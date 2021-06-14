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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: в п'яти регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в п'яти регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 14 червня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину через COVID-19.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Втім, показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в п'яти регіонах країни. Зокрема, в Києві цей показник - 152, що є найвищим, у Київській області - 86, Миколаївській - 79, в Рівненській - 83, у Запорізькій - 75.

Зазначимо, що в "зеленій зоні" діє масковий режим в громадському транспорті та громадських місцях. Водночас дозволено:

  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
  • проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або з заповненням на дві третини місць,
  • заповнювати кінотеатри і установи культури на дві третини,
  • цілодобову роботу кафе та ресторанів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу від COVID-19 у Києві померли чотири людини, одужали - 1785, виявлено 89 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Епідзонування України: в пяти регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Шо опять, министр засиделся?
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14.06.2021 13:22 Відповісти
Чудесный объект для манипуляций.
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14.06.2021 13:27 Відповісти
Так что, мы все официально переведены в зеленую зону? Или это только показатели?
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14.06.2021 13:56 Відповісти
 
 