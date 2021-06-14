Саммит НАТО обсудит Украину и Беларусь, - Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит НАТО в понедельник обсудит украинский вопрос, ситуацию в Беларуси и российскую киберугрозу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы будем говорить о ситуации в Украине и о сотрудничестве НАТО с такими странами, как Грузия и Украина, будем говорить об угрозах, таких, как в Беларусь, где права человека попираются ногами", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе перед началом саммита, прямую трансляцию ведет сайт НАТО.
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Годы шли, и фрау абсолютно нормально вписалась в данную реальность, и она её больше не раздражает.