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Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет" о ПДЧ

Зеленский хочет услышать от Байдена четкое

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет от своего американского коллеги Джо Байдена определённости в вопросе предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий относительно членства в НАТО для Украины", - пишет Reuters.

Он также отметил, что США должны оказать Украине экономическую поддержку.

Как сообщалось, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить План действий по членству.

Читайте: Столтенберг о сроках предоставления ПДЧ в НАТО для стран-аспирантов: Никаких дат сегодня не будет

Автор: 

Байден Джо (2785) Зеленский Владимир (20232) НАТО (9961) членство в НАТО (1506)


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Топ комментарии
+42
воно просто хоче посварити нас із Заходом.
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14.06.2021 16:11
+41
именно на этоо ЗЕлёнапя падаль и рассчитывает. Ибо потом оно может сказать: "Видите, Запад нам не рад, поэтому мы пойдём дружить с засРашкой"
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14.06.2021 16:10
+40
Офис Придурка ЗЕли сливает операцию по "вагнеровцам", которую готовили совместно спецслужбы США и Украины, а теперь ЗЕлёный выбл...ублюдок что-то там требует, хилым кулачком стучит.? **...й клоун.
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14.06.2021 16:09
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"инициатива", - это что-то другое. Это нездоровый зебилизм!
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14.06.2021 18:13 Ответить
Раньше говорили, что в НАТО всё решает США. Что США скажет, то и будет. Теперь, когда Зебил напрямую обратился к Президенту США, выясняется, что требуется коллегиальное решение и Байден ничего самолично в НАТО не решает.
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14.06.2021 16:52 Ответить
Хто говорив, де говорив, коли говорив ... ?
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14.06.2021 18:31 Ответить
не помню шоб Петя вот так идиотски требовал безвиза с ЕС.
Ездил уговаривал подмазывал , иожет кого даже прикупил, - но про итогу видал РЕЗУЛЬТАТ.
А вотето нытье -"дяденьки, скажите - да или нет?", - только бесит.
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14.06.2021 16:53 Ответить
Условием дачи безвиза Украине было выполнение 92 пунктов требований по изменениям законодательства раличного характера. ДЕВЯНОСТО ДВА, КАРЛ!!
НАТО говорит ровно то же самое - поводите реформы. и будете в НАТО.
Нет, наш дурачок все требует и требует.. он думает, как только станем членом НАТО - сразу все за нас впишутся.
Как же, держи карман шире..
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14.06.2021 19:28 Ответить
Ви шо забули як Якубович "вів" нас до ЄС?
Схема ж та сама!
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14.06.2021 19:38 Ответить
Прямо так и сказал мелкий бздушишка? Говорит, - "Да" или "Нет"?
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14.06.2021 16:53 Ответить
США запросто может сделать его невыездным,привязав его к бабушкиным делам,а после президенства и несвободным.Не гавкал бы в ту сторону...
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14.06.2021 16:59 Ответить
Якщо людина,яка сама не дає чіткої відповіді на жодне питання хоче знати від когось однозначну відповідь - то її чотко посилають нах...й...
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14.06.2021 17:02 Ответить
После пару дорожек пенсий в ноздри и не такое прогундосить можно😁😁😁
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14.06.2021 17:08 Ответить
Зеленський хоче почути від Байдена чітке "так" або "ні" про ПДЧ - Цензор.НЕТ 3953
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14.06.2021 17:25 Ответить
Что из себя строит этот идиот. Противно.
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14.06.2021 17:27 Ответить
Звісно ж, "НІ!" Хто при здоровому розумі надаватиме ПДЧ країні, якою керують зраждники? Ти краще скажи, ХТО злив вагнерівців.
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14.06.2021 17:37 Ответить
Вони бігли всім ОП зливати і штовхались ліктями - хто перший вислужиться. Тому довго не могли пуйлу додзвонитись. Ставлю на Зєлю, він спритніший.
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14.06.2021 17:52 Ответить
Іронізуєте ... Ну, ну ...
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14.06.2021 20:41 Ответить
Мені одному здається, що Байден і Держдеп вже неодноразово казали "так" ???
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14.06.2021 17:38 Ответить
Ну в прошлый раз заметку о согласии США на пдч пришлось удалить из-за недопонимания. Не очень похоже на ДА.
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14.06.2021 17:41 Ответить
У тому ж і справа. Вони кажуть "так" у перспективі, а Зе хоче "так" завтра.
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14.06.2021 18:29 Ответить
Это когда взяли в долг денег и не могут или не хотят вернуть. Ты говоришь такой : "Чувак поверни мені мої гроші", а тебе в ответ "Так, поверну, в перспективі" ахахах
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14.06.2021 18:58 Ответить
Невдале порівняння. Бо гроші у Вашому прикладі реальні, а тут тільки наміри та інтереси.
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14.06.2021 20:39 Ответить
Предоставление ПДЧ в НАТО зависит только от одной страны-от Украины. Мы должны еще очень много сделать, чтобы получить ПДЧ, но нынешнее "зеленое" руководство страны вместо повседневной, упорной текущей работы, постоянно устраивает цирковые представления, направленные исключительно для внутреннего употребления, интересы страны его не волнуют.
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14.06.2021 17:39 Ответить
Клоун ніяк не вгамується.
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14.06.2021 17:40 Ответить
Зельцман приклад твердження,що коли єврей дурний, то він дурний у всьому. Також, слабкі на розум, хто це обирав.
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14.06.2021 17:53 Ответить
Ножкой топнул? Кулачком по столу стукнул?
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14.06.2021 18:59 Ответить
Воно зовсім з глузду з^їхало?
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14.06.2021 19:07 Ответить
Да там в СШа щас другие заботы - они там вовсю определяются со своей ЛГБТ-ориентацией:
https://www.youtube.com/watch?v=y3H3O3_4SFM Полицейский гей-мобиль в Америке, под аплодисменты
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14.06.2021 19:21 Ответить
Байден тоже хочет услышать четкое "ДА" или "НЕТ" насчет арестра Ермака, Татарова и Коломойского.
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14.06.2021 19:40 Ответить
Просто интересно , какое отношение арест вышеупомянутых лиц имеет к вопросу членства Украины в НАТО ?
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15.06.2021 00:24 Ответить
Самое прямое - коррупция в самых верхних эшелонах власти ЗЕ.
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15.06.2021 01:04 Ответить
Коррупция в верхних ешелонах власти Байдена тоже ошеломляет , но никто не ставит под сомнение членство США в НАТО , да и в Германии Шредеры правят бал на росийские зарплаты от роснефти .
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15.06.2021 19:58 Ответить
Ну и твое право на владение твоей квартирой никто не ставит под сомнение.

