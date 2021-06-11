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Бджоли вбили чоловіка біля Рівного

Бджоли вбили чоловіка біля Рівного

На Рівненщині 61-річний чоловік загинув від укусів бджіл.

Як повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради, по обіді 10 червня медики отримали виклик з проханням про допомогу. Йшлося про те, що в селі Малий Шпаків Рівненського району бджоли покусали чоловіка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За кілька хвилин медики прибули на місце виклику, але побачили чоловіка вже без ознак життя.

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"Було виявлено синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що в чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл, оскільки йому стало зле (впав на подвір'ї), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використала нашатирний спирт, проте чоловік так і не почав дихати", - зазначається в повідомленні центру з посиланням на фельдшера, який був на місці виклику.

Зараз проводиться розслідування.

Автор: 

бджоли (28) смерть (6743) Рівненська область (1173)


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Топ коментарі
+12
Не треба молоти того чого не знаєш. Неодноразово бачив як бджолярі на підпитку пораються з бджолами і не було ніякої реакції.Тож не бреши.
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11.06.2021 08:32
+9
Те, що бджоли стають агресивними від запаху алкоголю чи брудного одягу є міфом. П'яний, через порушення координації рухів, може створити нештатну ситуацію(випустити з рук рамку і.т.п.). Люди, з алергією на бджолину отруту, не стають пасічниками. Тут, швидше всього, чоловік завів на старості бджіл, маючи алергію, без навиків роботи на пасіці і грубо порушив техніку безпеки.
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11.06.2021 08:43
+9
Только недоразвитый человек может шутить подобным образом в такой теме.
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11.06.2021 09:35
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Це ж його пасіка...Певно випив перед цим. А бджоли терпіти п'янь не стануть.
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11.06.2021 08:16 Відповісти
Не треба молоти того чого не знаєш. Неодноразово бачив як бджолярі на підпитку пораються з бджолами і не було ніякої реакції.Тож не бреши.
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11.06.2021 08:32 Відповісти
якщо немає взятку в природі бжілки миролюбиві, а якщо дощ, похмура погода вони сидять "вдома" і дуже злі. Часто пасічники лізуть до бжіл без захисної маски.
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11.06.2021 08:37 Відповісти
нема взятку, дощі, хмура погода - дійсно агресивність наростає. Правда трапляються сім'ї дуже агресивні.
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11.06.2021 08:43 Відповісти
Невже щастя? Невже вітя таки довийобуву..ся і правильні бджоли його таки знайшли і його руки які не крали))
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11.06.2021 08:43 Відповісти
Только недоразвитый человек может шутить подобным образом в такой теме.
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11.06.2021 09:35 Відповісти
Якби мав власну пасіку, такого не молов би.
Якщо печінка перевантажена токсинами від алкоголю, їй тяжко справитися з нейротоксинами бджолиної отрути, й тому виникнення алергічних реакцій неминуче. Деякі з таких реакцій призводять до дуже сильних набряків. Найнебезпечніші при цьому набряки гортані, від яких за лічені хвилини може настати асфіксія.

