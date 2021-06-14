НАТО в комюніке позначить Росію як "загрозу", - CNN

У попередньому варіанті комюніке саміту НАТО Росію позначать як "загрозу". Крім того, в документі вперше будуть підкреслені військові амбіції Китаю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це CNN повідомив високопоставлений представник держави-члена НАТО.

Зазначається, що в чернетці комюніке 45 сторінок і 79 абзаців, у ньому вперше будуть підкреслені військові амбіції Китаю.

Так, в комюніке Китай позначать як такий, що становить "системний виклик", а Росію - як "загрозу".

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