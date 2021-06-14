Налоговая амнистия является добровольной, - "слуга народа" Гетманцев

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев просит не распространять в сети фейки о том, что налоговая амнистия будет принудительной.

Об этом он заявил на Согласительном совете ВР, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, "слуги народа" предлагают всем добровольно принять участие в налоговой амнистии.

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"Хотел бы подчеркнуть, что амнистия является добровольной. Как бы кому-то не хотелось распространять фейки относительно обязательного участия в амнистии", - отметил Гетманцев.