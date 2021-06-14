РФ пытается "проглотить" Беларусь, - Науседа

Россия пытается "проглотить" Беларусь. В связи с этим альянс должен дать "четкий, единый и решительный ответ на ситуацию".

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас возникает много различных угроз в нашем регионе", - отметил он, добавив, что Литва видит дополнительные угрозы, исходящие с востока, которые связаны с агрессивным поведением России.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Беларуси также становится проблемой.

"Еще очень важно то, что мы видим попытки России "проглотить" эту страну. Беларусь теряет последние элементы независимости, и эти тенденции очень опасны, и мы должны их осознавать", - добавил литовский президент.

"Я ожидаю, что президент Байден сделает очень четкое сообщение о решимости и единстве НАТО и отреагирует очень четкими сообщениями на то, что происходит", - сказал он.

Науседа также добавил, что НАТО не может иметь более тесных связей с Москвой, пока страна не изменит свою "модель поведения".

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