Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш

Росію не цікавить гуманітарна складова в ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Я не бачу оптимізму очікувати зрушень в цьому питанні (обміну людьми — ред.), тому що Росія використовує наших полонених, або заручників, чисто з політичними цілями, тобто в обмін на виконання політичних вимог. Її політичні вимоги на сьогоднішній день є нереальними, нездійсненними для України. А гуманітарні мотиви Росію не цікавлять", — сказав він.

За словами Гармаша, російська сторона відмовляється віддати навіть тяжкохворих.

"На останньому засіданні ТКГ Леонід Макарович запропонував обміняти чотирьох тяжкохворих наших полонених, вирішувати проблеми російської сторони, тому що якщо ці люди помруть, моральна відповідальність лежить на них, я вже не кажу про інформаційну складову. Тим не менш, вони не пішли ні на які поступки в цьому питанні, не пішли навіть на згоду України виконати певні гуманітарні вимоги з їхнього боку. Вони не зацікавлені в обміні, вони зацікавлені в утриманні наших громадян в заручниках", — сказав він.

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