Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет" о ПДЧ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет от своего американского коллеги Джо Байдена определённости в вопросе предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.
Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий относительно членства в НАТО для Украины", - пишет Reuters.
Он также отметил, что США должны оказать Украине экономическую поддержку.
Как сообщалось, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить План действий по членству.
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Ездил уговаривал подмазывал , иожет кого даже прикупил, - но про итогу видал РЕЗУЛЬТАТ.
А вотето нытье -"дяденьки, скажите - да или нет?", - только бесит.
НАТО говорит ровно то же самое - поводите реформы. и будете в НАТО.
Нет, наш дурачок все требует и требует.. он думает, как только станем членом НАТО - сразу все за нас впишутся.
Как же, держи карман шире..
Схема ж та сама!
https://www.youtube.com/watch?v=y3H3O3_4SFM Полицейский гей-мобиль в Америке, под аплодисменты
И уж точно не квартиранту, который в нее просится, это делать.
П.С. А насчет Шредера и Саркози у вас на ботоферме прокол вышел. Слишком синхронно с Даниловым вы стали методички перепечатывать.
И еще такая мелочь, как государственная измена и работа на врага сотрудников ОП ЗЕ.
Каждый сверчек знай свой шесток.
Про коррупцию и госизмену в США будешь им в нос тыкать, когда они тебе будут деньги должны, а не ты им.
А пока вы, зебилы, с дырой на жопе стоите с протянутой рукой перед господами, извольне смотреть в пол и делать, что велено.
https://censor.net/ru/news/3271409/bayiden_o_vstuplenii_ukrainy_v_nato_vopervyh_nujno_izbavitsya_ot_korruptsii 14.06.21 23:44
А то услышишь чёткое "NA HUY !"
..
Если бы мудрый нарид не выбрал зеленого выродка, то перспективы у нас были бы лучше, а так два года УЖЕ потеряно и неизвестно, сколько времени это чмо зеленое еще терпеть будем...