Налоговая амнистия является добровольной, - "слуга народа" Гетманцев
Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев просит не распространять в сети фейки о том, что налоговая амнистия будет принудительной.
Об этом он заявил на Согласительном совете ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, "слуги народа" предлагают всем добровольно принять участие в налоговой амнистии.
"Хотел бы подчеркнуть, что амнистия является добровольной. Как бы кому-то не хотелось распространять фейки относительно обязательного участия в амнистии", - отметил Гетманцев.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наоборот ! Скажут, что раз накопил, - значит это твой ПОСТОЯННЫЙ "черный" заработок, а не какой то временный или случайный - кода то накопленный ! И обяжут постоянно платить с ЭТОЙ суммы налоги !