Росія використовує українських полонених в обмін на виконання політичних вимог, - Гармаш
Росію не цікавить гуманітарна складова в ситуації на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.
"Я не бачу оптимізму очікувати зрушень в цьому питанні (обміну людьми — ред.), тому що Росія використовує наших полонених, або заручників, чисто з політичними цілями, тобто в обмін на виконання політичних вимог. Її політичні вимоги на сьогоднішній день є нереальними, нездійсненними для України. А гуманітарні мотиви Росію не цікавлять", — сказав він.
За словами Гармаша, російська сторона відмовляється віддати навіть тяжкохворих.
"На останньому засіданні ТКГ Леонід Макарович запропонував обміняти чотирьох тяжкохворих наших полонених, вирішувати проблеми російської сторони, тому що якщо ці люди помруть, моральна відповідальність лежить на них, я вже не кажу про інформаційну складову. Тим не менш, вони не пішли ні на які поступки в цьому питанні, не пішли навіть на згоду України виконати певні гуманітарні вимоги з їхнього боку. Вони не зацікавлені в обміні, вони зацікавлені в утриманні наших громадян в заручниках", — сказав він.
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ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
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А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
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.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Скільки полонених повернув Віслюк Оманський з тих пір, як зняв дебільні браслетики?
Скільки грошей зараз крадуть у ЗСУ?
Чому не працюють військові підприємства?
Нагадаю в полоні зараз 400 наших війскових сидить.
https://www.youtube.com/watch?v=8mlLZa8lWRk&feature=youtu.be
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Так.Для цього не вистачало Лєоніда Макарича з усілякими гармашами й казанскімі.
"Ми чотири рази подавали списки на всіх, там понад 200 осіб. 11 - це ті, які перебувають у тяжкому фізичному стані. Росія жодного разу за ті пів року, що я в ТКГ, ще не подала жодних списків, вона блокує ці процеси спочатку вимогою скасування постанови Ради про місцеві вибори, зараз вона вже хоче постанову Ради, яка нібито повинна затвердити якийсь мирний план, запропонований ОРДЛО", - заявив Гармаш.
Кремляндія це нащадки Золотої Орди, чому вони там навчились, то роблять і до цих пір