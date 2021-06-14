Саміт НАТО обговорить Україну та Білорусь, - Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що саміт НАТО в понеділок обговорить українське питання, ситуацію в Білорусі і російську кіберзагрозу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми будемо говорити про ситуацію в Україні і про співробітництво НАТО з такими країнами, як Грузія і Україна, будемо говорити про загрози, такі, як у Білорусі, де права людини топчуться ногами", - заявила Меркель журналістам у Брюсселі перед початком саміту, пряму трансляцію веде сайт НАТО.

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