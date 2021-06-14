Лидеры НАТО проконсультируются с Байденом перед его встречей с Путиным, - Столтенберг

Руководители стран НАТО на саммите организации в понедельник будут консультироваться с президентом США Джо Байденом в связи с грядущей встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита.

"Я уверен, что лидеры НАТО будут рады возможностью проконсультироваться с президентом Байденом перед его встречей с президентом Путиным", - отметил он.

При этом Столтенберг напомнил позицию альянса, что отношения НАТО и России находятся "на самом низком уровне со времен "холодной войны", и выразил надежду, что лидеры НАТО на саммите подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание. Столтенберг подчеркнул, что диалог с РФ является проявлением силы, а не слабости альянса.

"И поэтому мы приветствуем тот факт, что президент Байден встретится с президентом Путиным. И контроль над вооружениями - важный вопрос. НАТО приветствует продление договора СНВ-III, и нам надо работать дальше над прогрессом в усилиях по контролю над вооружениями", - подчеркнул генсек НАТО.

"Мы (НАТО. - Ред.) - едины, и это самый важный сигнал, который мы направляем России: она не может нас разделить", - подытожил он.

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