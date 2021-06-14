Податкова амністія є добровільною, - "слуга народу" Гетманцев
Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев просить не поширювати в мережі фейки про те, що податкова амністія буде примусовою.
Про це він заявив на Погоджувальній раді ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За словами нардепа, "слуги народу" пропонують всім добровільно взяти участь у податковій амністії.
"Хотів би наголосити, що амністія є добровільною. Як би комусь не хотілося поширювати фейки щодо обов'язкової участі в амністії", - зазначив Гетманцев.
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Наоборот ! Скажут, что раз накопил, - значит это твой ПОСТОЯННЫЙ "черный" заработок, а не какой то временный или случайный - кода то накопленный ! И обяжут постоянно платить с ЭТОЙ суммы налоги !