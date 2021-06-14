РФ намагається "проковтнути" Білорусь, - Науседа

Росія намагається "проковтнути" Білорусь. У зв'язку з цим альянс мусить дати "чітку, єдину і рішучу відповідь на ситуацію".

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після прибуття на саміт НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У нас виникає багато різних загроз у нашому регіоні", - зазначив він, додавши, що Литва бачить додаткові загрози, які виходять зі сходу, які пов'язані з агресивною поведінкою Росії.

Він підкреслив, що нинішня ситуація в Білорусі також стає проблемою.

"Ще дуже важливо те, що ми бачимо спроби Росії "проковтнути" цю країну. Білорусь втрачає останні елементи незалежності, і ці тенденції дуже небезпечні, і ми повинні їх усвідомлювати", - додав литовський президент.

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"Я очікую, що президент Байден зробить дуже чітке повідомлення про рішучість і єдність НАТО і відреагує дуже чіткими повідомленнями на те, що відбувається", - сказав він.

Науседа також додав, що НАТО не може мати більш тісних зв'язків з Москвою, поки країна не змінить свою "модель поведінки".