Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит НАТО в понедельник обсудит украинский вопрос, ситуацию в Беларуси и российскую киберугрозу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких, как в Беларусь, где права человека попираются ногами", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита, прямую трансляцию ведет сайт НАТО.

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