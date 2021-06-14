Байден обсудит с союзниками по НАТО предстоящий саммит с Путиным, - Салливан

Президент США Джо Байден в рамках саммита НАТО 14 июня обсудит с союзниками темы разговоров с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Женеве.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У него (Байдена. - Ред.) будет возможность поговорить со всеми членами Альянса о том, что он намерен обсудить с Путиным. Он сделает это за закрытыми дверями. Следовательно, они услышат от него о его намерениях относительно саммита (с Россией. - Ред.), и он также выслушает их, чтобы отправиться в Женеву, заручившись полной поддержкой и солидарностью всех наших союзников по НАТО", - сказал Салливан.

По словам советника Байдена, президент США в кулуарах саммита также планирует встретиться с президентами стран Балтии. Они обсудят ряд вопросов, в частности относительно вызовов и угроз, которые представляет Россия, связанных с киберпространством и новыми технологиями. Также стороны будут говорить о Китае и растущих вызовах, которые он также создает, и о недавнем воздушном пиратстве в Беларуси.

Салливан отметил, что Байден также планирует встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Они обсудят ряд вопросов наших двусторонних отношений, а также ряд важных региональных проблем, включая Сирию, Ливию и Восточное Средиземноморье. У них также будет возможность проконсультироваться по проблемам больших государств - Китая и России", - добавил он.