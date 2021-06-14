Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш
Россию не интересует гуманитарная составляющая в ситуации на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
"Я не вижу оптимизма ожидать подвижек в этом вопросе (обмена пленными. - Ред.), потому что Россия использует наших пленных, или заложников, чисто в политических целях, то есть в обмен на выполнение политических требований. Ее политические требования на сегодняшний день являются нереальными, невыполнимыми для Украины. А гуманитарные мотивы Россию не интересуют", - отметил Гармаш.
По его словам, российская сторона отказывается отдать даже тяжелобольных.
"На последнем заседании ТКГ Леонид Макарович предложил обменять четырех тяжелобольных наших пленных, решать проблемы российской стороны, потому что если эти люди умрут, моральная ответственность лежит на них, я уже не говорю об информационной составляющей. Тем не менее, они не пошли ни на какие уступки в этом вопросе, не пошли даже на согласие Украины выполнить определенные гуманитарные требования с их стороны. Они не заинтересованы в обмене, они заинтересованы в удержании наших граждан в заложниках", - добавил Гармаш.
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ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Скільки полонених повернув Віслюк Оманський з тих пір, як зняв дебільні браслетики?
Скільки грошей зараз крадуть у ЗСУ?
Чому не працюють військові підприємства?
Нагадаю в полоні зараз 400 наших війскових сидить.
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Так.Для цього не вистачало Лєоніда Макарича з усілякими гармашами й казанскімі.
"Ми чотири рази подавали списки на всіх, там понад 200 осіб. 11 - це ті, які перебувають у тяжкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті пів року, що я в ТКГ, ще не подала жодних списків, вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори, зараз вона вже хоче постанову Ради, яка нібито повинна затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО", - заявив Гармаш.
Кремляндія це нащадки Золотої Орди, чому вони там навчились, то роблять і до цих пір