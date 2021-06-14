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Новости Агрессия России против Украины
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Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь, - Меркель

Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит НАТО в понедельник обсудит украинский вопрос, ситуацию в Беларуси и российскую киберугрозу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких, как в Беларусь, где права человека попираются ногами", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита, прямую трансляцию ведет сайт НАТО.

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Автор: 

Беларусь (7887) Меркель Ангела (2125) НАТО (9961) саммит (1170)


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Топ комментарии
+4
Фрау в 2014 году заявила, что российский лидер живёт в своей реальности, которая с реальным миром не имеет ничего общего.
Годы шли, и фрау абсолютно нормально вписалась в данную реальность, и она её больше не раздражает.
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14.06.2021 13:51
+3
немецкие подельник рашиста в НАТО, будут выполнять указание оккупанта Грузии и Украины и убеждать остальные страны НАТО о непредоставлении им ПДЧ и не поставлять им оружие для защиты территориальной их целосности от рашистского оккупанта
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14.06.2021 13:41
+2
А білорасєю навіщо їм обговорювати?)) хіба хтось з білорасєян хоче до НАТО?))
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14.06.2021 13:39
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А білорасєю навіщо їм обговорювати?)) хіба хтось з білорасєян хоче до НАТО?))
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14.06.2021 13:39 Ответить
Біларосєян не существует в природе , есть беларусьі.
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14.06.2021 13:52 Ответить
Є союзна держава між расеєю і білорасеєю, усе інше це ваші хворі фантазії...
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14.06.2021 16:00 Ответить
немецкие подельник рашиста в НАТО, будут выполнять указание оккупанта Грузии и Украины и убеждать остальные страны НАТО о непредоставлении им ПДЧ и не поставлять им оружие для защиты территориальной их целосности от рашистского оккупанта
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14.06.2021 13:41 Ответить
Хорошая повестка дня , актуальная. Приближает членство в НАТО для Украиньі.
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14.06.2021 13:50 Ответить
Фрау в 2014 году заявила, что российский лидер живёт в своей реальности, которая с реальным миром не имеет ничего общего.
Годы шли, и фрау абсолютно нормально вписалась в данную реальность, и она её больше не раздражает.
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14.06.2021 13:51 Ответить
Тепер фрау з ddr навіть збуджують "пріколи" путєна...)))
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14.06.2021 16:03 Ответить
це Фрау зі своїм обсудить ,чи обсунить ? чесно кажу чи Задовбала ...
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14.06.2021 13:53 Ответить
чи відсунить ...але те шо для НАТО така тьотя потрібна зі своїм громовідводом від ..йла це 100 %
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14.06.2021 14:04 Ответить
 
 