Козак не сообщал Раде о лечении в Беларуси, - Аппарат ВР

В Верховную Раду не поступал больничный народного депутата от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который якобы находится на лечении в Беларуси.

Об этом Укринформу сообщили в ответ на запрос в Информационное управление Аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины в рамках компетенции сообщается, что листок нетрудоспособности народного депутата Украины Козака Тараса Романовича в указанное Управление не поступал", - отмечается в ответе.

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Как сообщалось, генеральный прокурор Ирина Венедиктова 11 мая этого года подписала сообщение о подозрении народным депутатам от ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму.

Печерский райсуд Киева 13 мая избрал меру пресечения нардепу Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал его носить средство контроля - электронный браслет. После заседания суда Медведчук сообщил, что Тарас Козак находится на лечении в Беларуси.

18 мая народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин проинформировал, что адвокаты Медведчука подали апелляцию на решение Печерского райсуда Киева.

21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения народному депутату в виде домашнего ареста.