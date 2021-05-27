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По оперативной информации, Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

По оперативной информации, Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова

По оперативной информации Офиса генерального прокурора, народный депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак находится не в Беларуси.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Он (Козак) выехал, мы подаем в розыск для того, чтобы процессуально идти дальше. Благодаря закону о заочном осуждении мы будем двигаться и по этому делу, и по другим – делам Майдана, коррупционным делам. Поэтому перспектива в этом деле есть. Последняя информация, которую я имею, – это то, что Медведчук сказал, что он находится на лечении в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая", – сказала Венедиктова.

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Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.

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Автор: Володимир Янченко
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То ви плануєте його викрадати як Чавуса ?
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27.05.2021 20:48 Ответить
Що куриш? Тобі вже сказали, що нікого не викрадали. Точніше викрали ще в 2016 році і якраз це ви й прикриваєте.
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27.05.2021 22:08 Ответить
Бедняга, шож его воруют туды-сюды? За оперативною інформацією, Козак перебуває не в Білорусі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4394
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27.05.2021 23:27 Ответить
По оперативной информации Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2689
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27.05.2021 20:51 Ответить
А где по "оперативной информации" этой дамы теперь находится сбежавший намедне Степанов? По оперативной информации Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2983
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27.05.2021 20:53 Ответить
у него хатка возле красной площади за 12 лямов, а он будет прятаться как партизан в полесских болотах. Видно диктовна завидует хатке.
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27.05.2021 21:21 Ответить
ждет пока клиент созреет и нарисует правильную цифру на старость
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27.05.2021 22:45 Ответить
на паРаше он давно...хотя Беларусь, паРаша - теперь это все одно.
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28.05.2021 09:08 Ответить
 
 