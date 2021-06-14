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Зеленский о задолженности по зарплате медикам: Недопустимая ситуация для цивилизованной страны

Зеленский о задолженности по зарплате медикам: Недопустимая ситуация для цивилизованной страны

Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май текущего года.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - отметил он.

Глава государства призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.

На совещании также шла речь о том, что в Украине продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата.

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".

Также напоминается, что в Украине состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами. На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) медицина (2518) Ляшко Виктор (1364) заработная плата (2399)


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Топ комментарии
+19
Пипец медикам. Учителя не дадут сбрехать - им Вова уже 4000 баксов зарплаты обеспечил
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14.06.2021 15:00
+12
В тебе заборгованість перед усіма. І перед медиками, і перед воїнами ВСУ, і перед громадянами по лікарняних, які не оплчуються вже третій місяць в період пандемії!
І тільки ти, твоя ОПа і твої депутатни профінансовані вчасно.
Ще й вся сімейка сидить на шиї платників податків.
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14.06.2021 15:03
+9
да тышо?! А Оно только узнало? У него же Хений Ляшко-2 цельный министр!
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14.06.2021 15:01
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Пипец медикам. Учителя не дадут сбрехать - им Вова уже 4000 баксов зарплаты обеспечил
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14.06.2021 15:00 Ответить
да тышо?! А Оно только узнало? У него же Хений Ляшко-2 цельный министр!
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14.06.2021 15:01 Ответить
В тебе заборгованість перед усіма. І перед медиками, і перед воїнами ВСУ, і перед громадянами по лікарняних, які не оплчуються вже третій місяць в період пандемії!
І тільки ти, твоя ОПа і твої депутатни профінансовані вчасно.
Ще й вся сімейка сидить на шиї платників податків.
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14.06.2021 15:03 Ответить
Зеленский о задолженности по зарплате медикам: Недопустимая ситуация для цивилизованной страны - Цензор.НЕТ 12
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14.06.2021 15:03 Ответить
ДПЗКУ не погано наростив прибутки на вивозі зерна зі стратегічних сховищ.
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14.06.2021 15:06 Ответить
"Недопустимая ситуация для цивилизованной страны" - ви лишень подивіться настільки він обєспокоєний лікарями. Та за таку обєспокоєность можна простити невиплату 4000 баксів вчителям.
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14.06.2021 15:04 Ответить
Так то ж в ЦИВІЛІЗОВАНІЙ))). Вова-виходь вже з коматозу,чи з ,,теплої,, ванни вилазь,безталанний ,,дуже дякую,, наш.
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14.06.2021 15:05 Ответить
Зарплаты медиков пошли на 4000$ учителям.
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14.06.2021 15:05 Ответить
І ще на посадку мільярда дерев залишилось)
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14.06.2021 15:10 Ответить
а 4000$ учителей на приплату депутатам в конвертах )))
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14.06.2021 15:10 Ответить
А приплата депутатам пошла на кабаки и проституток. А деньги проституток пошли медикам за лечение триппера и сифилиса. Круг замкнулся.
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14.06.2021 15:21 Ответить
в цивилизованной стране клоуны безмозглые у власти не стоят
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14.06.2021 15:13 Ответить
зато МВД получит дополнительно 800 млн на доплаты
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14.06.2021 15:19 Ответить
Забрехався вкінець. Це тільки мені здається, що методи брехні клоЗЕта так схожі на брехню ..уйла?
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14.06.2021 15:20 Ответить
Обдолбыш...
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14.06.2021 15:26 Ответить
То есть 25 тысяч уже не ждать?
Задача хоть бы по четыре выплатить?
Дякуем величайшему защитнику врачей!!!
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14.06.2021 15:37 Ответить
Идиот...
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14.06.2021 15:47 Ответить
СУПЕРБАРЫГА , ворюга , негодяй имеет всех за лохов , а сам миллиарды кассирует
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14.06.2021 18:20 Ответить
Зеленський з своєю шоблою спочатку ,шаленими темпами, грабує країну на "Великому крадівництві",а потім каже : А хто ето сделал ?
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14.06.2021 15:53 Ответить
зебилы, давайте еще 6 млн баксов помощи Судану. Ведь какая разница кому помагать.
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14.06.2021 15:56 Ответить
Зеленський про заборгованість із зарплати медикам: Неприпустима ситуація для цивілізованої країни - Цензор.НЕТ 5313
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14.06.2021 16:04 Ответить
А денег в ковид-фонде хватило только на зарплату аваковцам, только они же героически боролись с ковидом. ЗЕлицемеры.
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14.06.2021 16:21 Ответить
в цивилизованной стране зеленских в президенты не выбирают. Все остальное - это следствие.
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14.06.2021 16:32 Ответить
о какой части света он говорит, когда называет ее цивилизованной страной?
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14.06.2021 18:55 Ответить
 
 