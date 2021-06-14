Зеленский о задолженности по зарплате медикам: Недопустимая ситуация для цивилизованной страны

Глава Минздрава Виктор Ляшко доложил президенту о ситуации с выявленной задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель-май текущего года.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что Зеленский отметил необходимость жесткой ответственности чиновников за невыплаты врачам, вплоть до увольнения, и поставил задачу в кратчайшие сроки ликвидировать задолженность.

"Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи - на передовой борьбы с пандемией", - отметил он.

Глава государства призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.

На совещании также шла речь о том, что в Украине продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата.

По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дія".

Также напоминается, что в Украине состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами. На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.

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