Зеленский о задолженности по зарплате медикам: Недопустимая ситуация для цивилизованной страны
Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май текущего года.
Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.
"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - отметил он.
Глава государства призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.
На совещании также шла речь о том, что в Украине продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата.
По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".
Также напоминается, что в Украине состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами. На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І тільки ти, твоя ОПа і твої депутатни профінансовані вчасно.
Ще й вся сімейка сидить на шиї платників податків.
Задача хоть бы по четыре выплатить?
Дякуем величайшему защитнику врачей!!!