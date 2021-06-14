"НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN"

В предварительном варианте коммюнике саммита НАТО Россию обозначат как "угрозу". Кроме того, в документе впервые будут подчеркнуты военные амбиции Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель государства-члена НАТО.

Отмечается, что в черновике коммюнике 45 страниц и 79 абзацев, в нем впервые будут подчеркнуты военные амбиции Китая.

Так, в коммюнике Китай обозначат как представляющий "системный вызов", а Россию - как "угрозу".

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