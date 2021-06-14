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Новости Агрессия России против Украины Обмен пленными
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Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш

Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш

Россию не интересует гуманитарная составляющая в ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Я не вижу оптимизма ожидать подвижек в этом вопросе (обмена пленными. - Ред.), потому что Россия использует наших пленных, или заложников, чисто в политических целях, то есть в обмен на выполнение политических требований. Ее политические требования на сегодняшний день являются нереальными, невыполнимыми для Украины. А гуманитарные мотивы Россию не интересуют", - отметил Гармаш.

По его словам, российская сторона отказывается отдать даже тяжелобольных.

"На последнем заседании ТКГ Леонид Макарович предложил обменять четырех тяжелобольных наших пленных, решать проблемы российской стороны, потому что если эти люди умрут, моральная ответственность лежит на них, я уже не говорю об информационной составляющей. Тем не менее, они не пошли ни на какие уступки в этом вопросе, не пошли даже на согласие Украины выполнить определенные гуманитарные требования с их стороны. Они не заинтересованы в обмене, они заинтересованы в удержании наших граждан в заложниках", - добавил Гармаш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская сторона будет настаивать на передаче четырех тяжелобольных пленных, - представитель делегации в ТКГ Иванова

Автор: 

обмен (1366) россия (95365) пленные (2127) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+6
Виявляється, звільнення полонених не така проста справа, як здавалось найвеличнішому та віруючим в нього.
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14.06.2021 16:31
+4
А хто заборонив контрснайперські групи, розвідку, вогонь у відповідь?
Скільки полонених повернув Віслюк Оманський з тих пір, як зняв дебільні браслетики?
Скільки грошей зараз крадуть у ЗСУ?
Чому не працюють військові підприємства?
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14.06.2021 16:25
+4
Меняются люди на людей. Никакие побочные вопросы к этому не привязываются. В идеале обмен должен производиться военных на военных и политических активистов на подобный же контингент. ( Ну и уж не в коем случае обмен не должен касаться лиц которые сами , добровольно поехали в ОРДЛО, Крым, Севастополь, РФ, Беларусь, Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию. начиная с марта - мая 2014 г. и по сей день включительно. )
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14.06.2021 16:29
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московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.


..
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14.06.2021 16:20 Ответить
украинские пленные могут быть только военные. Остальные все гражданские пусть сидят за то что получили.
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14.06.2021 16:21 Ответить
только военных нужно вытаскивать
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14.06.2021 16:22 Ответить
А хто заборонив контрснайперські групи, розвідку, вогонь у відповідь?
Скільки полонених повернув Віслюк Оманський з тих пір, як зняв дебільні браслетики?
Скільки грошей зараз крадуть у ЗСУ?
Чому не працюють військові підприємства?
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14.06.2021 16:25 Ответить
Військового не випустять, якщо не завербують.
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14.06.2021 20:20 Ответить
Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2171
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14.06.2021 16:23 Ответить
Мелкие нюансы "гражданской войны" в Украине.
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14.06.2021 16:26 Ответить
Меняются люди на людей. Никакие побочные вопросы к этому не привязываются. В идеале обмен должен производиться военных на военных и политических активистов на подобный же контингент. ( Ну и уж не в коем случае обмен не должен касаться лиц которые сами , добровольно поехали в ОРДЛО, Крым, Севастополь, РФ, Беларусь, Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию. начиная с марта - мая 2014 г. и по сей день включительно. )
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14.06.2021 16:29 Ответить
14 місяців без повернення жодного полоненого в Україну.

Нагадаю в полоні зараз 400 наших війскових сидить.
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14.06.2021 16:31 Ответить
Ну вы и загнули.. 400 военных в плену.. Да таких цифр не было даже когда велись активные бои.. ( за все годы 7 лет войны вместе взятые) От куда такие цифры..из области фантазии. ( не ну если туристы в Крым и заробитчане в РФ имеющие военное прошлое.. то возможно что то и есть и то уж слишком много., но этих в расчет брать не серьезно). Считаю выложенные вами цифры далекими от реальности и явно завышенными . Для чего.. ну бог весть, возможно из политических соображений с рассказами об обменах при помощи Медведука и прежнего солнцеликого гаранта.. ( ну наверное имеете право и на такую подачу информации)
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14.06.2021 16:39 Ответить
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/450397 даже самое последнее тупое животное уже сходило в интернет и узнало, что...

https://www.youtube.com/watch?v=8mlLZa8lWRk&feature=youtu.be

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85&source=hp&ei=sV3HYMSgKYualwTj3JL4Cw&iflsig=AINFCbYAAAAAYMdrwY0zpotCOcImiHFFdV-E7HQ05pHF&oq=%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85&gs_lcp=********************************************************************************************************************************************************-i1g4DpoAHAAeACAAc8BiAH_EZIBBjUuMTQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=gws-wiz кількисть полонених
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14.06.2021 16:47 Ответить
Как не странно ( уже даже не удивляюсь) но высказывания как бы "патриотов писанных" ( или возможно носящих такую личину) всегда сводятся к хамству и нецензурщине. Или это происки врага, или ( к глубокому сожалению) это на самом деле вот такое оно у нас быдло в стране развелось.
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14.06.2021 16:57 Ответить
Типовий зебіл https://censor.net/ua/user/450397 інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.ЗЕбанат, помні: Єслі в кранє нєт води - значить Сивий срав туди. Єслі в кранє єсть вода - значіт он поссал туда.
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14.06.2021 17:02 Ответить
Передайте Сивочолому что он потерял 10 - 15% голосов в прошлые выборы и потеряет в следующие не меньше из за таких адептов идиЕтов, которых если заставить богу молиться то они лоб расшибут и не нужно врагов когда есть такие вот друзяки. Вот даже если бы и были какие то сомнения, на нашем политическом безрыбьи, то вы их уничтожаете на корню.. своей хамской агрессивностью Ну как говорится " флаг вам в -опу" ( а може вы зебил.. и это такая тактика.. ну что ж все в этом мире гибридно и возможно, тоже имеет право на жизнь.)
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14.06.2021 17:11 Ответить
Виявляється, звільнення полонених не така проста справа, як здавалось найвеличнішому та віруючим в нього.
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14.06.2021 16:31 Ответить
Ми запропонували,-вони відмовились.Ай-яй-яй,які нехороші дяді.
Так.Для цього не вистачало Лєоніда Макарича з усілякими гармашами й казанскімі.
Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9223
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14.06.2021 16:44 Ответить
18 грудня, 2020 п'ятниця https://espreso.tv/news/2020/12/18/garmash_rosiyany_blokuyut_obmin_polonenymy_u_tkg Гармаш: росіяни блокують обмін полоненими у ТКГ
"Ми чотири рази подавали списки на всіх, там понад 200 осіб. 11 - це ті, які перебувають у тяжкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті пів року, що я в ТКГ, ще не подала жодних списків, вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори, зараз вона вже хоче постанову Ради, яка нібито повинна затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО", - заявив Гармаш.

Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш - Цензор.НЕТ 440
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14.06.2021 16:49 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Мивамніверім!
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14.06.2021 17:52 Ответить
Они не заинтересованы в обмене, они заинтересованы в удержании наших граждан в заложниках", - добавил Гармаш. Источник: https://censor.net/ru/n3271315

Кремляндія це нащадки Золотої Орди, чому вони там навчились, то роблять і до цих пір
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14.06.2021 18:32 Ответить
 
 