Саміт НАТО обговорить Україну та Білорусь, - Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт НАТО в понеділок обговорить українське питання, ситуацію в Білорусі і російську кіберзагрозу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми будемо говорити про ситуацію в Україні і про співробітництво НАТО з такими країнами, як Грузія і Україна, будемо говорити про загрози, такі, як у Білорусі, де права людини топчуться ногами", - заявила Меркель журналістам у Брюсселі перед початком саміту, пряму трансляцію веде сайт НАТО.
Топ коментарі
+4 Харьков Сумской
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+3 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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+2 Saul Goodman
показати весь коментар14.06.2021 13:39
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Годы шли, и фрау абсолютно нормально вписалась в данную реальность, и она её больше не раздражает.