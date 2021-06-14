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Новини
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РФ намагається "проковтнути" Білорусь, - Науседа

РФ намагається

Росія намагається "проковтнути" Білорусь. У зв'язку з цим альянс мусить дати "чітку, єдину і рішучу відповідь на ситуацію".

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після прибуття на саміт НАТО в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"У нас виникає багато різних загроз у нашому регіоні", - зазначив він, додавши, що Литва бачить додаткові загрози, які виходять зі сходу, які пов'язані з агресивною поведінкою Росії.

Він підкреслив, що нинішня ситуація в Білорусі також стає проблемою.

"Ще дуже важливо те, що ми бачимо спроби Росії "проковтнути" цю країну. Білорусь втрачає останні елементи незалежності, і ці тенденції дуже небезпечні, і ми повинні їх усвідомлювати", - додав литовський президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саміт НАТО обговорить Україну та Білорусь, - Меркель

"Я очікую, що президент Байден зробить дуже чітке повідомлення про рішучість і єдність НАТО і відреагує дуже чіткими повідомленнями на те, що відбувається", - сказав він.

Науседа також додав, що НАТО не може мати більш тісних зв'язків з Москвою, поки країна не змінить свою "модель поведінки".

Автор: 

Байден Джо (2883) Білорусь (7923) Литва (2379) НАТО (6423) росія (64926) Науседа Гітанас (333)


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Топ коментарі
+7
ЧТо значит "пытается"? Там уже только лапки торчат..
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14.06.2021 14:20
+4
Что там пытаться - она уже проглочена.
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14.06.2021 14:21
+3
Сожрут. Потом заменят население. В Беларусь заедут с условной Рязани, а беларусы условно поедут осваивать Забайкалье. Вы были когла- нибудь в Забайкалье? Чудесный воздух.
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14.06.2021 14:38
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ЧТо значит "пытается"? Там уже только лапки торчат..
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14.06.2021 14:20 Відповісти
Что там пытаться - она уже проглочена.
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14.06.2021 14:21 Відповісти
Если так, то с ней проблем будет сильно меньше, чем с Крымом.
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14.06.2021 14:21 Відповісти
Всем рекомендую набраться терпения и внимательно послушать КАК РАША ПРОГЛОТИЛА БЕЛАРУСЬ . Такая же участь может ждать Украину, если из рады не выгонят Потураева с компани и ОПЗЖ

https://youtu.be/4UQzBCfwStc
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14.06.2021 14:26 Відповісти
Сожрут. Потом заменят население. В Беларусь заедут с условной Рязани, а беларусы условно поедут осваивать Забайкалье. Вы были когла- нибудь в Забайкалье? Чудесный воздух.
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14.06.2021 14:38 Відповісти
А Вы были когда нибудь на Боденском озере ? Кроме ЧУДЕСНОГО воздуха ещё чудесная инфраструктура , чудесный сервис , чудесное европейское питание и ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ ЛЮДИ
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14.06.2021 14:49 Відповісти
паРаша уже пару лет как переваривает, какое, нафиг, проглотить?
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14.06.2021 14:38 Відповісти
Беларусь можно увидеть в анализе кала рашки.)
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14.06.2021 14:42 Відповісти
Беларусь, к сожалению, уже де факто полностью поглащена лаптеногими скреПаносцами, усатый бульбафюрер теперь уже полностью утратил остатки самостоятельности в принятии решений, он теперь безвольная марионетка ху@ла после пыток опозиции и после посадки самолета с Протасевичем... Все телеканалы теперь полностью контролируются кацапскими пропагандонами, приехавшими в Беларусь еще во время активных протестов... Дальше будет дальнейшее насыщение Беларуси войсками московской орды, как на границах с Украиной, так и на границах с Польшей и Литвой... дальше будет ассимилировано коренное население (завезут манек с ваньками из глубинки московии, а коренных под разными предлогами будут стимулировать уехать из Беларуси в московскую орду... сейчас кацапы это делают в оккупированном Крыму - завозят москалей (врачей, офицеров, прочих госслужащих) а коренных крымчан вытесняют в москальскую глубинку... Московия не изменилась с времен Ивана III, ментально и культурно те же азиаты, только приодеты по современному...
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14.06.2021 14:50 Відповісти
отсєдова мораль:
біть касабстанскіх надо нє по штабам с бункєрамі, а по кошелькам в офшорах, віллам, чадам і домочадцам
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14.06.2021 15:05 Відповісти
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.

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14.06.2021 16:46 Відповісти
 
 