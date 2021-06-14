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Новости Агрессия России против Украины
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Россия формирует новую дивизию у границы с Литвой, - InformNapalm

Россия формирует новую дивизию у границы с Литвой, - InformNapalm

К осени РФ планирует завершить формирование в Калининградской области новой 18-й гвардейской мотострелковой дивизии (МСД). Формирование проходит с опережением.

Об этом пишет международное разведывательное сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, в составе 18-й МСД будут 3 мотострелковые полки (79-й, 275-й и 280-й), 11-й танковый полк и 4 батальона (разведывательный, автомобильный, инженерно-саперный и батальон связи).

Узловые пункты формирования нового соединения - города Советск и Гусев. Гусев находится в 36 км от границы с Литвой и в 26 км от границы с Польшей. В нем находятся основные силы 18-й МСД: 275-й и 280-й гвардейские механизированные полки и 11-й танковый полк. В Советске, расположенном на самой границе с Литвой, размещены 79-й гвардейский механизированный полк и 20-й отдельный разведывательный батальон 18-й МСД.

Читайте: Зеленский о войсках РФ у границ Украины: "Сегодня мы должны быть готовыми к осложнениям в любой день"

В InformNapalm отмечают, что Россия активно проводит в этих района разведку местности. Военнослужащие РФ отрабатывают видеосъемку огневых позиций условного противника с применением дронов и экстренную посадку дронов на неподготовленные площадки.

Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) отрабатывают дозаправку БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок 2С19 "Мста-С", танков Т-72Б3 и автомобилей обеспечения. Топливозаправщики россияне маскируют под зерновозы.

Также читайте: Путин объяснил размещение российских войск возле границ Украины проведением учений

"Завершение строительства и запуск "Северного потока 2" может стать триггером к расширению фронта российской агрессии дальше на Запад. Также возможно политическое поглощение и военная оккупация Беларуси, которок в случае успешной реализации откроет новые возможности для РФ к осуществлению дальнейших авантюр создания сухопутного коридора в Калининградскую область", - делают вывод эксперты InformNapalm.

Автор: 

армия РФ (19057) Литва (2445) россия (95365)


