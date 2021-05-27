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За оперативною інформацією, Козак перебуває не в Білорусі, - Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За оперативною інформацією, Козак перебуває не в Білорусі, - Венедіктова

За оперативною інформації Офісу генерального прокурора, народний депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак перебуває не в Білорусі.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Він (Козак) виїхав, ми подаємо в розшук для того, щоб процесуально йти далі. Завдяки закону про заочне засудження ми будемо рухатися і в цій справі, і в інших - справах Майдану, корупційних справах. Тому перспектива в цій справі є. Остання інформація, яку я маю, - це те, що Медведчук сказав, що він перебуває на лікуванні в Білорусі. Але у нас оперативна інформація інша", - сказала Венедіктова.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

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То ви плануєте його викрадати як Чавуса ?
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27.05.2021 20:48 Відповісти
Що куриш? Тобі вже сказали, що нікого не викрадали. Точніше викрали ще в 2016 році і якраз це ви й прикриваєте.
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27.05.2021 22:08 Відповісти
Бедняга, шож его воруют туды-сюды? За оперативною інформацією, Козак перебуває не в Білорусі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4394
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27.05.2021 23:27 Відповісти
По оперативной информации Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2689
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27.05.2021 20:51 Відповісти
А где по "оперативной информации" этой дамы теперь находится сбежавший намедне Степанов? По оперативной информации Козак находится не в Беларуси, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2983
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27.05.2021 20:53 Відповісти
у него хатка возле красной площади за 12 лямов, а он будет прятаться как партизан в полесских болотах. Видно диктовна завидует хатке.
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27.05.2021 21:21 Відповісти
ждет пока клиент созреет и нарисует правильную цифру на старость
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27.05.2021 22:45 Відповісти
на паРаше он давно...хотя Беларусь, паРаша - теперь это все одно.
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28.05.2021 09:08 Відповісти
 
 