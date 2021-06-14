Епідзонування України: в п'яти регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 червня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину через COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Втім, показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в п'яти регіонах країни. Зокрема, в Києві цей показник - 152, що є найвищим, у Київській області - 86, Миколаївській - 79, в Рівненській - 83, у Запорізькій - 75.

Зазначимо, що в "зеленій зоні" діє масковий режим в громадському транспорті та громадських місцях. Водночас дозволено:

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або з заповненням на дві третини місць,

заповнювати кінотеатри і установи культури на дві третини,

цілодобову роботу кафе та ресторанів.

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