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Топ комментарии
+6
_Нападение на страны Балтии будет скорей за всё с территории белоруссии и расии одновременно. Стремительно и решительно, пока ЕС и НАТО наговариваться будут, совещаться и заседать, путлеровцы уже оккупируют. А затем черёд Польши...
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14.06.2021 19:47
+4
_Прилетит? Это от балаболов-то?! Ты с Луны на днях свалился? Они на Польшу напали - а это значит на ЕС и НАТО! - убили высшее политическое и военное руководство! И хоть бы хны! Прилетит... Фантазёр.
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14.06.2021 19:49
+3
ну...там оно может и тужиться и пыжиться и щеки надувать...Литву точно в обиду не дадут...
а будут сильно кипешить - Кенигсберг домой вернется.
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14.06.2021 19:44
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Правила форума Совет форумчан
неужели кацапня так и не поняла , что в сегодняшних реалиях это уже не работает - тем более с НАТО ....- прилетит при необходимости прямо "за шиворот..."...
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14.06.2021 19:43 Ответить
_Прилетит? Это от балаболов-то?! Ты с Луны на днях свалился? Они на Польшу напали - а это значит на ЕС и НАТО! - убили высшее политическое и военное руководство! И хоть бы хны! Прилетит... Фантазёр.
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14.06.2021 19:49 Ответить
Тебе по нижнему подчеркиванию перед коментом зарплату платят?
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14.06.2021 20:35 Ответить
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16.06.2021 14:30 Ответить
иногда фантазировать нужно - поверь ..., доказано наукой...., что в твоем понимании должно было делать НАТО на "упавший" самолет ...- что , развязать ядерную...- вот Эрдоган хлопнул русского ваньку в "спину" , и потом еще 100 раз на курдистане...- и что , вытерся пУтлер , и сопли отжэвал....- про Карабах вообще молчу ....
то , не все так быстро - ссср валили не полных 30- ть лет ...., втянув в спираль гонки вооружения...., и дальше ..., а ссср помощнее был...- так что следи за историей...
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16.06.2021 14:35 Ответить
п.с "прилетит" - имелось ввиду при необходимости в заданый квадрат с точностью до 1 метра ...- так что на сегодня "пушечное мясо" ( развертывание дивизии) не актуально ....
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16.06.2021 14:37 Ответить
ну...там оно может и тужиться и пыжиться и щеки надувать...Литву точно в обиду не дадут...
а будут сильно кипешить - Кенигсберг домой вернется.
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14.06.2021 19:44 Ответить
Точно? Не дадут?! Ну расскажи это брату Качиньского и Польше.
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14.06.2021 19:50 Ответить
не переоценивайте раху и не недооценивайте альянс...
сбить самолет - это одно, открытая агрессия - другое...
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14.06.2021 19:56 Ответить
_А-аа, массовое убийство верхушки страны НАТО - это, оказывается, "скрытая агрессия"...
Снова эта проклятая неопределённость... - из анекдота.
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14.06.2021 19:58 Ответить
убийство доказано? авиакатастрофа была неслучайной.. доказано? обвинение предъявлено?
а прямая агрессия (переход кордона военщиной) - это факт доказанный
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14.06.2021 20:02 Ответить
Снова эта проклятая неопределённость
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14.06.2021 20:33 Ответить
Хтозна. Не хотіли дружити з Лукою, обклали його санкціями вже 10 років, притулили в себе агентку рос. спецслужб, тепер стережіться.
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15.06.2021 09:35 Ответить
_Нападение на страны Балтии будет скорей за всё с территории белоруссии и расии одновременно. Стремительно и решительно, пока ЕС и НАТО наговариваться будут, совещаться и заседать, путлеровцы уже оккупируют. А затем черёд Польши...
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14.06.2021 19:47 Ответить
Те ребята быстрые как понос. Пока подумают и озаботятся, дело буде сделано
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14.06.2021 19:57 Ответить
Отош.
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14.06.2021 19:58 Ответить
Не патом ачереть ссысрани и засрани и города серов де серут па падъездам.
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14.06.2021 20:08 Ответить
Vi ploxo dumajete a nasix soldat i texniku.Mne smesno slusat u nas na golovu luce texnika i soldati,a vi tut den dva vojni dajiote.Im tut budet na mnogo xuze cem Cecne jesli delo na to pojdiot.
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14.06.2021 20:39 Ответить
_Знаете, я очень рад если ошибся. Я хотел бы чтобы вы были правы. Ещё больше рад если это не будет проверено на практике.
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14.06.2021 20:44 Ответить
Ja dumaju nasi liudi znajet sto takoj genocid naroda i ego xoroso pomnit.S 1941 goda do 1957 goda Litve kazdi vtoroj mucina bil ili vislan Sibir ili v tiurmu ili zastrelen.Mi vojevali do 1957 goda,poslednego partizana ubili.Tak sto vojna budet dolgaja i ziostkaja nam jest sto zacicat i mi na praktike eto delali
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14.06.2021 21:28 Ответить
Прибалтику московська і білоруська рать проходить транзитом навіть не розвертаючись у бойові порядки. Литваки харахоряться, хоробро хрюкаючи з-за чужих спин, а у військовому відношенні - "нуль з мінусом". Як, доречі і мадяри, румуни , болгари... - безцінні "бойові побратими" Альянсу.
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14.06.2021 19:55 Ответить
Ага адной дивизии латышских стрелков хватило шоп усю мардву раком аттыметь.
