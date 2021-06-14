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НАТО в комюніке позначить Росію як "загрозу", - CNN

НАТО в комюніке позначить Росію як

У попередньому варіанті комюніке саміту НАТО Росію позначать як "загрозу". Крім того, в документі вперше будуть підкреслені військові амбіції Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомив високопоставлений представник держави-члена НАТО.

Зазначається, що в чернетці комюніке 45 сторінок і 79 абзаців, у ньому вперше будуть підкреслені військові амбіції Китаю.

Так, в комюніке Китай позначать як такий, що становить "системний виклик", а Росію - як "загрозу".

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Автор: 

Китай (4504) НАТО (6424) росія (64935)


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НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN - Цензор.НЕТ 5328
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14.06.2021 17:37 Відповісти
Я бы отпустил ситуацию . Пусть Китай подавится рашей .
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14.06.2021 17:38 Відповісти
НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN - Цензор.НЕТ 6866
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14.06.2021 17:38 Відповісти
НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", которая должна быть полностью устранена.

Так точнее, а метод полного устранения можно в документах и не отражать.
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14.06.2021 17:39 Відповісти
КАК УГРОЗУ И ЗАРАЗУ !!!
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14.06.2021 17:40 Відповісти
"НАТО в коммюнике обозначит Россию как "угрозу", - CNN"
_Та вы шо! Ай-ай-ай-ай, шо вы гарарите, эташ нада... Через 11 лет после нападения на ЕС и НАТО, НАТО... обтека обозначит в коммюнике! Херасе, отето выдали! Путлеру теперь песец, это ясно...
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14.06.2021 18:20 Відповісти
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..

..
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14.06.2021 19:07 Відповісти
 
 