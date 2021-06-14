Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш

Россию не интересует гуманитарная составляющая в ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Я не вижу оптимизма ожидать подвижек в этом вопросе (обмена пленными. - Ред.), потому что Россия использует наших пленных, или заложников, чисто в политических целях, то есть в обмен на выполнение политических требований. Ее политические требования на сегодняшний день являются нереальными, невыполнимыми для Украины. А гуманитарные мотивы Россию не интересуют", - отметил Гармаш.

По его словам, российская сторона отказывается отдать даже тяжелобольных.

"На последнем заседании ТКГ Леонид Макарович предложил обменять четырех тяжелобольных наших пленных, решать проблемы российской стороны, потому что если эти люди умрут, моральная ответственность лежит на них, я уже не говорю об информационной составляющей. Тем не менее, они не пошли ни на какие уступки в этом вопросе, не пошли даже на согласие Украины выполнить определенные гуманитарные требования с их стороны. Они не заинтересованы в обмене, они заинтересованы в удержании наших граждан в заложниках", - добавил Гармаш.

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