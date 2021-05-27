По оперативной информации, Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова
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По оперативной информации Офиса генерального прокурора, народный депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак находится не в Беларуси.
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Он (Козак) выехал, мы подаем в розыск для того, чтобы процессуально идти дальше. Благодаря закону о заочном осуждении мы будем двигаться и по этому делу, и по другим – делам Майдана, коррупционным делам. Поэтому перспектива в этом деле есть. Последняя информация, которую я имею, – это то, что Медведчук сказал, что он находится на лечении в Беларуси. Но у нас оперативная информация другая", – сказала Венедиктова.
Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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