У цьому трагічному випадку найімовірніше сталося саме це.
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11.06.2021 08:45 Відповісти
А зачем вы путаете горячее с тяжелым? Речь шла о реакции пчел на алкоголь, а вы рассказываете о реакции организма под воздействием алкоголя на укус пчел) Или какая разница?)))
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11.06.2021 09:00 Відповісти
До чого тут алкоголь взагалі, якщо в статті навіть слово алкоголь відсутнє?
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11.06.2021 09:37 Відповісти
Маю власну ,тому і кажу.
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11.06.2021 09:32 Відповісти
Права на 100% - бджоли не переносять запаху алкоголю і поту! Мав в свій час пасіку 50 вуликів і пройшов через це сотні разів. А людина померла не від укусів а від алергії яку вони спричинили. Мене жалили фактично на протязі години поки діставай рій із дупла дерева до 40 разів і нічого тому що звик а алергетик якщо йому не надати першу допомогу може померти від одного укуса.
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11.06.2021 09:10 Відповісти
Блін, як я люблю таких безапеляційних ідіотів. А ти попробуй! Візьми і попробуй, тільки швидку попередньо собі виклич і ліки щоб під рукою були. Тим більше, коли взятку нема або в сім`ї непорядок. Там і алкоголю не треба.
Тут одне дивує, якщо пасічник, то мав би бути імунітет. Правда, залежить і від кількості укусів, і стану здоров`я, від стану бджіл і навіть від пори року. Цілком можливо, що бджолиний укус лише спровокував його власні проблеми. Можливо інфаркт чи інсульт на фоні бджолиних укусів. Буває, бджоли просто дуріють, особливо, коли нема взятку, перед дощем, або як з маткою проблеми. Тнуть, як дурні. Сам переношу більше 30 укусів, але трохи трухає. Хоча, ризикова то справа. В знайомої від одного анафілактичний шок може бути, так що то не жарти.
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11.06.2021 09:33 Відповісти
Що ти мені пропонуєш спробувати професор?
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11.06.2021 09:42 Відповісти
Особисто, на практиці перевір свої ідіотські твердження. Давай, попробуй. Розумієш дурню, що таке ж дурнувате тобі може повірити і здуру просто загине. Сумніві ніяких не буває, коли таку херню городиш?
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11.06.2021 09:46 Відповісти
Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 8770 Що ти хочеш щоб я перевірив? Піти до бжіл на підпитку то я ходив і не одноразово,а перевіряти що ти дебіл не треба бо всі бачать і без перевірки.
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11.06.2021 09:50 Відповісти
Киньте його у вулик.
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11.06.2021 08:49 Відповісти
Те, що бджоли стають агресивними від запаху алкоголю чи брудного одягу є міфом. П'яний, через порушення координації рухів, може створити нештатну ситуацію(випустити з рук рамку і.т.п.). Люди, з алергією на бджолину отруту, не стають пасічниками. Тут, швидше всього, чоловік завів на старості бджіл, маючи алергію, без навиків роботи на пасіці і грубо порушив техніку безпеки.
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11.06.2021 08:43 Відповісти
++++++++++++++!!!!
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11.06.2021 08:52 Відповісти
Ще один придурок...
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11.06.2021 09:47 Відповісти
Коли вступаєш у діалог з дебілом їх стає два.Вітаю з перемогою ти дебіл №1
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11.06.2021 10:49 Відповісти
Не попускає? І що ж то тебе так?
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11.06.2021 10:56 Відповісти
людині було 60 років його вкусило 60 бджіл, якби мене вкусило 60 комарів я б себе зачухав до смерті(іронія)
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11.06.2021 12:30 Відповісти
Мне напомнило ваше замечане про "випив", как Хутин мальчику в гипсе говорил :"теперь будешь знать как дорогу переходить". Далеко не в первый раз вы демонстрируете подобный чекисткий уровень эмпатии. Даже если и выпил так что можно теперь ноги вытирать об погибшего?
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11.06.2021 08:53 Відповісти
В нашого сусіда була пасіка.
Так от він дядько з величезним досвідом казав - ніколи не йдіть до бджіл напідпитку.
Те я і написала.
До чого тут ваші роздуми про емпатію ?
Можна ж було захисну одежу вдіти. Тоді б не кусьнули.
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11.06.2021 13:24 Відповісти
Пчёлы убийцы? Что за треш заголовок! РИА новости покоя не дают?
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11.06.2021 08:20 Відповісти
А як ще написати? Що бджоли закусали людину до смерті?
Якийсь з читачів зауважить, що бджоли - не собаки.
А журналісту нема коли розбиратися у тонкощах бджолярської справи.
Може, дядько (шкода небіжчика, царство йому небесне. Хто ж тепер буде його пасікою займатися?) рій необережно знімав (а це спеціальна технологія, і вдягатися треба з голови до ніг) або ще якась помилка чи інший фактор. Пасічники зазвичай призвичаїлися до укусів. Якось витримують. А був покусаним в обличчя, як я зрозумів.
Конкретики обмаль.
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11.06.2021 08:41 Відповісти
Бджоли не кусають, а жалять. В рою бджоли не жалять.
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11.06.2021 08:47 Відповісти
Аллергическая реакция от множественных укусов привела к смерти! Пчёлы никого не убивали!
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11.06.2021 08:54 Відповісти
Да да... И тот кто ударил ножом никого не убивал, просто пострадавший умер от потери крови...
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11.06.2021 09:06 Відповісти
То есть вы утверждаете, что у пчёл было намерение убить человека?! Пчела для вас хищник? Так что аналогия с человеком и ножом попросту некорректна.
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11.06.2021 09:14 Відповісти
В Безрадичах такие же пчелы
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11.06.2021 08:31 Відповісти
А на Банковій? Бачили як вони туди "мед" тягають і на яких авто?
Один наш "народний гарант" все на ровері та на ровері.
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11.06.2021 08:39 Відповісти
"Это неправильные пчёлы.
И они делают неправильный мёд."

Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 2350
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11.06.2021 08:39 Відповісти
Следствие ещё проводится...
Но здесь уже всё расследовали - убили пчёлы!
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11.06.2021 08:48 Відповісти
Щоб пасічника убили бджоли, дивно!
Яд бджоли по токсичності прирівнюється до яду кобри!
Сто укусів і смерть!
Часто бджоли вбивають с-г тварин на прив'язі!
Причому в них тавий інстинкт, що якщо одна вкусила, то вони злітаються на запах укус і довершують справу до кінця!
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11.06.2021 08:49 Відповісти
Так,від ужалення бджіл пасічники гинуть досить рідко,але така ситуація не виключена. Відомо,що молодий,здоровий пасічник,що має придбаний імунітет до бджолиної отрути може витримати до 500 ужалень!(Це стакан бджіл,як що брати підмором). Але,особливо небезпечними є ужаління в голову та шию.Тоді ризик смерті має місце і при невеликій кількості. Особисто мене кусало за один раз максимум 26 бджіл. Стан такий,як наче випив стакан горілки на голодний шлунок. Тільки без приємної складової. Відходив години півтори. Бджоли добре знають запах господаря і прощають йому більше,ніж сторонній людині,але найгірше вони реагують на запах поту, парфумів ,часнику та гнилих зубів . До запаху свіжого алкоголю ставляться досить толерантно,а ось перегар ненавидять,як і запах табаку.
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11.06.2021 09:17 Відповісти
"Сейчас проводится расследование".
Каждой пчеле-убийце дадут по 15 лет строгача.
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11.06.2021 08:57 Відповісти
Сначала вручить подозрение надо, потом избрать меру пресечения и т.д. Опять же пчел-свидетелей надо опросить. Другие насекомые, птицы. Хороший следак и микрооорганизмы опросит. Однако пчела, ужалив, погибает. Возможно, дело закроют в связи с гибелью подозреваемых.
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11.06.2021 09:20 Відповісти
Неправильні пчіли... і неправильний мід...

Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 4640
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11.06.2021 09:03 Відповісти
Якщо в тебе алергія на укуси бджіл то нема чого займатись пасікою.Я мав колись три сім"ї і не було так щоб при огляді мене три-чотири рази не кусали.Пасічник чує по звуку чи бджілки стривожені і дає час заспокоїтись...Ну і те,що бджоли не ******* запах алкоголю то теж неправда.Мій знайомий взагалі фляшку тримав у вулику між рамками,бо жінка скрізь знаходила,а туди підходити боялась...Там і хильнути любив - і нічого,не кусали...
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11.06.2021 09:09 Відповісти
Мав пасіку 50 вуликів - бджоли не переносять запаху алкоголю і поту вудчув це не один раз на своїй шкірі.
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11.06.2021 09:13 Відповісти
Алкоголю, поту, хімічних сполук, особливо розчинники чи бензину. А ще, коли нема взятку, пропала матка, у вулику душно... та багато причин. І ще, до бджіл не можна підходити збудженим чи знервованим. Тнуть безбожно. Досить одного укусу. Бджола виділяє ферамон, який вказує на ціль.
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11.06.2021 09:39 Відповісти
Згоден з Вами - бджолина сім'я це надзвичайно складний і дуже цікавий механізм з яким далеко не всім вдається співпрацювати.
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11.06.2021 10:27 Відповісти
Мене товариш лікує від подагри бджолами. Вже 120 за кілька прийомів (із збільшенням кожного разу), а тепер зменшення... Позитивно! Жаль бджілок, що загинули. Дякую їм! Кількість укусів у померлого мала бути фантастичною або алегрія на укус....
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11.06.2021 09:11 Відповісти
Якогось року навесну в мене пропало більше половини сімей. Що ж таке? Виявляється, то сусід так лікувався: відкривав вулик, брав собі кілька бджіл і робив такі процедури апітерапії. Але ж при тому він порушував кубло і гинули всі решта.
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11.06.2021 09:43 Відповісти
Отомстили потомкам обезьян за пестицыды.
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11.06.2021 09:46 Відповісти
достойна відповідь природи
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11.06.2021 09:51 Відповісти
аллергик
страшное дело, даже ужаливание в пятку вызывает опухоль головы
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11.06.2021 09:53 Відповісти
вернее набряк
пробачте, я не медик
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11.06.2021 09:56 Відповісти
та шо ж таке... не медик я, до меду не маю ніякого відношення
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11.06.2021 10:02 Відповісти
С аллергией на яд и апипродукты лазить по пасеке... неужели он на знал об аллергие.
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11.06.2021 10:36 Відповісти
Алергія може з*явитися у людини після перенесеної хвороби,навіть як що до цьго її не було.Я особисто знаю таких людей. Вони вимушені були припинити займатися бджільництвом.Можливо і у цьому випадку щось подібне сталося. Чолов*яга був упевнений у своєму імунітеті і не вжив належних заходів безпеки.Людям з алергією треба при собі мати у таких випадках демідрол
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11.06.2021 11:21 Відповісти
Наприклад, ось такі девайси - рекомендовано носити з собою там, де є загроза небезпечних інсектоморфів. Достатньо зірвати запобіжник і різко прикласти штрикавку до тіла, пружинна механіка зробить усе інше. Зроблено на той випадок, якщо людині вже так зуйово, що вона не може навіть зробити собі заштрик.
"Запатентованная конструкция EpiPen позволяет воткнуть шприц и сделать инъекцию лекарства внутримышечно даже в полубессознательном состоянии. Нужно схватить шприц-тюбик, снять синий предохранитель - и просто воткнуть жёлтую крышку иголкой в ногу или руку. Игла автоматически вылезет из крышки и войдёт в тело, а адреналин инъецируется в мышцу".

Бджоли вбили чоловіка біля Рівного - Цензор.НЕТ 6128
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11.06.2021 15:51 Відповісти
Боже какие ещё есть тупые люди!! При чём здесь алкоголь?? Вы об алергии и отёчность на укус пчёл или ос или шершня слышали!! Достаточно одного-двух- трёх укусов в районы шеию, гортани,. носоглотки и капут!!
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11.06.2021 13:20 Відповісти
Пам'ятаю, ще коли був сосницьким старших класів, однокласника вгризякав у потилицю шершень. Чувак вижив, але набряк був - мамо не сумуй. Коли трохи згодом спитали приятеля про відчуття, він сказав - "наче по потилиці хтось ****** цеглиною".
Тому так, шершні це суворе босікоме. Якщо вкусить у шию, то можна https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83 каза болду і від одного укусу.
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11.06.2021 15:34 Відповісти
 
 