссылкой на фельдшера, который был на месте вызова.
Сейчас проводится расследование.
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Якщо печінка перевантажена токсинами від алкоголю, їй тяжко справитися з нейротоксинами бджолиної отрути, й тому виникнення алергічних реакцій неминуче. Деякі з таких реакцій призводять до дуже сильних набряків. Найнебезпечніші при цьому набряки гортані, від яких за лічені хвилини може настати асфіксія.
У цьому трагічному випадку найімовірніше сталося саме це.
Тут одне дивує, якщо пасічник, то мав би бути імунітет. Правда, залежить і від кількості укусів, і стану здоров`я, від стану бджіл і навіть від пори року. Цілком можливо, що бджолиний укус лише спровокував його власні проблеми. Можливо інфаркт чи інсульт на фоні бджолиних укусів. Буває, бджоли просто дуріють, особливо, коли нема взятку, перед дощем, або як з маткою проблеми. Тнуть, як дурні. Сам переношу більше 30 укусів, але трохи трухає. Хоча, ризикова то справа. В знайомої від одного анафілактичний шок може бути, так що то не жарти.
Так от він дядько з величезним досвідом казав - ніколи не йдіть до бджіл напідпитку.
Те я і написала.
До чого тут ваші роздуми про емпатію ?
Можна ж було захисну одежу вдіти. Тоді б не кусьнули.
Якийсь з читачів зауважить, що бджоли - не собаки.
А журналісту нема коли розбиратися у тонкощах бджолярської справи.
Може, дядько (шкода небіжчика, царство йому небесне. Хто ж тепер буде його пасікою займатися?) рій необережно знімав (а це спеціальна технологія, і вдягатися треба з голови до ніг) або ще якась помилка чи інший фактор. Пасічники зазвичай призвичаїлися до укусів. Якось витримують. А був покусаним в обличчя, як я зрозумів.
Конкретики обмаль.
Один наш "народний гарант" все на ровері та на ровері.
И они делают неправильный мёд."
Но здесь уже всё расследовали - убили пчёлы!
Яд бджоли по токсичності прирівнюється до яду кобри!
Сто укусів і смерть!
Часто бджоли вбивають с-г тварин на прив'язі!
Причому в них тавий інстинкт, що якщо одна вкусила, то вони злітаються на запах укус і довершують справу до кінця!
Каждой пчеле-убийце дадут по 15 лет строгача.
страшное дело, даже ужаливание в пятку вызывает опухоль головы
пробачте, я не медик
"Запатентованная конструкция EpiPen позволяет воткнуть шприц и сделать инъекцию лекарства внутримышечно даже в полубессознательном состоянии. Нужно схватить шприц-тюбик, снять синий предохранитель - и просто воткнуть жёлтую крышку иголкой в ногу или руку. Игла автоматически вылезет из крышки и войдёт в тело, а адреналин инъецируется в мышцу".
Тому так, шершні це суворе босікоме. Якщо вкусить у шию, то можна https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83 каза болду і від одного укусу.