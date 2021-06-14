НАТО в комюніке позначить Росію як "загрозу", - CNN
У попередньому варіанті комюніке саміту НАТО Росію позначать як "загрозу". Крім того, в документі вперше будуть підкреслені військові амбіції Китаю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомив високопоставлений представник держави-члена НАТО.
Зазначається, що в чернетці комюніке 45 сторінок і 79 абзаців, у ньому вперше будуть підкреслені військові амбіції Китаю.
Так, в комюніке Китай позначать як такий, що становить "системний виклик", а Росію - як "загрозу".
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Так точнее, а метод полного устранения можно в документах и не отражать.
_Та вы шо! Ай-ай-ай-ай, шо вы гарарите, эташ нада... Через 11 лет после нападения на ЕС и НАТО, НАТО...
обтекаобозначит в коммюнике! Херасе, отето выдали! Путлеру теперь песец, это ясно...
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
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666.
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партия ****** россия = 666 ......
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