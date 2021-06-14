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Новини Агресія Росії проти України Обмін полоненими
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Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш

Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш

Росію не цікавить гуманітарна складова в ситуації на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Я не бачу оптимізму очікувати зрушень в цьому питанні (обміну людьми — ред.), тому що Росія використовує наших полонених, або заручників, чисто з політичними цілями, тобто в обмін на виконання політичних вимог. Її політичні вимоги на сьогоднішній день є нереальними, нездійсненними для України. А гуманітарні мотиви Росію не цікавлять", — сказав він.

За словами Гармаша, російська сторона відмовляється віддати навіть тяжкохворих.

"На останньому засіданні ТКГ Леонід Макарович запропонував обміняти чотирьох тяжкохворих наших полонених, вирішувати проблеми російської сторони, тому що якщо ці люди помруть, моральна відповідальність лежить на них, я вже не кажу про інформаційну складову. Тим не менш, вони не пішли ні на які поступки в цьому питанні, не пішли навіть на згоду України виконати певні гуманітарні вимоги з їхнього боку. Вони не зацікавлені в обміні, вони зацікавлені в утриманні наших громадян в заручниках", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська сторона наполягатиме на передачі чотирьох тяжкохворих полонених, - представниця делегації в ТКГ Іванова

Автор: 

обмін (1149) росія (64926) полонені (2251) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+6
Виявляється, звільнення полонених не така проста справа, як здавалось найвеличнішому та віруючим в нього.
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14.06.2021 16:31
+4
А хто заборонив контрснайперські групи, розвідку, вогонь у відповідь?
Скільки полонених повернув Віслюк Оманський з тих пір, як зняв дебільні браслетики?
Скільки грошей зараз крадуть у ЗСУ?
Чому не працюють військові підприємства?
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14.06.2021 16:25
+4
Меняются люди на людей. Никакие побочные вопросы к этому не привязываются. В идеале обмен должен производиться военных на военных и политических активистов на подобный же контингент. ( Ну и уж не в коем случае обмен не должен касаться лиц которые сами , добровольно поехали в ОРДЛО, Крым, Севастополь, РФ, Беларусь, Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию. начиная с марта - мая 2014 г. и по сей день включительно. )
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14.06.2021 16:29
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московиты свои преступления

( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...


.


А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
.


..
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14.06.2021 16:20 Відповісти
украинские пленные могут быть только военные. Остальные все гражданские пусть сидят за то что получили.
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14.06.2021 16:21 Відповісти
только военных нужно вытаскивать
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14.06.2021 16:22 Відповісти
А хто заборонив контрснайперські групи, розвідку, вогонь у відповідь?
Скільки полонених повернув Віслюк Оманський з тих пір, як зняв дебільні браслетики?
Скільки грошей зараз крадуть у ЗСУ?
Чому не працюють військові підприємства?
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14.06.2021 16:25 Відповісти
Військового не випустять, якщо не завербують.
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14.06.2021 20:20 Відповісти
Россия использует украинских пленных в обмен на выполнение политических требований, - Гармаш - Цензор.НЕТ 2171
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14.06.2021 16:23 Відповісти
Мелкие нюансы "гражданской войны" в Украине.
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14.06.2021 16:26 Відповісти
Меняются люди на людей. Никакие побочные вопросы к этому не привязываются. В идеале обмен должен производиться военных на военных и политических активистов на подобный же контингент. ( Ну и уж не в коем случае обмен не должен касаться лиц которые сами , добровольно поехали в ОРДЛО, Крым, Севастополь, РФ, Беларусь, Приднестровье, Абхазию, Юж. Осетию. начиная с марта - мая 2014 г. и по сей день включительно. )
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14.06.2021 16:29 Відповісти
14 місяців без повернення жодного полоненого в Україну.

