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Податкова амністія є добровільною, - "слуга народу" Гетманцев

Податкова амністія є добровільною, -

Народний депутат "Слуги народу", глава комітету ВР з питань фінансів Данило Гетманцев просить не поширювати в мережі фейки про те, що податкова амністія буде примусовою.

Про це він заявив на Погоджувальній раді ВР, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За словами нардепа, "слуги народу" пропонують всім добровільно взяти участь у податковій амністії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада у вівторок має намір проголосувати за основні законопроєкти про податкову амністію, - Корнієнко

"Хотів би наголосити, що амністія є добровільною. Як би комусь не хотілося поширювати фейки щодо обов'язкової участі в амністії", - зазначив Гетманцев.

Автор: 

амністія (195) ВР (14942) податки (3808) Гетманцев Данило (872)


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идиот. спроси у карлсона сколько ему удалось "амнестировать" в грузии. аж 15000 долларов.
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14.06.2021 12:16 Відповісти
Налоговая амнистия является добровольной, - "слуга народа" Гетманцев - Цензор.НЕТ 5686
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14.06.2021 12:21 Відповісти
то що, несплачувати податки ніхто не буде примушувати?. якщо не сплачуєш - то лише добровільно.. ну звєрі..
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14.06.2021 12:39 Відповісти
наглость в том что уберут или нет из проекта такую фишку после истечения срока подачи ДОБРОВОЛЬНО ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 1 МУЖДИК ОДНА БАБА.. всех кто не подаст будут считать имеющими на 1 человека доход 1 млн. гривен и налог 19,5% начислят с него с воздуха... во такое даже фашистам в голову не пришла такая идея...тут явно Беня протолкнул свой жлобско еврейско быдлячий юмор а Бубочка как кукла с пальцем в попе исполняет все его хотелки..тьфу гыдота...
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14.06.2021 12:43 Відповісти
Биомусор 73% должен ощутить на своей шкуре, холодильнике, кошельке реальную власть евреев, а не журналистские фэйки про вальцмана.
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14.06.2021 12:55 Відповісти
это не власть евреев это жалкие пародии нагловатых имбицилов евреев а их 80% построить в Украине Еврейский Рейх...
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14.06.2021 13:03 Відповісти
Поки такі кончені барани як Гетьманцев при владі - цю країну нічого хорошого не жде. Все уже придумали до нас в розвинених країнах - переймайте їхні напрацювання - так ніт, цей урод насаджує совковські методи а то ще й взагалі таке що тільки шкодить державі...
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14.06.2021 12:55 Відповісти
Через год внезапно проведут за ночь денежную реформу и обнулят все подматрацные сбережения. Попомните мое слово.
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14.06.2021 14:37 Відповісти
Только их "засвечивание" - никак от этого не сбережёт...
Наоборот ! Скажут, что раз накопил, - значит это твой ПОСТОЯННЫЙ "черный" заработок, а не какой то временный или случайный - кода то накопленный ! И обяжут постоянно платить с ЭТОЙ суммы налоги !
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15.06.2021 00:40 Відповісти
 
 