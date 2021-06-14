Рада в п'ятницю планує заслухати звіт міністра енергетики Галущенка, - Разумков

У п'ятницю, 18 червня, парламент на Годині запитань до уряду може заслухати звіт міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це на Погоджувальній раді заявив спікер ВР Дмитро Разумков, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Варто було б заслухати його і почути його бачення, як далі має розвиватися ця найбільш стратегічна галузь економіки України", - зазначив він.

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