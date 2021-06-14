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НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN

НАТО в коммюнике обозначит Россию как

В предварительном варианте коммюнике саммита НАТО Россию обозначат как "угрозу". Кроме того, в документе впервые будут подчеркнуты военные амбиции Китая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом CNN сообщил высокопоставленный представитель государства-члена НАТО.

Отмечается, что в черновике коммюнике 45 страниц и 79 абзацев, в нем впервые будут подчеркнуты военные амбиции Китая.

Так, в коммюнике Китай обозначат как представляющий "системный вызов", а Россию - как "угрозу".

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Автор: 

Китай (2911) НАТО (9962) россия (95365)


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НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN - Цензор.НЕТ 5328
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14.06.2021 17:37 Ответить
Я бы отпустил ситуацию . Пусть Китай подавится рашей .
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14.06.2021 17:38 Ответить
НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN - Цензор.НЕТ 6866
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14.06.2021 17:38 Ответить
НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", которая должна быть полностью устранена.

Так точнее, а метод полного устранения можно в документах и не отражать.
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14.06.2021 17:39 Ответить
КАК УГРОЗУ И ЗАРАЗУ !!!
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14.06.2021 17:40 Ответить
"НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN"
_Та вы шо! Ай-ай-ай-ай, шо вы гарарите, эташ нада... Через 11 лет после нападения на ЕС и НАТО, НАТО... обтека обозначит в коммюнике! Херасе, отето выдали! Путлеру теперь песец, это ясно...
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14.06.2021 18:20 Ответить
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..

..
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14.06.2021 19:07 Ответить
 
 