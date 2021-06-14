Лидеры НАТО проконсультируются с Байденом перед его встречей с Путиным, - Столтенберг
Руководители стран НАТО на саммите организации в понедельник будут консультироваться с президентом США Джо Байденом в связи с грядущей встречей американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита.
"Я уверен, что лидеры НАТО будут рады возможностью проконсультироваться с президентом Байденом перед его встречей с президентом Путиным", - отметил он.
При этом Столтенберг напомнил позицию альянса, что отношения НАТО и России находятся "на самом низком уровне со времен "холодной войны", и выразил надежду, что лидеры НАТО на саммите подтвердят поддержку концепции отношений с Москвой, которая совмещает диалог и сдерживание. Столтенберг подчеркнул, что диалог с РФ является проявлением силы, а не слабости альянса.
"И поэтому мы приветствуем тот факт, что президент Байден встретится с президентом Путиным. И контроль над вооружениями - важный вопрос. НАТО приветствует продление договора СНВ-III, и нам надо работать дальше над прогрессом в усилиях по контролю над вооружениями", - подчеркнул генсек НАТО.
"Мы (НАТО. - Ред.) - едины, и это самый важный сигнал, который мы направляем России: она не может нас разделить", - подытожил он.
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А з тієї пори, коли росію очолив кгбіст Путін - вона стала її державною політикою. При ньому ж створений жупел "фальсифікації історії". А фальсифікацією (за Путіним) є все те, що не подобається кремлю, за яке судять і репресують не лише політиків, але й школярів за розповсюдження чогось невигідного владі в соціальних сітках...
Тобто, в офіційнійному інформпросторі росії - цензура не пропустить будь-якої інформації, яка була б невигідною чи могла б НЕ сподобатися московському офіціозу....
А тепер поглянемо на інформацію, яка "випадково прослизнула" на РЕН ТВ і вчора була продубльована текстово на сторінці НЬЮСЛЕНД...
Подаю переклад тексту, а в коментаря до допису подам посилання на його оригінал:
"Байден заблукав на саміті G7
17:53 Сьогодні в рубриці Політика Max 443 27 3
Байден заблукав на саміті G7
Президент США Джо Байден заблукав під час саміту G7. Відео інциденту з'явилося в Мережі.
Політик випадково забрів в один з ресторанів в британському графстві Корнуолл. Судячи з реакції присутніх, Байдена там не повинно було бути.
Коли глава Білого дому усвідомив помилку, він попрямував до виходу. Однак його зупинило питання про те, як проходить саміт.
"Дуже добре", - відповів він і під сміх відвідувачів покинув заклад. На допомогу йому прийшла дівчина, можливо, з числа організаторів. Вона вивела Байдена за руку.
Джерело: ren.tv"
А тепер (для не втаємничених) людей скажу, що після вбивства Кеннеді, президенти США без охорони і супроводу ніколи і ні де самостійно не ходять "на прогулянку" (окрім власного маєтку) і не їздять у відкритих авто.... Більше того - вони й переміщаються на броньованих автомобілях не лише дома, а й під час іноземних візитів. Та й всі їх маршрути наперед визначені протоколом і у них охорона не гірша ніж в Путіна.
Тому , згадана інформація про те, що Байден ніби-то міг заблукати в незнайомому місті на території іноземної держави і був сам, без супроводу- чистісіньської води фейк...
А для чого ж тоді ця брехня запущена?
Чого ж цим добивається команда Путіна напередодні його саміту з Байденом, що відбудеться в Швейцарії 16.06.2021 р.?
-Щоб на випадок провальних для росії результатів саміту, все звернути на деменцію Байдена, яку йому незаслужено приписує все та ж російська пропаганда?
-Чи на створення "привітного та довірливого клімату" в якому має пройти наступна зустріч?
-Чи на демонстрацію свого бандитсько-кгбістського "фе" по підношенню до візаві - президента США?
-Чи то є прояв "хвороби" всього російського суспільства, яку уособлює Путін?
-Чи підтвердженням вікової історії, що росі ніколи і ні в чому не можна вірити, яка була сформульована Бісмарком?
-Тоді - для чого Путін зустрічатиметься з Байденом, яка мета зустрічі Путіна з Байденом?
Геть не розумно, як і все, що робить Путін як в зовнішній, так і у внутрішній політиці...