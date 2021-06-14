В приложении "Дія" появятся сервисы для моряков
Министерство цифровой трансформации Украины работает над тем, чтобы вывести сервисы для моряков в "Дию".
Об этом сообщил руководитель проектов цифровой трансформации ведомства Иван Затварский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Подключение "Дии" - это будет финальный аккорд, чтобы показать, что все сервисы выведены. На данный момент нам важно сделать адекватный реестр, адекватные данные, адекватную систему, которая будет работать. И тогда мы спокойно сможем вывести все это на "Дию", - сказал он в ходе форума "Украина 30" в понедельник.
По его словам, после этого каждый моряк сможет "без любого участия коррупционеров, дополнительных "решал", теневых брокеров и т. п. со своего персонального компьютера зайти на портал "Дия", загрузить соответствующие документы и получить все сервисы прозрачно, быстро и незаметно".
"Надеюсь, что уже в ближайшее время мы выйдем с хорошими новостями и уже скоро моряки смогут оформиться через "Дию", - подытожил он.
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Суть - сдал анализ.... в любой лаборатории( и частной тоже), в любом месте страны!!! и...НЕ приходя в клинику получил на телефон сертификат. Просто с телефона уплатил сбор и получил документы. Этот же сертификат должен автоматом попасть в личный кабинет пациента E-healh.
А все его данные, включая полученную зарплату, тут же окажутся в налоговой и в копии у бандитов.
ПС. Не понятно почему на фото военные моряки...