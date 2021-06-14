Національна економічна стратегія ляже в основу Програми діяльності Кабміну, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Національна економічна стратегія ляже в основу Програми діяльності уряду.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" в понеділок у Києві.
"Національна економічна стратегія разом з іншими стратегічними документами, планом реалізації ініціатив президента, переліком пріоритетних законопроєктів і бюджетної декларації на 2022-2024 роки, ляже в основу Програми діяльності уряду, яку цьогоріч ми будемо подавати в парламент", - сказав Шмигаль
За його словами, в 2021 році уряд удосконалює процес підготовки Програми діяльності та Плану дій з урахуванням міжнародного досвіду.
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Зайцы, уставшие от постоянных нападений волков, пошли за советом к сове.
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