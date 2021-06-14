Россия формирует новую дивизию у границы с Литвой, - InformNapalm

К осени РФ планирует завершить формирование в Калининградской области новой 18-й гвардейской мотострелковой дивизии (МСД). Формирование проходит с опережением.

Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в составе 18-й МСД будут 3 мотострелковые полки (79-й, 275-й и 280-й), 11-й танковый полк и 4 батальона (разведывательный, автомобильный, инженерно-саперный и батальон связи).

Узловые пункты формирования нового соединения - города Советск и Гусев. Гусев находится в 36 км от границы с Литвой и в 26 км от границы с Польшей. В нем находятся основные силы 18-й МСД: 275-й и 280-й гвардейские механизированные полки и 11-й танковый полк. В Советске, расположенном на самой границе с Литвой, размещены 79-й гвардейский механизированный полк и 20-й отдельный разведывательный батальон 18-й МСД.

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В InformNapalm отмечают, что Россия активно проводит в этих района разведку местности. Военнослужащие РФ отрабатывают видеосъемку огневых позиций условного противника с применением дронов и экстренную посадку дронов на неподготовленные площадки.

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) отрабатывают дозаправку БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", танков Т-72Б3 и автомобилей обеспечения. Топливозаправщики россияне маскируют под зерновозы.

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"Завершение строительства и запуск "Северного потока 2" может стать триггером к расширению фронта российской агрессии дальше на Запад. Также возможно политическое поглощение и военная оккупация Беларуси, которок в случае успешной реализации откроет новые возможности для РФ к осуществлению дальнейших авантюр создания сухопутного коридора в Калининградскую область", - делают вывод эксперты InformNapalm.