Суд в США отклонил иск российского олигарха Дерипаски о снятии с него санкций

Федеральный окружной суд по округу Колумбия в США отклонил иск российского миллиардера Олега Дерипаски, который добивался исключения своего имени из санкционных списков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

США ввели санкции против Дерипаски в 2018 году, объяснив свое решение тем, что бизнесмен - как и другие внесенные тогда в список лица - занимался "разнообразной злонамеренной деятельностью" по всему земному шару, представляя интересы российской власти.

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В своем иске олигарх, владеющий большими активами, в частности, в алюминиевой промышленности и энергетике, настаивал, что его включили в список санкций неправомерно, действовали к нему избирательно, а также нарушили его право на защиту.

Также суд отказался удовлетворить ходатайство бизнесмена об исключении его из списка российских олигархов (так называемый "Кремлевский список" - против лиц из из этого перечня могут быть введены санкции США в связи с их тесными связями с российскими властями).

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Нынешнее решение суда Дерипаска пока не комментировал.