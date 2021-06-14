Эпидзонирование Украины: в пяти регионах превышен уровень заболеваемости, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 14 июня все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина из-за COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Впрочем, показатель заболеваемости на коронавирус несколько превышает норму в пяти регионах страны. В частности, в Киеве этот показатель - 152, что является самым высоким, в Киевской области - 86, Николаевской - 79, в Ривненской - 83, в Запорожской - 75.

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Отметим, что в "зеленой зоне" действует масочный режим в общественном транспорте и общественных местах. В то же время разрешено: