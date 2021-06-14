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Налоговая амнистия является добровольной, - "слуга народа" Гетманцев

Налоговая амнистия является добровольной, -

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев просит не распространять в сети фейки о том, что налоговая амнистия будет принудительной.

Об этом он заявил на Согласительном совете ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, "слуги народа" предлагают всем добровольно принять участие в налоговой амнистии.

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"Хотел бы подчеркнуть, что амнистия является добровольной. Как бы кому-то не хотелось распространять фейки относительно обязательного участия в амнистии", - отметил Гетманцев.

Автор: 

амнистия (455) ВР (29227) налоги (3238) Гетманцев Даниил (409)


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идиот. спроси у карлсона сколько ему удалось "амнестировать" в грузии. аж 15000 долларов.
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14.06.2021 12:16 Ответить
Налоговая амнистия является добровольной, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5686
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14.06.2021 12:21 Ответить
то що, несплачувати податки ніхто не буде примушувати?. якщо не сплачуєш - то лише добровільно.. ну звєрі..
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14.06.2021 12:39 Ответить
наглость в том что уберут или нет из проекта такую фишку после истечения срока подачи ДОБРОВОЛЬНО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 1 МУЖДИК ОДНА БАБА.. всех кто не подаст будут считать имеющими на 1 человека доход 1 млн. гривен и налог 19,5% начислят с него с воздуха... во такое даже фашистам в голову не пришла такая идея...тут явно Беня протолкнул свой жлобско еврейско быдлячий юмор а Бубочка как кукла с пальцем в попе исполняет все его хотелки..тьфу гыдота...
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14.06.2021 12:43 Ответить
Биомусор 73% должен ощутить на своей шкуре, холодильнике, кошельке реальную власть евреев, а не журналистские фэйки про вальцмана.
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14.06.2021 12:55 Ответить
это не власть евреев это жалкие пародии нагловатых имбицилов евреев а их 80% построить в Украине Еврейский Рейх...
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14.06.2021 13:03 Ответить
Поки такі кончені барани як Гетьманцев при владі - цю країну нічого хорошого не жде. Все уже придумали до нас в розвинених країнах - переймайте їхні напрацювання - так ніт, цей урод насаджує совковські методи а то ще й взагалі таке що тільки шкодить державі...
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14.06.2021 12:55 Ответить
Через год внезапно проведут за ночь денежную реформу и обнулят все подматрацные сбережения. Попомните мое слово.
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14.06.2021 14:37 Ответить
Только их "засвечивание" - никак от этого не сбережёт...
Наоборот ! Скажут, что раз накопил, - значит это твой ПОСТОЯННЫЙ "черный" заработок, а не какой то временный или случайный - кода то накопленный ! И обяжут постоянно платить с ЭТОЙ суммы налоги !
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15.06.2021 00:40 Ответить
 
 