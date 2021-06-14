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Новини Агресія Росії проти України
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Саміт НАТО обговорить Україну та Білорусь, - Меркель

Саміт НАТО обговорить Україну та Білорусь, - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт НАТО в понеділок обговорить українське питання, ситуацію в Білорусі і російську кіберзагрозу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо говорити про ситуацію в Україні і про співробітництво НАТО з такими країнами, як Грузія і Україна, будемо говорити про загрози, такі, як у Білорусі, де права людини топчуться ногами", - заявила Меркель журналістам у Брюсселі перед початком саміту, пряму трансляцію веде сайт НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про терміни надання ПДЧ в НАТО для країн-аспірантів: Ніяких дат сьогодні не буде

Автор: 

Білорусь (7923) Меркель Ангела (1139) НАТО (6423) саміт (764)


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Топ коментарі
+4
Фрау в 2014 году заявила, что российский лидер живёт в своей реальности, которая с реальным миром не имеет ничего общего.
Годы шли, и фрау абсолютно нормально вписалась в данную реальность, и она её больше не раздражает.
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14.06.2021 13:51
+3
немецкие подельник рашиста в НАТО, будут выполнять указание оккупанта Грузии и Украины и убеждать остальные страны НАТО о непредоставлении им ПДЧ и не поставлять им оружие для защиты территориальной их целосности от рашистского оккупанта
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14.06.2021 13:41
+2
А білорасєю навіщо їм обговорювати?)) хіба хтось з білорасєян хоче до НАТО?))
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14.06.2021 13:39
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А білорасєю навіщо їм обговорювати?)) хіба хтось з білорасєян хоче до НАТО?))
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14.06.2021 13:39 Відповісти
Біларосєян не существует в природе , есть беларусьі.
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14.06.2021 13:52 Відповісти
Є союзна держава між расеєю і білорасеєю, усе інше це ваші хворі фантазії...
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14.06.2021 16:00 Відповісти
немецкие подельник рашиста в НАТО, будут выполнять указание оккупанта Грузии и Украины и убеждать остальные страны НАТО о непредоставлении им ПДЧ и не поставлять им оружие для защиты территориальной их целосности от рашистского оккупанта
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14.06.2021 13:41 Відповісти
Хорошая повестка дня , актуальная. Приближает членство в НАТО для Украиньі.
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14.06.2021 13:50 Відповісти
Фрау в 2014 году заявила, что российский лидер живёт в своей реальности, которая с реальным миром не имеет ничего общего.
Годы шли, и фрау абсолютно нормально вписалась в данную реальность, и она её больше не раздражает.
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14.06.2021 13:51 Відповісти
Тепер фрау з ddr навіть збуджують "пріколи" путєна...)))
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14.06.2021 16:03 Відповісти
це Фрау зі своїм обсудить ,чи обсунить ? чесно кажу чи Задовбала ...
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14.06.2021 13:53 Відповісти
чи відсунить ...але те шо для НАТО така тьотя потрібна зі своїм громовідводом від ..йла це 100 %
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14.06.2021 14:04 Відповісти
 
 