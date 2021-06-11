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Пчелы убили мужчину возле Ривного

Пчелы убили мужчину возле Ривного

На Ривненщине 61-летний мужчина погиб от укусов пчел.

Как сообщили в Ривненском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ривненского областного совета, после обеда 10 июня медики получили вызов с просьбой о помощи. Речь шла о том, что в селе Малый Шпаков Ривненского района пчелы покусали мужчину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Через несколько минут медики прибыли на место вызова, но увидели мужчину уже без признаков жизни.

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"Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел, поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. До нашего приезда жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина так и не начал дышать", - отмечается в сообщении центра со ссылкой на фельдшера, который был на месте вызова.

Сейчас проводится расследование.

Автор: 

пчелы (28) смерть (9215) Ровенская область (1231)


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Топ комментарии
+12
Не треба молоти того чого не знаєш. Неодноразово бачив як бджолярі на підпитку пораються з бджолами і не було ніякої реакції.Тож не бреши.
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11.06.2021 08:32
+9
Те, що бджоли стають агресивними від запаху алкоголю чи брудного одягу є міфом. П'яний, через порушення координації рухів, може створити нештатну ситуацію(випустити з рук рамку і.т.п.). Люди, з алергією на бджолину отруту, не стають пасічниками. Тут, швидше всього, чоловік завів на старості бджіл, маючи алергію, без навиків роботи на пасіці і грубо порушив техніку безпеки.
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11.06.2021 08:43
+9
Только недоразвитый человек может шутить подобным образом в такой теме.
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11.06.2021 09:35
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Це ж його пасіка...Певно випив перед цим. А бджоли терпіти п'янь не стануть.
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11.06.2021 08:16 Ответить
Не треба молоти того чого не знаєш. Неодноразово бачив як бджолярі на підпитку пораються з бджолами і не було ніякої реакції.Тож не бреши.
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11.06.2021 08:32 Ответить
якщо немає взятку в природі бжілки миролюбиві, а якщо дощ, похмура погода вони сидять "вдома" і дуже злі. Часто пасічники лізуть до бжіл без захисної маски.
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11.06.2021 08:37 Ответить
нема взятку, дощі, хмура погода - дійсно агресивність наростає. Правда трапляються сім'ї дуже агресивні.
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11.06.2021 08:43 Ответить
Невже щастя? Невже вітя таки довийобуву..ся і правильні бджоли його таки знайшли і його руки які не крали))
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11.06.2021 08:43 Ответить
Только недоразвитый человек может шутить подобным образом в такой теме.
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11.06.2021 09:35 Ответить
Якби мав власну пасіку, такого не молов би.
Якщо печінка перевантажена токсинами від алкоголю, їй тяжко справитися з нейротоксинами бджолиної отрути, й тому виникнення алергічних реакцій неминуче. Деякі з таких реакцій призводять до дуже сильних набряків. Найнебезпечніші при цьому набряки гортані, від яких за лічені хвилини може настати асфіксія.