И уж точно не квартиранту, который в нее просится, это делать.

П.С. А насчет Шредера и Саркози у вас на ботоферме прокол вышел. Слишком синхронно с Даниловым вы стали методички перепечатывать.
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16.06.2021 01:08 Ответить
Ах да...
И еще такая мелочь, как государственная измена и работа на врага сотрудников ОП ЗЕ.
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15.06.2021 01:05 Ответить
Госизмена ? Как по твоему передача передовых технологий по производству спутников Китаю администрацией Клинтона не госизмена ? А финансирование Вуханьской лаборатории где синтезировали КОВИД а потом выпустили на свободу ?
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15.06.2021 20:01 Ответить
Так ведь не Клинктон стоит в обосраных штанах и клянчит членство а НАТО, а ЗЕлюпа.

Каждый сверчек знай свой шесток.
Про коррупцию и госизмену в США будешь им в нос тыкать, когда они тебе будут деньги должны, а не ты им.

А пока вы, зебилы, с дырой на жопе стоите с протянутой рукой перед господами, извольне смотреть в пол и делать, что велено.
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15.06.2021 22:25 Ответить
Кстати, а вот и подтверждение:

https://censor.net/ru/news/3271409/bayiden_o_vstuplenii_ukrainy_v_nato_vopervyh_nujno_izbavitsya_ot_korruptsii 14.06.21 23:44
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15.06.2021 01:13 Ответить
Чому напали на хлопчака-одоробала-все вирішує песиголовець -бєня: а він торгується.....
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14.06.2021 20:17 Ответить
зе-дегенерат
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14.06.2021 21:09 Ответить
вова , ёптыть, если ты рукойводитель иностранными делами, то либо руководи, либо перестань членом на пианине играть... ты вообще понимаешь что такое иностранные дела? ты не понимаешь... ТЫ -ПОЗОР УКРАИНЫ УЖЕ ВО ВСЁМ!
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14.06.2021 21:15 Ответить
Зеленський своєю нав'язливістю, глупими питаннями та закидами для чогось намагається вичавити слово "Ні" із стран-членів альянсу. Це видно неозброєним оком.
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14.06.2021 21:53 Ответить
Да заткнись ты, попугай !!!!
А то услышишь чёткое "NA HUY !"
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14.06.2021 22:55 Ответить
Байден путинская прокладка . Он СП2 строить разрешил , приостановил военную помощь Украине , давит на Зеленского чтобы пустить воду в Крым . И это все на призрачные обещания московского хана быть союзником против Китая в Европе .

..
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15.06.2021 00:28 Ответить
Зебилу открытым текстом сказали, что этот вопрос будут решать 2025 году, т.е. когда тебя не будет на Банковой!
Если бы мудрый нарид не выбрал зеленого выродка, то перспективы у нас были бы лучше, а так два года УЖЕ потеряно и неизвестно, сколько времени это чмо зеленое еще терпеть будем...
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15.06.2021 01:31 Ответить
Зебил вынудит Байнена сказать четкое ДА, мол, какое ты невменяемое...Йому хоч кiлок теши на лобi, а воно все буде, як та дитина з дитячого садка, котра за красивi очi канючить у выховательки кетю, как в данном случае, от Байдена хочет слышать ДА... И как только у Байдена хватает сил не послать клоуна куда подальше.
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15.06.2021 04:09 Ответить
настоящий дипломат...
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15.06.2021 20:00 Ответить
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