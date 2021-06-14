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Епідзонування України: в п'яти регіонах перевищено рівень захворюваності, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 14 червня всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину через COVID-19.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Втім, показник захворюваності на коронавірус дещо перевищує норму в п'яти регіонах країни. Зокрема, в Києві цей показник - 152, що є найвищим, у Київській області - 86, Миколаївській - 79, в Рівненській - 83, у Запорізькій - 75.
Зазначимо, що в "зеленій зоні" діє масковий режим в громадському транспорті та громадських місцях. Водночас дозволено:
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
- проводити масові заходи за участю більше однієї людини на чотири квадратних метра або з заповненням на дві третини місць,
- заповнювати кінотеатри і установи культури на дві третини,
- цілодобову роботу кафе та ресторанів.
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Александр Иванов #442761
показати весь коментар14.06.2021 13:22 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Turchanikov
показати весь коментар14.06.2021 13:27 Відповісти Мені подобається 0
Lyk Omore
показати весь коментар14.06.2021 13:56 Відповісти Мені подобається 0
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