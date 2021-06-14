Зеленский хочет услышать от Байдена четкое "да" или "нет" о ПДЧ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет от своего американского коллеги Джо Байдена определённости в вопросе предоставления Украине плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом Зеленский заявил в интервью иностранным журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена по Плану действий относительно членства в НАТО для Украины", - пишет Reuters.

Он также отметил, что США должны оказать Украине экономическую поддержку.

Как сообщалось, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить План действий по членству.

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