У цьому трагічному випадку найімовірніше сталося саме це.
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11.06.2021 08:45 Ответить
А зачем вы путаете горячее с тяжелым? Речь шла о реакции пчел на алкоголь, а вы рассказываете о реакции организма под воздействием алкоголя на укус пчел) Или какая разница?)))
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11.06.2021 09:00 Ответить
До чого тут алкоголь взагалі, якщо в статті навіть слово алкоголь відсутнє?
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11.06.2021 09:37 Ответить
Маю власну ,тому і кажу.
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11.06.2021 09:32 Ответить
Права на 100% - бджоли не переносять запаху алкоголю і поту! Мав в свій час пасіку 50 вуликів і пройшов через це сотні разів. А людина померла не від укусів а від алергії яку вони спричинили. Мене жалили фактично на протязі години поки діставай рій із дупла дерева до 40 разів і нічого тому що звик а алергетик якщо йому не надати першу допомогу може померти від одного укуса.
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11.06.2021 09:10 Ответить
Блін, як я люблю таких безапеляційних ідіотів. А ти попробуй! Візьми і попробуй, тільки швидку попередньо собі виклич і ліки щоб під рукою були. Тим більше, коли взятку нема або в сім`ї непорядок. Там і алкоголю не треба.
Тут одне дивує, якщо пасічник, то мав би бути імунітет. Правда, залежить і від кількості укусів, і стану здоров`я, від стану бджіл і навіть від пори року. Цілком можливо, що бджолиний укус лише спровокував його власні проблеми. Можливо інфаркт чи інсульт на фоні бджолиних укусів. Буває, бджоли просто дуріють, особливо, коли нема взятку, перед дощем, або як з маткою проблеми. Тнуть, як дурні. Сам переношу більше 30 укусів, але трохи трухає. Хоча, ризикова то справа. В знайомої від одного анафілактичний шок може бути, так що то не жарти.
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11.06.2021 09:33 Ответить
Що ти мені пропонуєш спробувати професор?
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11.06.2021 09:42 Ответить
Особисто, на практиці перевір свої ідіотські твердження. Давай, попробуй. Розумієш дурню, що таке ж дурнувате тобі може повірити і здуру просто загине. Сумніві ніяких не буває, коли таку херню городиш?
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11.06.2021 09:46 Ответить
Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 8770 Що ти хочеш щоб я перевірив? Піти до бжіл на підпитку то я ходив і не одноразово,а перевіряти що ти дебіл не треба бо всі бачать і без перевірки.
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11.06.2021 09:50 Ответить
Киньте його у вулик.
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11.06.2021 08:49 Ответить
Те, що бджоли стають агресивними від запаху алкоголю чи брудного одягу є міфом. П'яний, через порушення координації рухів, може створити нештатну ситуацію(випустити з рук рамку і.т.п.). Люди, з алергією на бджолину отруту, не стають пасічниками. Тут, швидше всього, чоловік завів на старості бджіл, маючи алергію, без навиків роботи на пасіці і грубо порушив техніку безпеки.
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11.06.2021 08:43 Ответить
++++++++++++++!!!!
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11.06.2021 08:52 Ответить
Ще один придурок...
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11.06.2021 09:47 Ответить
Коли вступаєш у діалог з дебілом їх стає два.Вітаю з перемогою ти дебіл №1
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11.06.2021 10:49 Ответить
Не попускає? І що ж то тебе так?
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11.06.2021 10:56 Ответить
людині було 60 років його вкусило 60 бджіл, якби мене вкусило 60 комарів я б себе зачухав до смерті(іронія)
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11.06.2021 12:30 Ответить
Мне напомнило ваше замечане про "випив", как Хутин мальчику в гипсе говорил :"теперь будешь знать как дорогу переходить". Далеко не в первый раз вы демонстрируете подобный чекисткий уровень эмпатии. Даже если и выпил так что можно теперь ноги вытирать об погибшего?
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11.06.2021 08:53 Ответить
В нашого сусіда була пасіка.
Так от він дядько з величезним досвідом казав - ніколи не йдіть до бджіл напідпитку.
Те я і написала.
До чого тут ваші роздуми про емпатію ?
Можна ж було захисну одежу вдіти. Тоді б не кусьнули.
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11.06.2021 13:24 Ответить
Пчёлы убийцы? Что за треш заголовок! РИА новости покоя не дают?
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11.06.2021 08:20 Ответить
А як ще написати? Що бджоли закусали людину до смерті?
Якийсь з читачів зауважить, що бджоли - не собаки.
А журналісту нема коли розбиратися у тонкощах бджолярської справи.
Може, дядько (шкода небіжчика, царство йому небесне. Хто ж тепер буде його пасікою займатися?) рій необережно знімав (а це спеціальна технологія, і вдягатися треба з голови до ніг) або ще якась помилка чи інший фактор. Пасічники зазвичай призвичаїлися до укусів. Якось витримують. А був покусаним в обличчя, як я зрозумів.
Конкретики обмаль.
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11.06.2021 08:41 Ответить
Бджоли не кусають, а жалять. В рою бджоли не жалять.
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11.06.2021 08:47 Ответить
Аллергическая реакция от множественных укусов привела к смерти! Пчёлы никого не убивали!
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11.06.2021 08:54 Ответить
Да да... И тот кто ударил ножом никого не убивал, просто пострадавший умер от потери крови...
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11.06.2021 09:06 Ответить
То есть вы утверждаете, что у пчёл было намерение убить человека?! Пчела для вас хищник? Так что аналогия с человеком и ножом попросту некорректна.
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11.06.2021 09:14 Ответить
В Безрадичах такие же пчелы
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11.06.2021 08:31 Ответить
А на Банковій? Бачили як вони туди "мед" тягають і на яких авто?
Один наш "народний гарант" все на ровері та на ровері.
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11.06.2021 08:39 Ответить
"Это неправильные пчёлы.
И они делают неправильный мёд."

Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 2350
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11.06.2021 08:39 Ответить
Следствие ещё проводится...
Но здесь уже всё расследовали - убили пчёлы!
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11.06.2021 08:48 Ответить
Щоб пасічника убили бджоли, дивно!
Яд бджоли по токсичності прирівнюється до яду кобри!
Сто укусів і смерть!
Часто бджоли вбивають с-г тварин на прив'язі!
Причому в них тавий інстинкт, що якщо одна вкусила, то вони злітаються на запах укус і довершують справу до кінця!
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11.06.2021 08:49 Ответить
Так,від ужалення бджіл пасічники гинуть досить рідко,але така ситуація не виключена. Відомо,що молодий,здоровий пасічник,що має придбаний імунітет до бджолиної отрути може витримати до 500 ужалень!(Це стакан бджіл,як що брати підмором). Але,особливо небезпечними є ужаління в голову та шию.Тоді ризик смерті має місце і при невеликій кількості. Особисто мене кусало за один раз максимум 26 бджіл. Стан такий,як наче випив стакан горілки на голодний шлунок. Тільки без приємної складової. Відходив години півтори. Бджоли добре знають запах господаря і прощають йому більше,ніж сторонній людині,але найгірше вони реагують на запах поту, парфумів ,часнику та гнилих зубів . До запаху свіжого алкоголю ставляться досить толерантно,а ось перегар ненавидять,як і запах табаку.
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11.06.2021 09:17 Ответить
"Сейчас проводится расследование".
Каждой пчеле-убийце дадут по 15 лет строгача.
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11.06.2021 08:57 Ответить
Сначала вручить подозрение надо, потом избрать меру пресечения и т.д. Опять же пчел-свидетелей надо опросить. Другие насекомые, птицы. Хороший следак и микрооорганизмы опросит. Однако пчела, ужалив, погибает. Возможно, дело закроют в связи с гибелью подозреваемых.
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11.06.2021 09:20 Ответить
Неправильні пчіли... і неправильний мід...

Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 4640
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11.06.2021 09:03 Ответить
Якщо в тебе алергія на укуси бджіл то нема чого займатись пасікою.Я мав колись три сім"ї і не було так щоб при огляді мене три-чотири рази не кусали.Пасічник чує по звуку чи бджілки стривожені і дає час заспокоїтись...Ну і те,що бджоли не ******* запах алкоголю то теж неправда.Мій знайомий взагалі фляшку тримав у вулику між рамками,бо жінка скрізь знаходила,а туди підходити боялась...Там і хильнути любив - і нічого,не кусали...
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11.06.2021 09:09 Ответить
Мав пасіку 50 вуликів - бджоли не переносять запаху алкоголю і поту вудчув це не один раз на своїй шкірі.
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11.06.2021 09:13 Ответить
Алкоголю, поту, хімічних сполук, особливо розчинники чи бензину. А ще, коли нема взятку, пропала матка, у вулику душно... та багато причин. І ще, до бджіл не можна підходити збудженим чи знервованим. Тнуть безбожно. Досить одного укусу. Бджола виділяє ферамон, який вказує на ціль.
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11.06.2021 09:39 Ответить
Згоден з Вами - бджолина сім'я це надзвичайно складний і дуже цікавий механізм з яким далеко не всім вдається співпрацювати.
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11.06.2021 10:27 Ответить
Мене товариш лікує від подагри бджолами. Вже 120 за кілька прийомів (із збільшенням кожного разу), а тепер зменшення... Позитивно! Жаль бджілок, що загинули. Дякую їм! Кількість укусів у померлого мала бути фантастичною або алегрія на укус....
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11.06.2021 09:11 Ответить
Якогось року навесну в мене пропало більше половини сімей. Що ж таке? Виявляється, то сусід так лікувався: відкривав вулик, брав собі кілька бджіл і робив такі процедури апітерапії. Але ж при тому він порушував кубло і гинули всі решта.
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11.06.2021 09:43 Ответить
Отомстили потомкам обезьян за пестицыды.
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11.06.2021 09:46 Ответить
достойна відповідь природи
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11.06.2021 09:51 Ответить
аллергик
страшное дело, даже ужаливание в пятку вызывает опухоль головы
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11.06.2021 09:53 Ответить
вернее набряк
пробачте, я не медик
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11.06.2021 09:56 Ответить
та шо ж таке... не медик я, до меду не маю ніякого відношення
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11.06.2021 10:02 Ответить
С аллергией на яд и апипродукты лазить по пасеке... неужели он на знал об аллергие.
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11.06.2021 10:36 Ответить
Алергія може з*явитися у людини після перенесеної хвороби,навіть як що до цьго її не було.Я особисто знаю таких людей. Вони вимушені були припинити займатися бджільництвом.Можливо і у цьому випадку щось подібне сталося. Чолов*яга був упевнений у своєму імунітеті і не вжив належних заходів безпеки.Людям з алергією треба при собі мати у таких випадках демідрол
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11.06.2021 11:21 Ответить
Наприклад, ось такі девайси - рекомендовано носити з собою там, де є загроза небезпечних інсектоморфів. Достатньо зірвати запобіжник і різко прикласти штрикавку до тіла, пружинна механіка зробить усе інше. Зроблено на той випадок, якщо людині вже так зуйово, що вона не може навіть зробити собі заштрик.
"Запатентованная конструкция EpiPen позволяет воткнуть шприц и сделать инъекцию лекарства внутримышечно даже в полубессознательном состоянии. Нужно схватить шприц-тюбик, снять синий предохранитель - и просто воткнуть жёлтую крышку иголкой в ногу или руку. Игла автоматически вылезет из крышки и войдёт в тело, а адреналин инъецируется в мышцу".

Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 6128
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11.06.2021 15:51 Ответить
Боже какие ещё есть тупые люди!! При чём здесь алкоголь?? Вы об алергии и отёчность на укус пчёл или ос или шершня слышали!! Достаточно одного-двух- трёх укусов в районы шеию, гортани,. носоглотки и капут!!
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11.06.2021 13:20 Ответить
Пам'ятаю, ще коли був сосницьким старших класів, однокласника вгризякав у потилицю шершень. Чувак вижив, але набряк був - мамо не сумуй. Коли трохи згодом спитали приятеля про відчуття, він сказав - "наче по потилиці хтось ****** цеглиною".
Тому так, шершні це суворе босікоме. Якщо вкусить у шию, то можна https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83 каза болду і від одного укусу.
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11.06.2021 15:34 Ответить
 
 