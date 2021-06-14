Рада в пятницу планирует заслушать отчет министра энергетики Галущенко, - Разумков

В пятницу, 18 июня, парламент на Часе вопросов к правительству может заслушать отчет министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом в ходе Согласительного совета заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Следовало бы заслушать его и услышать его видение, как дальше должна развиваться эта наиболее стратегическая отрасль экономики Украины", - отметил он.

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