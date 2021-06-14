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Россия откусила реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать, - Байден

Россия откусила реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать, - Байден

Россия получила столько проблем, что ей будет трудно их пережевать.

Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита лидеров G7, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Журналист спросил Байдена, как он будет действовать, чтобы изменить поведение президента России Владимира Путина.

"Нет никакой гарантии, что вы сможете изменить поведение человека или его страны. Автократы обладают огромной властью и им не нужно отвечать перед народом", – ответил президент США.

Однако Байден отметил, что США будут двигаться в направлении, где Россия имеет собственные проблемы, связанные с экономикой, COVID-19, США и Европой в целом, а также с Ближним Востоком.

"Россия занимается деятельностью, которая, как мы считаем, противоречит международным нормам, но она также откусила некоторые реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать", – добавил он.

Байден также согласился с Путиным, что отношения США и России находятся в низкой точке. При этом он считает, что страны могут работать вместе, в частности, по вопросу изменения климата, ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Байден обсудит с союзниками по НАТО предстоящий саммит с Путиным, - Салливан

Автор: 

Байден Джо (2785) путин владимир (31211) россия (95361) США (26401)


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Топ комментарии
+16
проблемы должны быть у всех кацапов.
сесесер сдох когда начались проблемы у народа а не у политбюро.
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14.06.2021 10:05
+11
https://ic.pics.livejournal.com/mi3ch/983718/12943101/12943101_original.png Поздравление

12.06 СБУ вывесило баннер с поздравлением работников российского консульства с Днем России.

Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден - Цензор.НЕТ 6691
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14.06.2021 10:21
+7
Як то було минулого року- москаль салом вдавився. І помер.
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14.06.2021 10:00
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Як то було минулого року- москаль салом вдавився. І помер.
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14.06.2021 10:00 Ответить
Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден - Цензор.НЕТ 1874
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14.06.2021 10:48 Ответить
Байден каже, що Росія обламає собі зуби
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14.06.2021 11:52 Ответить
Прошли времена сильных политиков. Сейчас G7 собирается чтобы обсудить что соврать на прессе конференции.
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14.06.2021 10:05 Ответить
проблемы должны быть у всех кацапов.
сесесер сдох когда начались проблемы у народа а не у политбюро.
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14.06.2021 10:05 Ответить
У народа проблемы были с самого начала - с красного террора.
А "ссср" сдох, когда сами верхи стошнило от того, что они развели.
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14.06.2021 10:15 Ответить
согласен. Но сейчас санкции должны бить не только по сечиных, которым по большему счету пох, а по всему козломордому быдлу. Иначе не дойдет.
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14.06.2021 10:23 Ответить
Жизнь кацапов на#бывать всех и вся вокруг, этим они и живут.
Конец кацапов, когда их замкнуть на себе и они начнут на#бывать самих себя.
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14.06.2021 10:30 Ответить
в ссср денег за газ/нефть, металлы/минералы хватало на почти 300млн, щаз в россии их еще больше и уже - на 150 млн...
так что, деньги есть, проблема их освоить: с одной стороны некому, кроме таджиков,
с другой - ограничения на высокотехнологичные товары и санкции...
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14.06.2021 10:38 Ответить
Всім відомо, що навмисна дезінформація (свідоме введення в оману, а попросту - брехня) була одним з самих потужних інструментів в пропагандистській "боротьбі" кгб срср проти внутрішніх і зовнішніх ворогів "партії і савєцього народу"...

А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...

Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....

А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...

Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:

"Байден заблукав на саміті G7

17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.

Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.

Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.

"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.

Джерело: ren.tv"

А тепер (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.

Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк...

А для чого ж тоді ця брехня запущена?

Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?

-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?

-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?

Геть не розумно, як і все, що робить Путін як в зовнішній, так і у внутрішній політиці...
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14.06.2021 12:25 Ответить
Відкусила і сасьот, я правильно зрозумів, нє ???
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14.06.2021 10:15 Ответить
орки ничего и не пережёвывают, они погрызут, уничтожат и выплюнут ..
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14.06.2021 10:16 Ответить
https://ic.pics.livejournal.com/mi3ch/983718/12943101/12943101_original.png Поздравление

12.06 СБУ вывесило баннер с поздравлением работников российского консульства с Днем России.

Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден - Цензор.НЕТ 6691
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14.06.2021 10:21 Ответить
Жевать ему помогают партнеры которые очень озабочены тем, что откусило Х#йло...
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14.06.2021 10:28 Ответить
Да нет никакой РАБссии,есть банда Питерской шпаны,которая случайно оказалась на 1/6 части Суши,которой управляла Золотая Орда Хана Батыя,а следом немецкие Вампираьторы из Династии Гтторп-Гольштейнов,именующие себя династией Романовых...,кароче немецкая КОЛОНИЯ...,по точному выражению РАБссиянского блогега Павла Карелина... Ютьюб в помощь..
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14.06.2021 10:29 Ответить
В 1917 году немецкая колония стала хабадской колонией.
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14.06.2021 10:31 Ответить
расіся відкусила ректальні проблеми
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14.06.2021 10:34 Ответить
чЛенин Сралин и прочая быдлота Шариковская по имени Диктатура сраного ПРОЛЕТАЙрята за 5 лет Гражданской войны уничтожила все живое на сврей долбанной территории,а когда из Крыма драпали остатки Добровольческой армии Деникиных Корнилоавых и Прочих Врангелей и Колчаковских бандитов,то от бывшей колонии остались одни РАБЫ не мы,мы не Рабы...,чЛенин знав как обосрать бывшую РАБссию...
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14.06.2021 10:36 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1403683362867458048 12 июн.

« Да, я убийца. Но убиваю я исключительно в интересах России и русского народа».
Путин В.В.в интервью NBС
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14.06.2021 10:36 Ответить
)) Скажіть хтось Байдену нехай обізве )(.йла самовбивцею.
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14.06.2021 11:04 Ответить
Байден продвинутый человек , оказывается . Точно читал басню про Ваську .
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14.06.2021 10:36 Ответить
Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден - Цензор.НЕТ 9410
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14.06.2021 10:46 Ответить
Кордони московії не визнає жодна країна у світі. Замість контурів вгодованого бичка, слід малювати аморфну смугасту пляму.
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14.06.2021 11:08 Ответить
Патякало!
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14.06.2021 10:57 Ответить
Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден - Цензор.НЕТ 4525

"Россия занимается деятельностью, которая, как мы считаем, противоречит международным нормам, но она также откусила некоторые реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать"Источник: https://censor.net/ru/n3271181
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14.06.2021 11:51 Ответить
Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден - Цензор.НЕТ 6672
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14.06.2021 12:10 Ответить
По-моему Байден уже ищет пути отхода, перед Пуйлом!!
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14.06.2021 13:38 Ответить
 
 