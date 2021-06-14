РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6790 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 434 3

Эпидзонирование Украины: в пяти регионах превышен уровень заболеваемости, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в пяти регионах превышен уровень заболеваемости, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, показатель заболеваемости на коронавирус несколько превышает норму в пяти регионах страны. В частности, в Киеве этот показатель - 152, что является самым высоким, в Киевской области - 86, Николаевской - 79, в Ривненской - 83, в Запорожской - 75.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 13 человек, зафиксированы 420 новых случаев заражения, 3 328 человека выздоровели

Отметим, что в "зеленой зоне" действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. В то же время разрешено:

  • перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
  • проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,
  • заполнять кинотеатры и учреждения культуры на две трети,
  • круглосуточную работу кафе и ресторанов.

Эпидзонирование Украины: в пяти регионах превышен уровень заболеваемости, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шо опять, министр засиделся?
показать весь комментарий
14.06.2021 13:22 Ответить
Чудесный объект для манипуляций.
показать весь комментарий
14.06.2021 13:27 Ответить
Так что, мы все официально переведены в зеленую зону? Или это только показатели?
показать весь комментарий
14.06.2021 13:56 Ответить
 
 