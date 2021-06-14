НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN
В предварительном варианте коммюнике саммита НАТО Россию обозначат как "угрозу". Кроме того, в документе впервые будут подчеркнуты военные амбиции Китая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель государства-члена НАТО.
Отмечается, что в черновике коммюнике 45 страниц и 79 абзацев, в нем впервые будут подчеркнуты военные амбиции Китая.
Так, в коммюнике Китай обозначат как представляющий "системный вызов", а Россию - как "угрозу".
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Так точнее, а метод полного устранения можно в документах и не отражать.
_Та вы шо! Ай-ай-ай-ай, шо вы гарарите, эташ нада... Через 11 лет после нападения на ЕС и НАТО, НАТО...
обтекаобозначит в коммюнике! Херасе, отето выдали! Путлеру теперь песец, это ясно...
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
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666.
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партия ****** россия = 666 ......
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