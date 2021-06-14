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В приложении "Дія" появятся сервисы для моряков

В приложении

Министерство цифровой трансформации Украины работает над тем, чтобы вывести сервисы для моряков в "Дию".

Об этом сообщил руководитель проектов цифровой трансформации ведомства Иван Затварский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Подключение "Дии" - это будет финальный аккорд, чтобы показать, что все сервисы выведены. На данный момент нам важно сделать адекватный реестр, адекватные данные, адекватную систему, которая будет работать. И тогда мы спокойно сможем вывести все это на "Дию", - сказал он в ходе форума "Украина 30" в понедельник.

По его словам, после этого каждый моряк сможет "без любого участия коррупционеров, дополнительных "решал", теневых брокеров и т. п. со своего персонального компьютера зайти на портал "Дия", загрузить соответствующие документы и получить все сервисы прозрачно, быстро и незаметно".

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"Надеюсь, что уже в ближайшее время мы выйдем с хорошими новостями и уже скоро моряки смогут оформиться через "Дию", - подытожил он.

Автор: 

моряки (1079) диджитализация (221) Дія (420)


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Топ комментарии
+2
мокшанська фвшінгова програма 'ДІЯ'' запроваджувалась не для того,щоб вам допомагати,чи контролювати,а для зливу інформації про вас на сервера ФСБ. І функціонал її взагалі нічого не цікавить.
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14.06.2021 17:27
+1
Компас?
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14.06.2021 17:26
+1
А для океаняков?
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14.06.2021 17:33
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Компас?
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14.06.2021 17:26 Ответить
мокшанська фвшінгова програма 'ДІЯ'' запроваджувалась не для того,щоб вам допомагати,чи контролювати,а для зливу інформації про вас на сервера ФСБ. І функціонал її взагалі нічого не цікавить.
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14.06.2021 17:27 Ответить

В "Дие" появятся сервисы для моряков - Цензор.НЕТ 3142
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14.06.2021 17:33 Ответить
Ну так идите дальше! Че ждете???? Идите для ..ВСЕХ! Загрузите в портал сервис по получению сертификата от нарколога, и от психиатра. Необходим при устройстве на работу.
Суть - сдал анализ.... в любой лаборатории( и частной тоже), в любом месте страны!!! и...НЕ приходя в клинику получил на телефон сертификат. Просто с телефона уплатил сбор и получил документы. Этот же сертификат должен автоматом попасть в личный кабинет пациента E-healh.
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14.06.2021 17:33 Ответить
Сертификат выдает не анализ а врач.
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14.06.2021 19:00 Ответить
На основании анализа, но на деле просто толпы хоровод.
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14.06.2021 19:43 Ответить
А для океаняков?
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14.06.2021 17:33 Ответить
Сервіс для водяників.
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14.06.2021 17:37 Ответить
и ...
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14.06.2021 17:34 Ответить
Электронику Н=не надо "ииии",
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14.06.2021 18:57 Ответить
В бабусі все життя було одне кохання: дуже любила морячків.
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14.06.2021 17:36 Ответить
"...каждый моряк сможет "без любого участия коррупционеров, дополнительных "решал", теневых брокеров и т. п. со своего персонального компьютера зайти на портал "Дия", загрузить соответствующие документы и получить все сервисы прозрачно, быстро и незаметно".

А все его данные, включая полученную зарплату, тут же окажутся в налоговой и в копии у бандитов.
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14.06.2021 17:37 Ответить
Это же хорошо (про налоговую). Сейчас моряки не платят налогов. Но пенсию получать прийдут.

ПС. Не понятно почему на фото военные моряки...
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14.06.2021 20:02 Ответить
Они не придут за пенсией не имея страхового стажа. Поэтому платить или нет- их личное дело. При з-п в районе 3000-5000$ лучше ничего не платить и скопить на пенсию самому.
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15.06.2021 14:12 Ответить
У "Дії" з'являться сервіси для моряків - Цензор.НЕТ 395
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14.06.2021 20:55 Ответить
У "Дії" з'являться сервіси для моряків - Цензор.НЕТ 9088
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14.06.2021 20:56 Ответить
У "Дії" з'являться сервіси для моряків - Цензор.НЕТ 1460
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14.06.2021 20:56 Ответить
 
 