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14.06.2021 20:10 Ответить
Sprosi u amerikosov kakije nasi soldati i kak vojevali afganistane.Na 10 raz luce ruskix soldat eto kak minimum
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14.06.2021 20:55 Ответить
Це такий короткий новий литовський анекдот: "литовець - воїн"? Пам"ятаю, при Союзі теж ходив схожий короткий анекдот - "жид - грузчик". Навіть жиди сміялися...
Хоча, за чужими спинами чого лише не примариться...
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14.06.2021 21:51 Ответить
Procytajet nasu istoriju bylo vremia mi v Moskve byli.Mne vase sovetskoje myslenije sovsem neinteresna.Ja sebia necitaju sto ja sovetski ili mi s nimi imejem sto to obcego.
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14.06.2021 21:57 Ответить
Jevrej vojn toze smesno no kak vidim dajut oni arabam po zubam kak sledujet i ruskim takze tocnej ix texnike v Siriji
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14.06.2021 22:03 Ответить
В Афгані (79-89) литовці воювали не гірше москалів.
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17.06.2021 12:48 Ответить
І чого полізли туди, 10 років ловили Бена Ладена? Думаєте НАТО вам поможе, наївні, на європейських не надійтеся, а США можуть поставити на місце сербів, але не росіян.
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15.06.2021 09:47 Ответить
nATO davno nam pomogajet.Vot nasi soldati odna brigada ona daze prisojedena nemeckoj diviziji.Ona podgotovlena vmeste s nemcami,vsio voruzenyje podgotovka jest nemeckoje.Samolioti ix dezuret v Litve saprovazdajet casto samolioti raski.Voruzenyje vet mi polucajem vsio sto xotim takze bez problem,jest ixnije bazi zdes.Tak sto nenado zria govorit togo sto netu
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15.06.2021 11:02 Ответить
Может все таки полки в этой дивизии не механизированные а мотострелковые?
Дивизия эта существовала там до 2001 года, а потом на её базе сформировали 79 мотострелковую бригаду.
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14.06.2021 20:23 Ответить
Tanki,MSta,BMP i droni dlia nas eto ocen xorosja misen.U nas tolko dzavelinov jest svyse 1000 dlia tankov,necetaja drugoje gde na skvoz probyvajet BMP2 ili T72.Nasa odna ******* rabotajet za ix 5 MSTa i na 3 raza bystrej zdelajet vystrelNasa texnika na 5 raz kak minimum luce ixneje a ciom oni piset,i soldati na mnogo raz luce ixnix
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14.06.2021 20:32 Ответить
_Значит сперва они вас ракетами и авиацией обработают. Не треба думать шо смертельный враг - дурак. Это чревато...
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14.06.2021 20:36 Ответить
Vot za to xocem ecio patrioti imet dlai raket i dlia samoliotov bombardirovcikov.Mi imejem uze NASAMS eto samyje lucyje ,oni i Beli dom oxraniajet takze,no eto bolse vojenije objekti prikrivajet,a vot dlia samoliotov nuzno imet i patriot sistemi,na etom mi i rabotajem
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14.06.2021 20:42 Ответить
Patrioti nado razmestit po vsem Baltiksimi stranami,ix jesli i unictozit cast dopsutim radari,upravlenija,puskateli v odnom meste ix mozno pustit s drugogo mesta dosputim daze s kakoj Avstraliji.Realno ix trudno podbit,a oni zakryvajet prakticeski vsio vozduxe Kalingrade ili Pitere
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14.06.2021 20:46 Ответить
Какой Австралии?.. Россия формирует новую дивизию у границы с Литвой, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8904
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14.06.2021 20:50 Ответить
Eto ja primer dal Avstrakiju,s liuboj tocki NATO mozno imi upravliat sto jest dosputim Litve ili Latviji.Unictozit ix ocen slozno nezria putler obespokojilsia
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14.06.2021 20:57 Ответить
_Да, вам однозначно требуется насыщенное, эшелонированное ПВО. Надеюсь эти пустозвоны из ЕС и НАТО вас не сдадут с потрохами людоедам... Хотя по опросам в Европе европейцы не готовы не то что защищать союзников по НАТО, но даже защищать свою собственную страну. И т. н. лидеры Европы подтверждают это своими поступками. Рахиты обеспокоенные..
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14.06.2021 20:48 Ответить
Nado sperva samim dumat sto nam nado budet vojevat i popverte nasa armija gotova i ocen xoroso podgotovlena,voruzenije takze imejet vsio sto i nemeckije ili amerikanksije soldati .Sam uroven soldat dumaju todze po podgotovke
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14.06.2021 21:02 Ответить
Jest NATO soldat tut takze na postojanom osnove nemci bolsinstve vsego okolo 2000 i amerikosi gde to 1000 tut tanki bolsinstve
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14.06.2021 21:06 Ответить
Segodnai ka ras Baiden s nasim prezidentom svtretilsia v NATOРоссия формирует новую дивизию у границы с Литвой, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8934
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14.06.2021 21:41 Ответить
Старая песня. Адин нарот. Освобождать собираются
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14.06.2021 20:57 Ответить
в случае "кипиша" , увидев техническое превосходство врага, эта говнодивизия рассосется в мокшанских болотах...
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14.06.2021 22:04 Ответить
говносериалы снимают про псевдогероев росейских? бодрова там не видели, который уложил всех бандитов горстью гвоздей и фразами патриотическими???
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14.06.2021 22:07 Ответить
Їх мета - Сувалкський коридор.
А затія досить сумнівна.
Постачання тільки морем, тобто, у випадку кіпішу війська у Кенігсберській області залишаться в оточенні. Таким чином, запаси треба складувати зараз. А склади завжди хороша мішень.
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17.06.2021 12:46 Ответить
 
 