У "Дії" з'являться сервіси для моряків
Міністерство цифрової трансформації України працює над тим, щоб вивести сервіси для моряків у "Дію".
Про це повідомив керівник проєктів цифрової трансформації відомства Іван Затварський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Підключення "Дії" - це буде фінальний акорд, щоб показати, що всі сервіси виведені. На цей момент нам важливо зробити адекватний реєстр, адекватні дані, адекватну систему, яка буде працювати. І тоді ми спокійно зможемо вивести все це на "Дію", - сказав він у ході форуму "Україна 30" в понеділок.
За його словами, після цього кожен моряк зможе "без будь-якої участі корупціонерів, додаткових "рішал", тіньових брокерів тощо зі свого персонального комп'ютера зайти на портал "Дія", завантажити відповідні документи і отримати всі сервіси прозоро, швидко і непомітно".
"Сподіваюся, що вже найближчим часом ми вийдемо з хорошими новинами і вже скоро моряки зможуть оформитися через "Дію", - підсумував він.
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Суть - сдал анализ.... в любой лаборатории( и частной тоже), в любом месте страны!!! и...НЕ приходя в клинику получил на телефон сертификат. Просто с телефона уплатил сбор и получил документы. Этот же сертификат должен автоматом попасть в личный кабинет пациента E-healh.
А все его данные, включая полученную зарплату, тут же окажутся в налоговой и в копии у бандитов.
ПС. Не понятно почему на фото военные моряки...