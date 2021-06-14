Росія відкусила реальні проблеми, які їй буде важко пережувати, - Байден

Росія отримала стільки проблем, що їй буде важко їх пережувати.

Про це заявив президент США Джо Байден на пресконференції після саміту лідерів G7, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Журналіст запитав Байдена, як він діятиме, щоб змінити поведінку президента Росії Володимира Путіна.

"Немає жодної гарантії, що ви зможете змінити поведінку людини або його країни. Автократи мають величезну владу і їм не потрібно відповідати перед народом", - відповів президент США.

Однак Байден зазначив, що США рухатимуться в напрямку, де Росія має власні проблеми, пов'язані з економікою, COVID-19, США та Європою загалом, а також із Близьким Сходом.

"Росія займається діяльністю, яка, як ми вважаємо, суперечить міжнародним нормам, але вона також відкусила деякі реальні проблеми, які їй буде важко пережувати", - додав він.

Байден також погодився з Путіним, що відносини США і Росії перебувають у найнижчій точці. При цьому він вважає, що країни можуть працювати разом, зокрема, з питання зміни клімату, ситуації на Близькому Сході.

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