Нагадаю в полоні зараз 400 наших війскових сидить.
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14.06.2021 16:31 Відповісти
Ну вы и загнули.. 400 военных в плену.. Да таких цифр не было даже когда велись активные бои.. ( за все годы 7 лет войны вместе взятые) От куда такие цифры..из области фантазии. ( не ну если туристы в Крым и заробитчане в РФ имеющие военное прошлое.. то возможно что то и есть и то уж слишком много., но этих в расчет брать не серьезно). Считаю выложенные вами цифры далекими от реальности и явно завышенными . Для чего.. ну бог весть, возможно из политических соображений с рассказами об обменах при помощи Медведука и прежнего солнцеликого гаранта.. ( ну наверное имеете право и на такую подачу информации)
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14.06.2021 16:39 Відповісти
ЗЕбанат https://censor.net/ru/user/450397 даже самое последнее тупое животное уже сходило в интернет и узнало, что...

https://www.youtube.com/watch?v=8mlLZa8lWRk&feature=youtu.be

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85&source=hp&ei=sV3HYMSgKYualwTj3JL4Cw&iflsig=AINFCbYAAAAAYMdrwY0zpotCOcImiHFFdV-E7HQ05pHF&oq=%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85&gs_lcp=********************************************************************************************************************************************************-i1g4DpoAHAAeACAAc8BiAH_EZIBBjUuMTQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXqwAQA&sclient=gws-wiz кількисть полонених
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14.06.2021 16:47 Відповісти
Как не странно ( уже даже не удивляюсь) но высказывания как бы "патриотов писанных" ( или возможно носящих такую личину) всегда сводятся к хамству и нецензурщине. Или это происки врага, или ( к глубокому сожалению) это на самом деле вот такое оно у нас быдло в стране развелось.
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14.06.2021 16:57 Відповісти
Типовий зебіл https://censor.net/ua/user/450397 інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.ЗЕбанат, помні: Єслі в кранє нєт води - значить Сивий срав туди. Єслі в кранє єсть вода - значіт он поссал туда.
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14.06.2021 17:02 Відповісти
Передайте Сивочолому что он потерял 10 - 15% голосов в прошлые выборы и потеряет в следующие не меньше из за таких адептов идиЕтов, которых если заставить богу молиться то они лоб расшибут и не нужно врагов когда есть такие вот друзяки. Вот даже если бы и были какие то сомнения, на нашем политическом безрыбьи, то вы их уничтожаете на корню.. своей хамской агрессивностью Ну как говорится " флаг вам в -опу" ( а може вы зебил.. и это такая тактика.. ну что ж все в этом мире гибридно и возможно, тоже имеет право на жизнь.)
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14.06.2021 17:11 Відповісти
Виявляється, звільнення полонених не така проста справа, як здавалось найвеличнішому та віруючим в нього.
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14.06.2021 16:31 Відповісти
Ми запропонували,-вони відмовились.Ай-яй-яй,які нехороші дяді.
Так.Для цього не вистачало Лєоніда Макарича з усілякими гармашами й казанскімі.
Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш - Цензор.НЕТ 9223
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14.06.2021 16:44 Відповісти
18 грудня, 2020 п'ятниця https://espreso.tv/news/2020/12/18/garmash_rosiyany_blokuyut_obmin_polonenymy_u_tkg Гармаш: росіяни блокують обмін полоненими у ТКГ
"Ми чотири рази подавали списки на всіх, там понад 200 осіб. 11 - це ті, які перебувають у тяжкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті пів року, що я в ТКГ, ще не подала жодних списків, вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори, зараз вона вже хоче постанову Ради, яка нібито повинна затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО", - заявив Гармаш.

Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш - Цензор.НЕТ 440
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14.06.2021 16:49 Відповісти
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Мивамніверім!
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14.06.2021 17:52 Відповісти
Они не заинтересованы в обмене, они заинтересованы в удержании наших граждан в заложниках", - добавил Гармаш. Источник: https://censor.net/ru/n3271315

Кремляндія це нащадки Золотої Орди, чому вони там навчились, то роблять і до цих пір
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14.06.2021 18:32 Відповісти
 
 