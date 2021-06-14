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Национальная экономическая стратегия ляжет в основу Программы деятельности Кабмина, - Шмыгаль

Национальная экономическая стратегия ляжет в основу Программы деятельности Кабмина, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что Национальная экономическая стратегия ляжет в основу Программы деятельности правительства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олигархов" в понедельник в Киеве.

"Национальная экономическая стратегия вместе с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларации на 2022-24 года, ляжет в основу Программы деятельности правительства, которую в этом году мы будем подавать в парламент", - сказал Шмыгаль 

По его словам, в 2021 году правительство совершенствует процесс подготовки Программы деятельности и Плана действий с учетом международного опыта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в конце июня планирует внести в Раду программу действий, - первый вице-премьер Любченко

Кабмин (14025) программа (184) экономика (3878) стратегия (191) Шмыгаль Денис (2669)


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где 500тыс новых рабочих мест?
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14.06.2021 11:08 Ответить
А до цього часу Шморгаль працював без програми?
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14.06.2021 11:10 Ответить
Як без програми? Економіку знищили, прибуткові держ підприємства і галузі, співпрацю з МВФ. Кредитів нагребли
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14.06.2021 11:15 Ответить
Це якийсь пісець. Зебіли, що ви можете створити? Єдине на що ви здатні, так це красти і нищити.
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14.06.2021 11:11 Ответить
Как то так
Зайцы, уставшие от постоянных нападений волков, пошли за советом к сове.
Сова:
- Зайцы, станьте ежиками, и тогда вас волки трогать прекратят.
- Мысль хорошая, но как, как стать ежиками? - спросили зайцы.
- Я стратег, - ответила сова. - Тактикой занимайтесь сами.
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14.06.2021 11:14 Ответить
національна економічна стратегія шмигаля-алігархам всьо, наріду дулю.
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14.06.2021 11:22 Ответить
Стратегію напрацював бєня-песиголовець-прощай рідна країна:ворога і шкідника країни допустили до влади!
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14.06.2021 11:26 Ответить
 
 