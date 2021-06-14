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Національна економічна стратегія ляже в основу Програми діяльності Кабміну, - Шмигаль

Національна економічна стратегія ляже в основу Програми діяльності Кабміну, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Національна економічна стратегія ляже в основу Програми діяльності уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" в понеділок у Києві.

"Національна економічна стратегія разом з іншими стратегічними документами, планом реалізації ініціатив президента, переліком пріоритетних законопроєктів і бюджетної декларації на 2022-2024 роки, ляже в основу Програми діяльності уряду, яку цьогоріч ми будемо подавати в парламент", - сказав Шмигаль

За його словами, в 2021 році уряд удосконалює процес підготовки Програми діяльності та Плану дій з урахуванням міжнародного досвіду.

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Автор: 

Кабмін (14065) програма (132) економіка (927) стратегія (200) Шмигаль Денис (4547)


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где 500тыс новых рабочих мест?
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14.06.2021 11:08 Відповісти
А до цього часу Шморгаль працював без програми?
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14.06.2021 11:10 Відповісти
Як без програми? Економіку знищили, прибуткові держ підприємства і галузі, співпрацю з МВФ. Кредитів нагребли
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14.06.2021 11:15 Відповісти
Це якийсь пісець. Зебіли, що ви можете створити? Єдине на що ви здатні, так це красти і нищити.
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14.06.2021 11:11 Відповісти
Как то так
Зайцы, уставшие от постоянных нападений волков, пошли за советом к сове.
Сова:
- Зайцы, станьте ежиками, и тогда вас волки трогать прекратят.
- Мысль хорошая, но как, как стать ежиками? - спросили зайцы.
- Я стратег, - ответила сова. - Тактикой занимайтесь сами.
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14.06.2021 11:14 Відповісти
національна економічна стратегія шмигаля-алігархам всьо, наріду дулю.
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14.06.2021 11:22 Відповісти
Стратегію напрацював бєня-песиголовець-прощай рідна країна:ворога і шкідника країни допустили до влади!
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14.06.2021 11:26 Відповісти
 
 