РФ намагається "проковтнути" Білорусь, - Науседа
Росія намагається "проковтнути" Білорусь. У зв'язку з цим альянс мусить дати "чітку, єдину і рішучу відповідь на ситуацію".
Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після прибуття на саміт НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"У нас виникає багато різних загроз у нашому регіоні", - зазначив він, додавши, що Литва бачить додаткові загрози, які виходять зі сходу, які пов'язані з агресивною поведінкою Росії.
Він підкреслив, що нинішня ситуація в Білорусі також стає проблемою.
"Ще дуже важливо те, що ми бачимо спроби Росії "проковтнути" цю країну. Білорусь втрачає останні елементи незалежності, і ці тенденції дуже небезпечні, і ми повинні їх усвідомлювати", - додав литовський президент.
"Я очікую, що президент Байден зробить дуже чітке повідомлення про рішучість і єдність НАТО і відреагує дуже чіткими повідомленнями на те, що відбувається", - сказав він.
Науседа також додав, що НАТО не може мати більш тісних зв'язків з Москвою, поки країна не змінить свою "модель поведінки".
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біть касабстанскіх надо нє по штабам с бункєрамі, а по кошелькам в офшорах, віллам, чадам і домочадцам
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
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.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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