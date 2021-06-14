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Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций

Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций

Федеральный окружной суд по округу Колумбия в США отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски, который добивался исключения своего имени из санкционных списков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода. 

США ввели санкции против Дерипаски в 2018 году, объяснив свое решение тем, что бизнесмен - как и другие внесенные тогда в список лица - занимался "разнообразной злонамеренной деятельностью" по всему земному шару, представляя интересы российской власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский олигарх Дерипаска подал в суд США из-за санкций

В своем иске олигарх, владеющий большими активами, в частности, в алюминиевой промышленности и энергетике, настаивал, что его включили в список санкций неправомерно, действовали к нему избирательно, а также нарушили его право на защиту.

Также суд отказался удовлетворить ходатайство бизнесмена об исключении его из списка российских олигархов (так называемый "Кремлевский список" - против лиц из из этого перечня могут быть введены санкции США в связи с их тесными связями с российскими властями).

Также читайте: Подсанкционный росолигарх Дерипаска требует ввести уголовную ответственность за "провоцирование санкций": Это как измена родине

Нынешнее решение суда Дерипаска пока не комментировал.

Дерипаска Олег (81) олигарх (1027) россия (95361) санкции (11257) суд (25077) США (26401)


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Топ комментарии
+8
Странно. Не нравятся полезные санкции? Мазохист какойта!
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 5991
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14.06.2021 12:27
+5
Да уш, Олешка. Суд в США - это тебе не Рыбку на яхте жарить.
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 1062
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14.06.2021 12:30
+4
... усе наворованное в Кацапии === хранится на Загнивающем Западе...
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14.06.2021 12:27
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Треба було в московський.
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14.06.2021 12:24 Ответить
Облом, скока бабла на ветер...
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14.06.2021 12:26 Ответить
Странно. Не нравятся полезные санкции? Мазохист какойта!
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 5991
показать весь комментарий
14.06.2021 12:27 Ответить
Да уш, Олешка. Суд в США - это тебе не Рыбку на яхте жарить.
Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций - Цензор.НЕТ 1062
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14.06.2021 12:30 Ответить
с некоторых пор! От тогда, когда "байрактары", по самые гланды, отымели срусьських искандеров в Карабахе!
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14.06.2021 12:34 Ответить
... усе наворованное в Кацапии === хранится на Загнивающем Западе...
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14.06.2021 12:27 Ответить
Расейскго "избирателя", все устраивает...
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14.06.2021 12:28 Ответить
Лучше бы на Русал санкции ввели. Помнится их и ввели, но потом отменили. Штаты покупают кацапского алюминия примерно на миллиард $$ в год.
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14.06.2021 12:29 Ответить
А санкции на конкретно олигархов (а не ни их бизнес) только усиливают режим *****.
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14.06.2021 12:30 Ответить
Ресурсная ********* будет удушена ,сырья в мире валом,*незаменимые* буряки...
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14.06.2021 13:08 Ответить
Алюминий не сырьё. Сырьё для него (бокситы) русня сама закупает в Африке.
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14.06.2021 13:09 Ответить
 
 