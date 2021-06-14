Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден
Росія отримала стільки проблем, що їй буде важко їх пережувати.
Про це заявив президент США Джо Байден на пресконференції після саміту лідерів G7, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Журналіст запитав Байдена, як він діятиме, щоб змінити поведінку президента Росії Володимира Путіна.
"Немає жодної гарантії, що ви зможете змінити поведінку людини або його країни. Автократи мають величезну владу і їм не потрібно відповідати перед народом", - відповів президент США.
Однак Байден зазначив, що США рухатимуться в напрямку, де Росія має власні проблеми, пов'язані з економікою, COVID-19, США та Європою загалом, а також із Близьким Сходом.
"Росія займається діяльністю, яка, як ми вважаємо, суперечить міжнародним нормам, але вона також відкусила деякі реальні проблеми, які їй буде важко пережувати", - додав він.
Байден також погодився з Путіним, що відносини США і Росії перебувають у найнижчій точці. При цьому він вважає, що країни можуть працювати разом, зокрема, з питання зміни клімату, ситуації на Близькому Сході.
Будь ласка, зачекайте...
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сесесер сдох когда начались проблемы у народа а не у политбюро.
А "ссср" сдох, когда сами верхи стошнило от того, что они развели.
Конец кацапов, когда их замкнуть на себе и они начнут на#бывать самих себя.
так что, деньги есть, проблема их освоить: с одной стороны некому, кроме таджиков,
с другой - ограничения на высокотехнологичные товары и санкции...
А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...
Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....
А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...
Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:
"Байден заблукав на саміті G7
17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.
Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.
Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.
"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.
Джерело: ren.tv"
А тепер (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.
Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк...
А для чого ж тоді ця брехня запущена?
Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?
-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?
-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?
Геть не розумно, як і все, що робить Путін як в зовнішній, так і у внутрішній політиці...
12.06 СБУ вывесило баннер с поздравлением работников российского консульства с Днем России.
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1403683362867458048 12 июн.
« Да, я убийца. Но убиваю я исключительно в интересах России и русского народа».
Путин В.В.в интервью NBС
"Россия занимается деятельностью, которая, как мы считаем, противоречит международным нормам, но она также откусила некоторые реальные проблемы, которые ей будет трудно пережевать"Источник: https://censor.net/ru/n3271181