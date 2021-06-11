Бджоли вбили чоловіка біля Рівного
На Рівненщині 61-річний чоловік загинув від укусів бджіл.
Як повідомили в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради, по обіді 10 червня медики отримали виклик з проханням про допомогу. Йшлося про те, що в селі Малий Шпаків Рівненського району бджоли покусали чоловіка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За кілька хвилин медики прибули на місце виклику, але побачили чоловіка вже без ознак життя.
"Було виявлено синюшні покриви обличчя. Його дружина стверджувала, що в чоловіка ймовірно алергічна реакція на укуси бджіл, оскільки йому стало зле (впав на подвір'ї), коли повернувся з пасіки. До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використала нашатирний спирт, проте чоловік так і не почав дихати", - зазначається в повідомленні центру з посиланням на фельдшера, який був на місці виклику.
Зараз проводиться розслідування.
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Якщо печінка перевантажена токсинами від алкоголю, їй тяжко справитися з нейротоксинами бджолиної отрути, й тому виникнення алергічних реакцій неминуче. Деякі з таких реакцій призводять до дуже сильних набряків. Найнебезпечніші при цьому набряки гортані, від яких за лічені хвилини може настати асфіксія.
У цьому трагічному випадку найімовірніше сталося саме це.
Тут одне дивує, якщо пасічник, то мав би бути імунітет. Правда, залежить і від кількості укусів, і стану здоров`я, від стану бджіл і навіть від пори року. Цілком можливо, що бджолиний укус лише спровокував його власні проблеми. Можливо інфаркт чи інсульт на фоні бджолиних укусів. Буває, бджоли просто дуріють, особливо, коли нема взятку, перед дощем, або як з маткою проблеми. Тнуть, як дурні. Сам переношу більше 30 укусів, але трохи трухає. Хоча, ризикова то справа. В знайомої від одного анафілактичний шок може бути, так що то не жарти.
Так от він дядько з величезним досвідом казав - ніколи не йдіть до бджіл напідпитку.
Те я і написала.
До чого тут ваші роздуми про емпатію ?
Можна ж було захисну одежу вдіти. Тоді б не кусьнули.
Якийсь з читачів зауважить, що бджоли - не собаки.
А журналісту нема коли розбиратися у тонкощах бджолярської справи.
Може, дядько (шкода небіжчика, царство йому небесне. Хто ж тепер буде його пасікою займатися?) рій необережно знімав (а це спеціальна технологія, і вдягатися треба з голови до ніг) або ще якась помилка чи інший фактор. Пасічники зазвичай призвичаїлися до укусів. Якось витримують. А був покусаним в обличчя, як я зрозумів.
Конкретики обмаль.
Один наш "народний гарант" все на ровері та на ровері.
И они делают неправильный мёд."
Но здесь уже всё расследовали - убили пчёлы!
Яд бджоли по токсичності прирівнюється до яду кобри!
Сто укусів і смерть!
Часто бджоли вбивають с-г тварин на прив'язі!
Причому в них тавий інстинкт, що якщо одна вкусила, то вони злітаються на запах укус і довершують справу до кінця!
Каждой пчеле-убийце дадут по 15 лет строгача.
страшное дело, даже ужаливание в пятку вызывает опухоль головы
пробачте, я не медик
"Запатентованная конструкция EpiPen позволяет воткнуть шприц и сделать инъекцию лекарства внутримышечно даже в полубессознательном состоянии. Нужно схватить шприц-тюбик, снять синий предохранитель - и просто воткнуть жёлтую крышку иголкой в ногу или руку. Игла автоматически вылезет из крышки и войдёт в тело, а адреналин инъецируется в мышцу".
Тому так, шершні це суворе босікоме. Якщо вкусить у шию, то можна https://lurkmore.to/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83 каза болду і від одного укусу.