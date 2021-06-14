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РФ пытается "проглотить" Беларусь, - Науседа

РФ пытается

Россия пытается "проглотить" Беларусь. В связи с этим альянс должен дать "четкий, единый и решительный ответ на ситуацию".

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"У нас возникает много различных угроз в нашем регионе", - отметил он, добавив, что Литва видит дополнительные угрозы, исходящие с востока, которые связаны с агрессивным поведением России.

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Беларуси также становится проблемой.

"Еще очень важно то, что мы видим попытки России "проглотить" эту страну. Беларусь теряет последние элементы независимости, и эти тенденции очень опасны, и мы должны их осознавать", - добавил литовский президент.

"Я ожидаю, что президент Байден сделает очень четкое сообщение о решимости и единстве НАТО и отреагирует очень четкими сообщениями на то, что происходит", - сказал он.

Науседа также добавил, что НАТО не может иметь более тесных связей с Москвой, пока страна не изменит свою "модель поведения".

Читайте также: В НАТО должны выполнить обещания относительно перспектив членства Украины и Грузии в Альянсе, - президент Литвы Науседа

Автор: 

Байден Джо (2785) Беларусь (7887) Литва (2445) НАТО (9961) россия (95365) Науседа Гитанас (262)


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Топ комментарии
+7
ЧТо значит "пытается"? Там уже только лапки торчат..
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14.06.2021 14:20
+4
Что там пытаться - она уже проглочена.
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14.06.2021 14:21
+3
Сожрут. Потом заменят население. В Беларусь заедут с условной Рязани, а беларусы условно поедут осваивать Забайкалье. Вы были когла- нибудь в Забайкалье? Чудесный воздух.
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14.06.2021 14:38
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ЧТо значит "пытается"? Там уже только лапки торчат..
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14.06.2021 14:20 Ответить
Что там пытаться - она уже проглочена.
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14.06.2021 14:21 Ответить
Если так, то с ней проблем будет сильно меньше, чем с Крымом.
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14.06.2021 14:21 Ответить
Всем рекомендую набраться терпения и внимательно послушать КАК РАША ПРОГЛОТИЛА БЕЛАРУСЬ . Такая же участь может ждать Украину, если из рады не выгонят Потураева с компани и ОПЗЖ

https://youtu.be/4UQzBCfwStc
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14.06.2021 14:26 Ответить
Сожрут. Потом заменят население. В Беларусь заедут с условной Рязани, а беларусы условно поедут осваивать Забайкалье. Вы были когла- нибудь в Забайкалье? Чудесный воздух.
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14.06.2021 14:38 Ответить
А Вы были когда нибудь на Боденском озере ? Кроме ЧУДЕСНОГО воздуха ещё чудесная инфраструктура , чудесный сервис , чудесное европейское питание и ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ЛЮДИ
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14.06.2021 14:49 Ответить
паРаша уже пару лет как переваривает, какое, нафиг, проглотить?
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14.06.2021 14:38 Ответить
Беларусь можно увидеть в анализе кала рашки.)
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14.06.2021 14:42 Ответить
Беларусь, к сожалению, уже де факто полностью поглащена лаптеногими скреПаносцами, усатый бульбафюрер теперь уже полностью утратил остатки самостоятельности в принятии решений, он теперь безвольная марионетка ху@ла после пыток опозиции и после посадки самолета с Протасевичем... Все телеканалы теперь полностью контролируются кацапскими пропагандонами, приехавшими в Беларусь еще во время активных протестов... Дальше будет дальнейшее насыщение Беларуси войсками московской орды, как на границах с Украиной, так и на границах с Польшей и Литвой... дальше будет ассимилировано коренное население (завезут манек с ваньками из глубинки московии, а коренных под разными предлогами будут стимулировать уехать из Беларуси в московскую орду... сейчас кацапы это делают в оккупированном Крыму - завозят москалей (врачей, офицеров, прочих госслужащих) а коренных крымчан вытесняют в москальскую глубинку... Московия не изменилась с времен Ивана III, ментально и культурно те же азиаты, только приодеты по современному...
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14.06.2021 14:50 Ответить
отсєдова мораль:
біть касабстанскіх надо нє по штабам с бункєрамі, а по кошелькам в офшорах, віллам, чадам і домочадцам
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14.06.2021 15:05 Ответить
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.

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14.06.2021 16:46 Ответить
 
 