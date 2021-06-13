Украинская сторона будет настаивать на передаче четырех тяжелобольных пленных, - представитель делегации в ТКГ Иванова

Представители ОРДЛО и российской делегации в Трехсторонней контактной группе не требуют никого взамен на четырех тяжелобольных пленных.

Об этом рассказала в программе "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" член в гуманитарной подгруппе украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова, передает Цензор.НЕТ.

"На ТКГ представители ОРДЛО заверили украинскую делегацию, что всем, кто нуждается в медицинской помощи, она предоставляется, в том числе и четырем людям (тяжелобольным. - ред.). Однако проверить мы это не можем - предоставляется ли действительно им медицинская помощь, в каком объеме. Туда не пускают ни представителей ОБСЕ, ни "Красный крест", чтобы проверить. Туда не пускают, только гуманитарные группы и только в те места, которые они определили. Поэтому мы проверить это не можем, и мы будем настаивать, чтобы нам отдали наших граждан на подконтрольную территорию для лечения. Шанс всегда есть, и нужно за это бороться, что и делает украинская делегация в ТКГ", - сказала она.

Иванова ответила, кого взамен попросили вернуть с той стороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия подает фейковых лиц в список на обмен пленными, - Арестович

"Нет. Представители ОРДЛО и российской делегации не требуют никого взамен на тех тяжелобольных четырех человек. Вместе с тем российская делегация занимает такую позицию: сначала они игнорируют и предложения украинской делегации, и предписания Минских договоренностей, они их вообще не выполняют, а потом обвиняют Украину в том, что мы не выполняем Минские договоренности. Такая очень интересная позиция российской делегации, причем публично она одна, а в переговорном процессе она несколько иная", - сказала она.

Напомним, 9 июня глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал освободить 4 тяжелобольных граждан Украины, которые удерживаются оккупационными властями на Донбассе. Однако в этом было отказано.