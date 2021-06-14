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Новини
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У "Дії" з'являться сервіси для моряків

У

Міністерство цифрової трансформації України працює над тим, щоб вивести сервіси для моряків у "Дію".

Про це повідомив керівник проєктів цифрової трансформації відомства Іван Затварський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підключення "Дії" - це буде фінальний акорд, щоб показати, що всі сервіси виведені. На цей момент нам важливо зробити адекватний реєстр, адекватні дані, адекватну систему, яка буде працювати. І тоді ми спокійно зможемо вивести все це на "Дію", - сказав він у ході форуму "Україна 30" в понеділок.

За його словами, після цього кожен моряк зможе "без будь-якої участі корупціонерів, додаткових "рішал", тіньових брокерів тощо зі свого персонального комп'ютера зайти на портал "Дія", завантажити відповідні документи і отримати всі сервіси прозоро, швидко і непомітно".

"Сподіваюся, що вже найближчим часом ми вийдемо з хорошими новинами і вже скоро моряки зможуть оформитися через "Дію", - підсумував він.

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Автор: 

моряки (927) диджиталізація (275) Дія (1116)


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Топ коментарі
+2
мокшанська фвшінгова програма 'ДІЯ'' запроваджувалась не для того,щоб вам допомагати,чи контролювати,а для зливу інформації про вас на сервера ФСБ. І функціонал її взагалі нічого не цікавить.
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14.06.2021 17:27
+1
Компас?
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14.06.2021 17:26
+1
А для океаняков?
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14.06.2021 17:33
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Компас?
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14.06.2021 17:26 Відповісти
мокшанська фвшінгова програма 'ДІЯ'' запроваджувалась не для того,щоб вам допомагати,чи контролювати,а для зливу інформації про вас на сервера ФСБ. І функціонал її взагалі нічого не цікавить.
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14.06.2021 17:27 Відповісти

В "Дие" появятся сервисы для моряков - Цензор.НЕТ 3142
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14.06.2021 17:33 Відповісти
Ну так идите дальше! Че ждете???? Идите для ..ВСЕХ! Загрузите в портал сервис по получению сертификата от нарколога, и от психиатра. Необходим при устройстве на работу.
Суть - сдал анализ.... в любой лаборатории( и частной тоже), в любом месте страны!!! и...НЕ приходя в клинику получил на телефон сертификат. Просто с телефона уплатил сбор и получил документы. Этот же сертификат должен автоматом попасть в личный кабинет пациента E-healh.
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14.06.2021 17:33 Відповісти
Сертификат выдает не анализ а врач.
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14.06.2021 19:00 Відповісти
На основании анализа, но на деле просто толпы хоровод.
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14.06.2021 19:43 Відповісти
А для океаняков?
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14.06.2021 17:33 Відповісти
Сервіс для водяників.
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14.06.2021 17:37 Відповісти
и ...
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14.06.2021 17:34 Відповісти
Электронику Н=не надо "ииии",
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14.06.2021 18:57 Відповісти
В бабусі все життя було одне кохання: дуже любила морячків.
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14.06.2021 17:36 Відповісти
"...каждый моряк сможет "без любого участия коррупционеров, дополнительных "решал", теневых брокеров и т. п. со своего персонального компьютера зайти на портал "Дия", загрузить соответствующие документы и получить все сервисы прозрачно, быстро и незаметно".

А все его данные, включая полученную зарплату, тут же окажутся в налоговой и в копии у бандитов.
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14.06.2021 17:37 Відповісти
Это же хорошо (про налоговую). Сейчас моряки не платят налогов. Но пенсию получать прийдут.

ПС. Не понятно почему на фото военные моряки...
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14.06.2021 20:02 Відповісти
Они не придут за пенсией не имея страхового стажа. Поэтому платить или нет- их личное дело. При з-п в районе 3000-5000$ лучше ничего не платить и скопить на пенсию самому.
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15.06.2021 14:12 Відповісти
У "Дії" з'являться сервіси для моряків - Цензор.НЕТ 395
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14.06.2021 20:55 Відповісти
У "Дії" з'являться сервіси для моряків - Цензор.НЕТ 9088
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14.06.2021 20:56 Відповісти
У "Дії" з'являться сервіси для моряків - Цензор.НЕТ 1460
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14.06.2021 20:56 Відповісти
 
 