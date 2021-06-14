Лідери НАТО проконсультуються з Байденом перед його зустріччю із Путіним, - Столтенберг

Керівники країн НАТО на саміті організації в понеділок будуть консультуватися з президентом США Джо Байденом у зв'язку з майбутньою зустріччю американського лідера з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком саміту.

"Я впевнений, що лідери НАТО будуть раді можливості проконсультуватися з президентом Байденом перед його зустріччю з президентом Путіним", - зазначив він.

При цьому Столтенберг нагадав позицію альянсу, що відносини НАТО і Росії перебувають "на найнижчому рівні з часів "холодної війни", і висловив сподівання, що лідери НАТО на саміті підтвердять підтримку концепції відносин з Москвою, яка поєднує діалог і стримування. Столтенберг підкреслив, що діалог з РФ є проявом сили, а не слабкості альянсу.

"І тому ми вітаємо той факт, що президент Байден зустрінеться з президентом Путіним. І контроль над озброєннями - важливе питання. НАТО вітає продовження договору СНО-III, і нам треба працювати далі над прогресом у зусиллях щодо контролю над озброєннями", - підкреслив генсек НАТО.

"Ми (НАТО. - Ред.) - єдині, і це найважливіший сигнал, який ми направляємо Росії: вона не може нас розділити", - підсумував він.

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