Зеленський хоче почути від Байдена чітке "так" або "ні" про ПДЧ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче від свого американського колеги Джо Байдена визначеності в питанні надання Україні плану дій щодо членства в НАТО.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю іноземним журналістам, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Президент України Володимир Зеленський заявив в понеділок, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України", - пише Reuters.

Він також зазначив, що США повинні надати Україні економічну підтримку.

Як повідомлялося, лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі 14 червня не назвуть ніяких дат щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна чи Грузія, можуть отримати План дій щодо членства.

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