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Эпидзонирование Украины: в пяти регионах превышен уровень заболеваемости, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 14 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Впрочем, показатель заболеваемости на коронавирус несколько превышает норму в пяти регионах страны. В частности, в Киеве этот показатель - 152, что является самым высоким, в Киевской области - 86, Николаевской - 79, в Ривненской - 83, в Запорожской - 75.
Отметим, что в "зеленой зоне" действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. В то же время разрешено:
- перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест,
- проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на четыре квадратных метра или с заполнением на две трети мест,
- заполнять кинотеатры и учреждения культуры на две трети,
- круглосуточную работу кафе и ресторанов.
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Александр Иванов #442761
показать весь комментарий14.06.2021 13:22 Ответить Мне нравится 0
Viktor Turchanikov
показать весь комментарий14.06.2021 13:27 Ответить Мне нравится 0
Lyk Omore
показать весь комментарий14.06.2021 13:56 Ответить Мне нравится 0
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