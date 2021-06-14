Россия откусила реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать, - Байден

Россия получила столько проблем, что ей будет трудно их пережевать.

Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита лидеров G7, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Журналист спросил Байдена, как он будет действовать, чтобы изменить поведение президента России Владимира Путина.

"Нет никакой гарантии, что вы сможете изменить поведение человека или его страны. Автократы обладают огромной властью и им не нужно отвечать перед народом", – ответил президент США.

Однако Байден отметил, что США будут двигаться в направлении, где Россия имеет собственные проблемы, связанные с экономикой, COVID-19, США и Европой в целом, а также с Ближним Востоком.

"Россия занимается деятельностью, которая, как мы считаем, противоречит международным нормам, но она также откусила некоторые реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать", – добавил он.

Байден также согласился с Путиным, что отношения США и России находятся в низкой точке. При этом он считает, что страны могут работать вместе, в частности, по вопросу изменения климата, ситуации на Ближнем Востоке.

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