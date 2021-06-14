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Козак, не повідомляв Раді про лікування в Білорусі, - Апарат ВР

Козак, не повідомляв Раді про лікування в Білорусі, - Апарат ВР

У Верховну Раду не надходив лікарняний народного депутата від парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, який нібито перебуває на лікуванні в Білорусі.

Про це Укрінформу повідомили у відповідь на запит до Інформаційного управління Апарату ВР, передає Цензор.НЕТ.

"Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляється, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив", –зазначається у відповіді.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Ірина Венедіктова 11 травня цього року підписала повідомлення про підозру народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму.

Печерський райсуд Києва 13 травня обрав запобіжний захід нардепу Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язав його носити засіб контролю - електронний браслет. Після засідання суду Медведчук повідомив, що Тарас Козак перебуває на лікуванні в Білорусі.

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18 травня народний депутат від ОПЗЖ Ренат Кузьмін поінформував, що адвокати Медведчука подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва.

21 травня Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід народному депутату у вигляді домашнього арешту.

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Білорусь (7923) ВР (14942) лікування (607) Козак (161)


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так той підар, ще й депутат?) о мтвйб...
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14.06.2021 16:11 Відповісти
 
 